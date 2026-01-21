Hace unos días, Loreto Peralta publicó en TikTok un video junto a su roomie, la sorpresa fue que se trataba de Rosa Wolff, hija de Toto Wolff, CEO y director de la escudería de Fórmula 1 Mercedes. En la grabación, probaron distintos platillos y snacks de la tienda de alimentos orgánicos Erewhon Market y confirmaron que están viviendo juntas durante sus estudios en California.
¿Quién es Rosa Wolff? La roomie de Loreto Peralta es hija de Toto Wolff, CEO de Mercedes F1
Rosa Wolff, hija del CEO de Mercedes es la roomie de Loreto Peralta
Después de que Loreto compartió el video en TikTok, sus seguidores se percataron del particular apellido de Rosa y rápidamente descubrieron su parentesco con Toto Wolff. Al igual que Loreto Peralta, Rosa Wolff nació en 2004 y tiene 21 años.
@loretoperaltaa @rosa ♬ original sound - Loreto
Las interacciones en redes sociales entre Loreto Peralta y Rosa Wolff iniciaron en septiembre de 2024, cuando Loreto comentó por primera vez en una publicación de Instagram de Rosa. Desde entonces, la actriz mexicana comenta sus posts con emojis y mensajes como “estás so bonita”.
Aunque tiene sus redes públicas y pese a ser hija de uno de los hombres más importantes del mundo de la Fórmula 1, Rosa Wolff lleva una vida fuera del ojo público y se enfoca en sus estudios en Comunicación y Relaciones Públicas en la University of Southern California (USC).
¿Quién es Toto Wolff?
En el mundo del automovilismo y específicamente de la Fórmula 1, Toto Wolff es un personaje relevante: es director principal, CEO y copropietario de una de las escuderías más importantes del deporte, Mercedes. Debido a su puesto y acciones en el equipo, Toto Wolff es millonario y una de las personas más poderosas dentro de la F1.
Actualmente Toto Wolff está casado con Susie Wolff, una expiloto y actual directora de F1 Academy, donde únicamente corren mujeres. La pareja tiene un hijo juntos: Jack. Rosa Wolff es hija del primer matrimonio de Toto con Stephanie Wolff, al igual que su hermano Benedict, quien estudió Negocios también en la USC.
La vida universitaria de Loreto Peralta
Al igual que Rosa Wolff, Loreto estudia en la University of Southern California, sin embargo, la modelo mexicana cursa la licenciatura de Producción de Cine y Televisión. Antes, Loreto Peralta se graduó de la preparatoria Culver Academies.
Loreto Peralta decidió estudiar dicha carrera universitaria para complementar su experiencia y estudios en actuación. Además, ha declarado estar interesada en el guionismo y la psicología detrás de los personajes.