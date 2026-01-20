Publicidad

Erik Rubín, captado con nueva pareja tras confirmarse el noviazgo de Andrea Legarreta

Tras la confirmación del nuevo romance de Andrea Legarreta, Erik Rubín fue visto con una mujer, despertando rumores sobre su nueva relación.
mar 20 enero 2026 10:44 AM
Erik-Rubin-nueva-novia
Erik Rubín fue visto en una cita con una mujer. (Instagram - @erikrubinoficial / @lcorigel)
Hace unos días, Erik Rubín fue visto paseando junto a una mujer en un centro comercial, de la que hasta ahora se desconoce su identidad. De acuerdo con las imágenes obtenidas por el canal Kadri Paparazzi, la pareja fue incluso vista besándose.

Erik-Rubin
Se rumora que Erik Rubín podría estar saliendo con alguien. (Instagram - @erikrubinoficial)

Por otra parte, el canal confirmó que esta no es la primera vez que Erik Rubín es visto con la misma mujer, ya que hace algunas semanas compartieron una cita donde visitaron diferentes tiendas de ropa y realizaron compras.

A pesar del testimonio de Kadri Paparazzi, Erik Rubín no ha confirmado o hablado sobre alguna posible pareja, desde que se separó de Andrea Legarreta en febrero de 2023.

Erik-Rubin-novia
No es la primera vez que Erik Rubín es visto con su posible nueva pareja. (Instagram - @erikrubinoficial)

Erik Rubín y Andrea Legarreta cumplen tres años separados

Fue en febrero de 2023 que Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron su separación, argumentando que su relación se había desgastado en la rutina. Desde entonces, han mantenido una separación amistosa y continúan conviviendo como familia junto a sus hijas Mía y Nina.

Andrea-Legarreta-Erik-Rubin-Bora-Bora
Erik Rubín y Andrea Legarreta viajaron a Bora Bora junto a su familia. (Instagram - @andrealegarreta)

Incluso, Erik Rubín y Andrea Legarreta viajaron a Bora Bora para festejar el Año Nuevo 2026 junto a sus hijas para seguir compartiendo momentos como familia a pesar de haberse separado amorosamente. Hasta el momento la pareja no ha firmado el divorcio.

Andrea Legarreta comparte las primeras fotos con su novio Luis Carlos Origel

Por otra parte, pocos días después de que Andrea Legarreta confirmara su noviazgo con Juan Carlos Origel, sobrino de Pepillo Origel, el conductor y atleta ha compartido sus primeras fotografías como pareja a través de Instagram.

Mediante una publicación en la que Juan Carlos Origel comentó “qué bien va este 2026”, se pueden apreciar dos imágenes en blanco y negro de la pareja donde están abrazados y sonrientes.

Andrea-Legarreta-pareja
Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel han confirmado su noviazgo. (Instagram - @lcorigel)

Andrea Legarreta respondió a la publicación a través de un comentario en el que dijo: “es que…2026…Tú…Y yo…Nuestras sonrisas…You’re taking me out the ordinary”.

Andrea-Legarreta-Novio
Andrea Legarreta respondió a la publicación de su novio. (Instagram - @lcorigel)

