Ludwika Paleta denuncia nuevas amenazas contra sus hijos

Nicolás Haza, hijo de Ludwika Paleta, habla del acoso en redes sociales

Nicolás Haza, de 26 años e hijo mayor de la actriz junto a Plutarco Haza, sigue ya los pasos de sus padres y ha incursionado en la industria del entretenimiento como músico y actor. A pesar de que su carrera aún es corta, tiene la madurez necesaria para entender que, desafortunadamente, en el medio artístico suceden este tipo de situaciones

Nico Haza y Ludwika Paleta (Cortesía)

“Yo creo que llegan muchos mensajes todos los días, a todas horas, y raros, desde mensajes increíbles hasta gente bien rara allá afuera. No sé mucho al respecto, me imagino que debe haber habido alguna razón por la que se hizo el reporte…”, declaró al programa Hoy la primera vez que su mamá denunció las agresiones.

“Es normal que pasen ese tipo de cosas y más si eres alguien público, y creo que no hay que tomarlas muy en serio, pero si ya se vuelve un patrón o algo no muy a la ligera, se tiene que tomar acción, pero es parte de [ser figura pública]”, finalizó.