Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

La razón por la que Emmanuel Macron usó lentes oscuros en interiores durante el Foro de Davos

Emmanuel Macron sorprendió en el Foro Económico Mundial de Davos al aparecer con lentes de sol tipo aviador incluso en interiores.
mié 21 enero 2026 10:45 AM
emmanuel-macron-lentes-oscuros.jpg
Emmanuel Macron (Getty Images)

El presidente francés Emmanuel Macron captó la atención durante el Foro Económico Mundial tras aparecer con lentes de sol tipo aviador incluso en interiores.

Lo que para algunos fue un gesto de estilo o una estrategia estética, tiene una explicación médica sencilla, Macron tiene un problema en los ojos.

Publicidad

La razón por la que Emmanuel Macron usó lentes oscuros en interiores durante el Foro de Davos

La razón, de acuerdo con varios reportes, es una hemorragia subconjuntival, una afección ocular benigno que se produce cuando se rompe un pequeño vaso sanguíneo bajo la conjuntiva, la membrana transparente que recubre la parte blanca del ojo.

El pasado jueves, mientras el mandatario dio su discurso de Año Nuevo a las fuerzas armadas de Francia, ya lucía con la afectación.

“Por favor, disculpen el aspecto poco agradable de mi ojo”, dijo y agregó que la afección era “completamente inofensiva”.

World Economic Forum Annual Meeting
Emmanuel Macron (Getty Images)

El resultado es una mancha rojiza muy visible, aunque indolora y sin efectos significativos sobre la visión.

La hemorragia subconjuntival es una condición común y generalmente inofensiva, asociada a factores como esfuerzos bruscos como tos o estornudos, frotarse los ojos, hipertensión o incluso infecciones virales. Por lo general, se resuelve en pocas semanas y no requiere tratamiento serio si no hay dolor o cambios visuales.

Publicidad

Emmanuel Macron desata memes tras usar lentes de sol en Davos

El uso de las gafas dentro de salas cerradas tiene que ver con la voluntad de evitar fotografías poco favorecedoras que a una necesidad médica de protección ocular.

La elección del estilo aviador, que rápidamente generó comparaciones con la estética de Top Gun y desató memes en redes, no pasó desapercibida.

World Economic Forum Annual Meeting
Emmanuel Macron ( Getty Images)

Más allá del contexto médico, la imagen de Macron con gafas oscuras en encuentros formales fue objeto de atención incluso más allá de sus intervenciones políticas.

En Davos, el mandatario continuó participando en debates sobre economía global y desafíos geopolíticos, lo que subraya que, pese al detalle visual, la salud general de Macron no parece haberse visto comprometida por esta afección menor.

Publicidad

Tags

Emmanuel Macron

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad