Rock y debate político: Green Day abrirá la fiesta del Super Bowl LX

La NFL ya empezó a marcar el ritmo de lo que será el Super Bowl LX y lo hace apostando por una banda que no necesita presentación.
Green Day será la encargada de abrir la celebración por los 60 años del evento deportivo más visto del mundo, en una noche donde la música vuelve a ser protagonista tanto dentro como fuera del estadio y lo hará con una mezcla de nostalgia y debate.
Publicidad
Green Day abre una edición histórica del Super Bowl
La banda californiana Green Day encabezará la ceremonia de apertura del Super Bowl LX, que se jugará el 8 de febrero.
Para la NFL, elegirlos no fue casualidad, ya que representan décadas de historia musical que conectan con varias generaciones de fans.
Green Day se suma al Super Bowl, una celebración pensada para los fans
Desde la liga, la NFL dejó claro que la idea es crear un momento emotivo que honre tanto al futbol americano como a sus leyendas.
La apertura con Green Day busca ser un punto de encuentro entre la música, la memoria colectiva y el espectáculo global.
No es solo música, es mensaje, Green Day en el Super Bowl
La elección de Green Day para abrir el Super Bowl no es casual. Esta banda siempre ha estado ligada a una postura crítica frente al poder, desde American Idiot hasta hoy.
Ponerlos en uno de los escenarios más vistos del planeta es una forma sutil de decir que el show ya no puede separarse de lo que pasa en la calle.
En un país tan dividido como Estados Unidos, su presencia manda un mensaje claro. El Super Bowl también refleja lo que está pasando fuera del estadio (y el rechazo de Donald Trump al show de medio tiempo de Bad Bunny es la prueba más clara de ello).
Publicidad
El lineup del Super Bowl va más allá del medio tiempo
Además de Green Day, la ceremonia contará con la participación de Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones, reforzando una propuesta musical variada.
El show de medio tiempo, en cambio, tendrá como figura central a Bad Bunny, una elección que desde su anuncio ha generado conversación y expectativas.
El debate alrededor del halftime show del Super Bowl LX
La presencia de Bad Bunny en el halftime show del Super Bowl LX encendió el debate desde septiembre, especialmente entre sectores conservadores en Estados Unidos.
La polémica creció tras el lanzamiento de un video promocional que celebra la diversidad cultural y que rápidamente acumuló millones de reacciones, confirmando que el Super Bowl sigue siendo mucho más que un partido.
¿La NFL responde a la polémica por el show de medio tiempo?
Después del enojo que provocó Bad Bunny como artista del medio tiempo entre sectores conservadores, muchos esperaban que la NFL diera un paso atrás.
Pero no pasó. Al contrario, sumar a Green Day refuerza una narrativa más abierta y diversa. El resultado será un Super Bowl que no solo se juega en la cancha, sino también en el terreno cultural, donde la música se vuelve parte de una conversación mucho más grande.