Erik Rubín fue visto caminando por un centro comercial y disfrutando un helado junto a una mujer que se rumora, podría ser su nueva pareja. Esto ocurre poco después de su separación de Andrea Legarreta, quien hace unos días confirmó su romance con Luis Carlos Origel , sobrino del conductor Pepillo Origel.
Erik Rubín, captado con nueva pareja tras confirmarse el noviazgo de Andrea Legarreta
Hace unos días, Erik Rubín fue visto paseando junto a una mujer en un centro comercial, de la que hasta ahora se desconoce su identidad. De acuerdo con las imágenes obtenidas por el canal Kadri Paparazzi, la pareja fue incluso vista besándose.
Por otra parte, el canal confirmó que esta no es la primera vez que Erik Rubín es visto con la misma mujer, ya que hace algunas semanas compartieron una cita donde visitaron diferentes tiendas de ropa y realizaron compras.
A pesar del testimonio de Kadri Paparazzi, Erik Rubín no ha confirmado o hablado sobre alguna posible pareja, desde que se separó de Andrea Legarreta en febrero de 2023.
Erik Rubín y Andrea Legarreta cumplen tres años separados
Fue en febrero de 2023 que Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron su separación, argumentando que su relación se había desgastado en la rutina. Desde entonces, han mantenido una separación amistosa y continúan conviviendo como familia junto a sus hijas Mía y Nina.
Incluso, Erik Rubín y Andrea Legarreta viajaron a Bora Bora para festejar el Año Nuevo 2026 junto a sus hijas para seguir compartiendo momentos como familia a pesar de haberse separado amorosamente. Hasta el momento la pareja no ha firmado el divorcio.
Andrea Legarreta comparte las primeras fotos con su novio Luis Carlos Origel
Por otra parte, pocos días después de que Andrea Legarreta confirmara su noviazgo con Juan Carlos Origel, sobrino de Pepillo Origel, el conductor y atleta ha compartido sus primeras fotografías como pareja a través de Instagram.
Mediante una publicación en la que Juan Carlos Origel comentó “qué bien va este 2026”, se pueden apreciar dos imágenes en blanco y negro de la pareja donde están abrazados y sonrientes.
Andrea Legarreta respondió a la publicación a través de un comentario en el que dijo: “es que…2026…Tú…Y yo…Nuestras sonrisas…You’re taking me out the ordinary”.