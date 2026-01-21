La razón por la que Emmanuel Macron usó lentes oscuros en interiores durante el Foro de Davos

La razón, de acuerdo con varios reportes, es una hemorragia subconjuntival, una afección ocular benigno que se produce cuando se rompe un pequeño vaso sanguíneo bajo la conjuntiva, la membrana transparente que recubre la parte blanca del ojo.

El pasado jueves, mientras el mandatario dio su discurso de Año Nuevo a las fuerzas armadas de Francia, ya lucía con la afectación.

“Por favor, disculpen el aspecto poco agradable de mi ojo”, dijo y agregó que la afección era “completamente inofensiva”.

Emmanuel Macron (Getty Images)

El resultado es una mancha rojiza muy visible, aunque indolora y sin efectos significativos sobre la visión.

La hemorragia subconjuntival es una condición común y generalmente inofensiva, asociada a factores como esfuerzos bruscos como tos o estornudos, frotarse los ojos, hipertensión o incluso infecciones virales. Por lo general, se resuelve en pocas semanas y no requiere tratamiento serio si no hay dolor o cambios visuales.

