Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Así se vivió el first listen de "Aperture", la nueva canción de Harry Styles

La nueva era musical de Harry Styles ya está aquí y el día de hoy algunos de sus fans pudieron escuchar el primer adelanto de su próximo álbum.
mié 21 enero 2026 08:38 PM
(Required)
Harry Styles regresa con nueva música. (Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy)

El cantante Harry Styles anunció su regreso a la música el pasado 15 de enero con una foto de la portada de su nuevo álbum Kiss All the Time, disco occasionally. El disco estará compuesto por 12 canciones.

La noticia tomó por sorpresa a los fans, ya que el ex integrante de la banda One Direction llevaba tres años alejado de la música y no había señales de un próximo regreso.

El día de ayer Harry anunció "Aperture", tema que formará parte de su nuevo álbum, y con él una listening party, para escuchar por primera vez este sencillo, la cual se llevó a cabo el día de hoy.

Publicidad

Todo lo que sucedió en la listening party de 'Aperture' la nueva canción de Harry Styles

El día de hoy alrededor de las 10:00 a.m, el cantautor británico sorprendió a sus fans al anunciar los detalles de la listening party a través de sus cuentas oficiales @hshq
El evento se llevo a cabo en Mixup Satélite de 13:00 a 16:00 horas.

La entrada no requirió registro ni compra previa; sin embargo, la participación estuvo sujeta a disponibilidad y el cupo fue limitado, por lo que solo muy pocos fans pudieron escuchar la nueva canción.

Algunos internautas comentaron a través de X que el lugar se llenó rápidamente desde temprano reflejando la gran expectativa y emoción de los fans por escuchar "Aperture" antes de su estreno oficial, programado para este 23 de enero.

63rd Annual GRAMMY Awards – Telecast
Los fans de Harry llevan tres años esperando este momento. (Kevin Winter/Getty Images for The Recording A)

Publicidad

Con esta listening party, Harry Styles logró subir la expectativa de los fans hacia Kiss All the Time, Disco Occasionally. Este álbum marca su regreso oficial a la música y apunta a mostrar una nueva versión de él y una nueva etapa de su carrera.

65th GRAMMY Awards - Show
El sencillo "Aperture" forma parte de su nuevo disco Kiss All The Time. Disco, Occasionally (Kevin Winter/Getty Images for The Recording A)

Publicidad

Tags

Harry Styles

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad