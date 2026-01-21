Lo que para algunos fue un gesto de estilo o una estrategia estética, tiene una explicación médica sencilla, Macron tiene un problema en los ojos.
La razón por la que Emmanuel Macron usó lentes oscuros en interiores durante el Foro de Davos
La razón, de acuerdo con varios reportes, es una hemorragia subconjuntival, una afección ocular benigno que se produce cuando se rompe un pequeño vaso sanguíneo bajo la conjuntiva, la membrana transparente que recubre la parte blanca del ojo.
El pasado jueves, mientras el mandatario dio su discurso de Año Nuevo a las fuerzas armadas de Francia, ya lucía con la afectación.
“Por favor, disculpen el aspecto poco agradable de mi ojo”, dijo y agregó que la afección era “completamente inofensiva”.
El resultado es una mancha rojiza muy visible, aunque indolora y sin efectos significativos sobre la visión.
La hemorragia subconjuntival es una condición común y generalmente inofensiva, asociada a factores como esfuerzos bruscos como tos o estornudos, frotarse los ojos, hipertensión o incluso infecciones virales. Por lo general, se resuelve en pocas semanas y no requiere tratamiento serio si no hay dolor o cambios visuales.
We prefer science to conspiracy theories, rule of law to rule of force, dialogue to threats.
Nous préférons la science au complotisme, l’État de droit à la loi du plus fort, le dialogue aux menaces. pic.twitter.com/e4qK6mdFsa
Emmanuel Macron desata memes tras usar lentes de sol en Davos
El uso de las gafas dentro de salas cerradas tiene que ver con la voluntad de evitar fotografías poco favorecedoras que a una necesidad médica de protección ocular.
La elección del estilo aviador, que rápidamente generó comparaciones con la estética de Top Gun y desató memes en redes, no pasó desapercibida.
Más allá del contexto médico, la imagen de Macron con gafas oscuras en encuentros formales fue objeto de atención incluso más allá de sus intervenciones políticas.
En Davos, el mandatario continuó participando en debates sobre economía global y desafíos geopolíticos, lo que subraya que, pese al detalle visual, la salud general de Macron no parece haberse visto comprometida por esta afección menor.