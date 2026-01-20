Erik Rubín, captado con nueva pareja tras confirmarse el noviazgo de Andrea Legarreta

Hace unos días, Erik Rubín fue visto paseando junto a una mujer en un centro comercial, de la que hasta ahora se desconoce su identidad. De acuerdo con las imágenes obtenidas por el canal Kadri Paparazzi, la pareja fue incluso vista besándose.

Se rumora que Erik Rubín podría estar saliendo con alguien. (Instagram - @erikrubinoficial)

Por otra parte, el canal confirmó que esta no es la primera vez que Erik Rubín es visto con la misma mujer, ya que hace algunas semanas compartieron una cita donde visitaron diferentes tiendas de ropa y realizaron compras.



A pesar del testimonio de Kadri Paparazzi, Erik Rubín no ha confirmado o hablado sobre alguna posible pareja, desde que se separó de Andrea Legarreta en febrero de 2023.