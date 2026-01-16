Hermanos acusan a Michael Jackson de abuso y buscan anular acuerdo millonario para silenciarlos

Hermanos que acusan a Michael Jackson de abuso buscan anular un acuerdo millonario que habría intentado silenciarlos

Frank, Aldo, Marie-Nicole y Dominic Cascio defendieron públicamente a Michael Jackson durante años frente a las acusaciones de abuso infantil.

Sin embargo, ya en la adultez, los hermanos afirmaron que durante su infancia habrían sufrido manipulación y abuso sexual por parte del cantante. A raíz de estas denuncias, en 2020 firmaron un acuerdo confidencial con el patrimonio de Jackson, mediante el cual recibieron una compensación económica y se comprometieron a resolver cualquier disputa a través de arbitraje privado.

Michael Jackson (Getty Images)

En este contexto, un juez señaló que el acuerdo previo probablemente impedirá que los hermanos presenten una demanda ante los tribunales, ya que los obligaría a resolver cualquier disputa mediante un proceso de arbitraje confidencial, tal como lo establecía el pacto original con los representantes legales del patrimonio.

Los hermanos, que hasta hace algunos años se habían mostrado públicamente como defensores de Jackson, cambiaron su postura tras el impacto del documental Leaving Neverland (2019) y otras reflexiones personales, y comenzaron a relatar una supuesta historia de grooming, manipulación y abuso mientras eran niños en la vida del artista.

📸 | Michael Jackson com os irmãos Cascio, Rio de Janeiro, Brasil, 1996 pic.twitter.com/sEetLo796L — MJ Beats (@mjBeats) June 19, 2024

El abogado de los hermanos, Mark Geragos, argumentó en la corte que el acuerdo de 2020 (en el que la familia recibió dinero a cambio de renunciar a futuras demandas) fue negociado de manera apresurada y con cláusulas que pretendían silenciar cualquier relato de abuso, incluso antes de que los hermanos pudieran procesar psicológicamente sus experiencias.

Por su parte, el abogado del patrimonio de Jackson, Marty Singer, rechazó esas afirmaciones y acusó a los hermanos de tratar de violar los términos del acuerdo original, alegando que buscaron un aumento de compensación que rozaría los 213 millones de dólares y que las alegaciones de abuso son infundadas.

Michael Jackson (Getty Images)

Durante el desarrollo de la audiencia, se informó que otro abogado de la familia, Howard King, reunió hasta 10 horas de testimonios grabados en video en los que los hermanos detallan el supuesto abuso sufrido, aunque gran parte de ese material no ha sido presentado formalmente ante la corte por la disputa en curso sobre la validez del acuerdo de arbitraje.

El ambiente en la sala fue tenso: según reportes, uno de los hermanos, Aldo, fue visto llorando antes de la audiencia, una escena que reflejó el impacto emocional que el caso ha tenido sobre la familia.

El juez no emitió un fallo definitivo en esta audiencia y pospuso decisiones clave, incluyendo si el litigio será remitido a arbitraje según el pacto de 2020. La próxima audiencia en este caso está programada para el 5 de marzo de 2026, donde ambas partes continuarán presentando sus argumento