¿Para Nodal? El polémico comentario de Cazzu en su último concierto

¿Cuál es la situación actual entre la intérprete argentina y Christian Nodal?

Desde 2024, Cazzu y Christian Nodal se han visto envueltos en controversia. Actualmente, enfrentan un proceso legal en México, iniciado por Nodal, para definir el régimen de convivencia y el pago de manutención de su hija, entre otras asuntos. Esta demanda finalmente ha sido admitida para ser trasladada a Argentina este mismo año, ya que éste es el lugar de residencia habitual de su hija, Inti y de acuerdo con el derecho internacional de familia todos los asuntos relacionados con custodia, régimen de visitas y manutención deben resolverse en el lugar de residencia del menor.