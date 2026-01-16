Publicidad

Espectáculos

Ludwika Paleta denuncia nuevas amenazas contra sus hijos

La actriz Ludwika Paleta ha sido víctima de violencia cibernética desde hace varios años; en esta ocasión pidió ayuda a sus fans ante la falta de apoyo de la plataforma Instagram
vie 16 enero 2026 10:36 AM
Paleta and son present 'Despu√©s' at Cineteca Nacional
Ludwika Paleta junto a su hijo mayor, Nicolás Haza. (Medios y Media/Getty Images)

En mayo de 2025, la actriz Ludwika Paleta denunció públicamente amenazas contra su familia . La mamá de Nicolás, Bárbara y Sebastián explicó en ese momento que un individuo anónimo había estado enviando mensajes intimidantes y amenazas de muerte recurriendo a la creación de nuevas cuentas en redes sociales para persistir con el acoso.

Con el fin de poner fin al acoso, aseguró que interpuso una denuncia formal antes las autoridades pertinentes, sin embargo, meses después las amenazas continúan.

Este inicio de año, solo unos días después de compartir una fotografía junto a sus tres hijos , la actriz Ludwika Paleta recurrió nuevamente a sus redes sociales para denunciar que la intimidación continúa.

ludwika-paleta-hijos.jpg
Ludwika Paleta con sus hijos Nicolás y sus mellizos, Bárbara y Sebastián. (Instagram/Ludwika Paleta)

“¿Qué hacemos con esta pobre persona? Hace 10 años, más o menos, que me amenaza", publicó en sus historias de Instagram junto a la evidencia del acoso, misma que confirma las amenazas de muerte contra sus hijos menores.

ludwika-paleta.jpeg

Más adelante, la esposa del empresario Emiliano Salinas expuso que no ha recibido apoyo de parte de la plataforma. "¿Le daremos más publicidad o lo reporto por centésima vez? Me queda claro que Instagram no hace nada al respecto. ¿Me ayudan por lo menos a bloquearlo una vez más por favor?”", posteó.

Nicolás Haza, hijo de Ludwika Paleta, habla del acoso en redes sociales

Nicolás Haza, de 26 años e hijo mayor de la actriz junto a Plutarco Haza, sigue ya los pasos de sus padres y ha incursionado en la industria del entretenimiento como músico y actor. A pesar de que su carrera aún es corta, tiene la madurez necesaria para entender que, desafortunadamente, en el medio artístico suceden este tipo de situaciones

Nicolás Haza y su mamá Ludwika Paleta
Nico Haza y Ludwika Paleta (Cortesía)

“Yo creo que llegan muchos mensajes todos los días, a todas horas, y raros, desde mensajes increíbles hasta gente bien rara allá afuera. No sé mucho al respecto, me imagino que debe haber habido alguna razón por la que se hizo el reporte…”, declaró al programa Hoy la primera vez que su mamá denunció las agresiones.

“Es normal que pasen ese tipo de cosas y más si eres alguien público, y creo que no hay que tomarlas muy en serio, pero si ya se vuelve un patrón o algo no muy a la ligera, se tiene que tomar acción, pero es parte de [ser figura pública]”, finalizó.

