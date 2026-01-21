¿Quién es Rosa Wolff? La roomie de Loreto Peralta es hija de Toto Wolff, CEO de Mercedes F1

Rosa Wolff, hija del CEO de Mercedes es la roomie de Loreto Peralta

Después de que Loreto compartió el video en TikTok, sus seguidores se percataron del particular apellido de Rosa y rápidamente descubrieron su parentesco con Toto Wolff. Al igual que Loreto Peralta, Rosa Wolff nació en 2004 y tiene 21 años.



Las interacciones en redes sociales entre Loreto Peralta y Rosa Wolff iniciaron en septiembre de 2024, cuando Loreto comentó por primera vez en una publicación de Instagram de Rosa. Desde entonces, la actriz mexicana comenta sus posts con emojis y mensajes como “estás so bonita”.

Rosa Wolff tiene 21 años al igual que Loreto Peralta. (Instagram - @rosawolff)

Aunque tiene sus redes públicas y pese a ser hija de uno de los hombres más importantes del mundo de la Fórmula 1, Rosa Wolff lleva una vida fuera del ojo público y se enfoca en sus estudios en Comunicación y Relaciones Públicas en la University of Southern California (USC).