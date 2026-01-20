Cazzu se presentó el pasado 17 de enero en la edición 60 del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María en Córdoba, Argentina, donde antes de cantar una de sus canciones más populares, ‘Otro como tú’, puso pausa al concierto para darle un mensaje al público: “A ver, las palmas de las que se enamoran como yo de cualquier estúpido. Escuchen mis consejos", dijo. Inmediatamente, sus declaraciones se viralizaron y se especuló que se refieren a Christian Nodal, papá de su hija.
¿Para Nodal? El polémico comentario de Cazzu en su último concierto
¿De qué trata la canción 'Otro como tú' y qué relación tiene con Nodal?
En ese sencillo, la cantante aborda cómo repite los patrones emocionales en sus relaciones con los hombres. Ella acepta que sigue la tendencia de enamorarse del mismo tipo de personas que solo le causan dolor y desilusión. Además, debate entre la necesidad que siente por conocer a una nueva persona y el miedo de volver a sufrir como en sus experiencias pasadas.
¿Cuál es la situación actual entre la intérprete argentina y Christian Nodal?
Desde 2024, Cazzu y Christian Nodal se han visto envueltos en controversia. Actualmente, enfrentan un proceso legal en México, iniciado por Nodal, para definir el régimen de convivencia y el pago de manutención de su hija, entre otras asuntos. Esta demanda finalmente ha sido admitida para ser trasladada a Argentina este mismo año, ya que éste es el lugar de residencia habitual de su hija, Inti y de acuerdo con el derecho internacional de familia todos los asuntos relacionados con custodia, régimen de visitas y manutención deben resolverse en el lugar de residencia del menor.