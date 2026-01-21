Rock y debate político: Green Day abrirá la fiesta del Super Bowl LX

Green Day abre una edición histórica del Super Bowl

La banda californiana Green Day encabezará la ceremonia de apertura del Super Bowl LX, que se jugará el 8 de febrero.

Para la NFL, elegirlos no fue casualidad, ya que representan décadas de historia musical que conectan con varias generaciones de fans.

Green Day se suma al Super Bowl, una celebración pensada para los fans

Desde la liga, la NFL dejó claro que la idea es crear un momento emotivo que honre tanto al futbol americano como a sus leyendas.

La apertura con Green Day busca ser un punto de encuentro entre la música, la memoria colectiva y el espectáculo global.

No es solo música, es mensaje, Green Day en el Super Bowl

La elección de Green Day para abrir el Super Bowl no es casual. Esta banda siempre ha estado ligada a una postura crítica frente al poder, desde American Idiot hasta hoy.

Ponerlos en uno de los escenarios más vistos del planeta es una forma sutil de decir que el show ya no puede separarse de lo que pasa en la calle.

En un país tan dividido como Estados Unidos, su presencia manda un mensaje claro. El Super Bowl también refleja lo que está pasando fuera del estadio (y el rechazo de Donald Trump al show de medio tiempo de Bad Bunny es la prueba más clara de ello).