Así se vivió el first listen de "Aperture", la nueva canción de Harry Styles

El cantante Harry Styles anunció su regreso a la música el pasado 15 de enero con una foto de la portada de su nuevo álbum Kiss All the Time, disco occasionally. El disco estará compuesto por 12 canciones.

La noticia tomó por sorpresa a los fans, ya que el ex integrante de la banda One Direction llevaba tres años alejado de la música y no había señales de un próximo regreso.

El día de ayer Harry anunció "Aperture", tema que formará parte de su nuevo álbum, y con él una listening party, para escuchar por primera vez este sencillo, la cual se llevó a cabo el día de hoy.