Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

¿Quién es Rosa Wolff? La roomie de Loreto Peralta es hija de Toto Wolff, CEO de Mercedes F1

La roomie de Loreto Peralta, Rosa Wolff es hija del director principal y copropietario de Mercedes en Fórmula 1, Toto Wolff.
mié 21 enero 2026 10:16 AM
Loreto-Peralta-Totto-Wolff-hija
Loreto Peralta y la hija de Totto Wolff, Rosa Wolff son roomies universitarias. (Getty Images)

Hace unos días, Loreto Peralta publicó en TikTok un video junto a su roomie, la sorpresa fue que se trataba de Rosa Wolff, hija de Toto Wolff, CEO y director de la escudería de Fórmula 1 Mercedes. En la grabación, probaron distintos platillos y snacks de la tienda de alimentos orgánicos Erewhon Market y confirmaron que están viviendo juntas durante sus estudios en California.

Publicidad

Rosa Wolff, hija del CEO de Mercedes es la roomie de Loreto Peralta

Después de que Loreto compartió el video en TikTok, sus seguidores se percataron del particular apellido de Rosa y rápidamente descubrieron su parentesco con Toto Wolff. Al igual que Loreto Peralta, Rosa Wolff nació en 2004 y tiene 21 años.

@loretoperaltaa @rosa ♬ original sound - Loreto

Las interacciones en redes sociales entre Loreto Peralta y Rosa Wolff iniciaron en septiembre de 2024, cuando Loreto comentó por primera vez en una publicación de Instagram de Rosa. Desde entonces, la actriz mexicana comenta sus posts con emojis y mensajes como “estás so bonita”.

Rosa-Wolff
Rosa Wolff tiene 21 años al igual que Loreto Peralta. (Instagram - @rosawolff)

Aunque tiene sus redes públicas y pese a ser hija de uno de los hombres más importantes del mundo de la Fórmula 1, Rosa Wolff lleva una vida fuera del ojo público y se enfoca en sus estudios en Comunicación y Relaciones Públicas en la University of Southern California (USC).

Rosa-Wolff-loreto-peralta
Tanto Loreto Peralta como Rosa Wolff estudian en la University of Southern California. (Instagram - @rosawolff)

Publicidad

¿Quién es Toto Wolff?

En el mundo del automovilismo y específicamente de la Fórmula 1, Toto Wolff es un personaje relevante: es director principal, CEO y copropietario de una de las escuderías más importantes del deporte, Mercedes. Debido a su puesto y acciones en el equipo, Toto Wolff es millonario y una de las personas más poderosas dentro de la F1.

Toto-Wolff
Toto Wolff es CEO, director principal y copropietario de la escudería Mercedes. (Getty Images)

Actualmente Toto Wolff está casado con Susie Wolff, una expiloto y actual directora de F1 Academy, donde únicamente corren mujeres. La pareja tiene un hijo juntos: Jack. Rosa Wolff es hija del primer matrimonio de Toto con Stephanie Wolff, al igual que su hermano Benedict, quien estudió Negocios también en la USC.

Toto-Wolff-Loreto-Peralta
Debido a sus acciones en el equipo y su puesto, Toto Wolff es muy importante dentro de la F1. (Getty Images)

Publicidad

La vida universitaria de Loreto Peralta

Al igual que Rosa Wolff, Loreto estudia en la University of Southern California, sin embargo, la modelo mexicana cursa la licenciatura de Producción de Cine y Televisión. Antes, Loreto Peralta se graduó de la preparatoria Culver Academies.

Loreto-Peralta-Universidad
Loreto Peralta estudia Producción de Cine y Televisión en la USC. (Instagram - @loretoperalta)

Loreto Peralta decidió estudiar dicha carrera universitaria para complementar su experiencia y estudios en actuación. Además, ha declarado estar interesada en el guionismo y la psicología detrás de los personajes.

Tags

Loreto Peralta

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad