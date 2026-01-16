Hermanos acusan a Michael Jackson de abuso y buscan anular acuerdo millonario para silenciarlos

Los hermanos Frank, Aldo, Marie-Nicole y Dominic Cascio, quienes afirman haber sido abusados sexualmente por Michael Jackson durante su infancia, comparecieron el 14 de enero ante un tribunal de Los Ángeles en el marco de una batalla legal con los administradores del patrimonio del fallecido cantante.
El objetivo de la familia es anular un acuerdo de 2020 con el patrimonio que, según su abogado, Mark Geragos, fue “ilegal” y firmado bajo coacción, para así poder presentar sus reclamos públicamente.
Frank, Aldo, Marie-Nicole y Dominic Cascio defendieron públicamente a Michael Jackson durante años frente a las acusaciones de abuso infantil.
Sin embargo, ya en la adultez, los hermanos afirmaron que durante su infancia habrían sufrido manipulación y abuso sexual por parte del cantante. A raíz de estas denuncias, en 2020 firmaron un acuerdo confidencial con el patrimonio de Jackson, mediante el cual recibieron una compensación económica y se comprometieron a resolver cualquier disputa a través de arbitraje privado.
En este contexto, un juez señaló que el acuerdo previo probablemente impedirá que los hermanos presenten una demanda ante los tribunales, ya que los obligaría a resolver cualquier disputa mediante un proceso de arbitraje confidencial, tal como lo establecía el pacto original con los representantes legales del patrimonio.
Los hermanos, que hasta hace algunos años se habían mostrado públicamente como defensores de Jackson, cambiaron su postura tras el impacto del documental Leaving Neverland (2019) y otras reflexiones personales, y comenzaron a relatar una supuesta historia de grooming, manipulación y abuso mientras eran niños en la vida del artista.
El abogado de los hermanos, Mark Geragos, argumentó en la corte que el acuerdo de 2020 (en el que la familia recibió dinero a cambio de renunciar a futuras demandas) fue negociado de manera apresurada y con cláusulas que pretendían silenciar cualquier relato de abuso, incluso antes de que los hermanos pudieran procesar psicológicamente sus experiencias.
Por su parte, el abogado del patrimonio de Jackson, Marty Singer, rechazó esas afirmaciones y acusó a los hermanos de tratar de violar los términos del acuerdo original, alegando que buscaron un aumento de compensación que rozaría los 213 millones de dólares y que las alegaciones de abuso son infundadas.
Durante el desarrollo de la audiencia, se informó que otro abogado de la familia, Howard King, reunió hasta 10 horas de testimonios grabados en video en los que los hermanos detallan el supuesto abuso sufrido, aunque gran parte de ese material no ha sido presentado formalmente ante la corte por la disputa en curso sobre la validez del acuerdo de arbitraje.
El ambiente en la sala fue tenso: según reportes, uno de los hermanos, Aldo, fue visto llorando antes de la audiencia, una escena que reflejó el impacto emocional que el caso ha tenido sobre la familia.
El juez no emitió un fallo definitivo en esta audiencia y pospuso decisiones clave, incluyendo si el litigio será remitido a arbitraje según el pacto de 2020. La próxima audiencia en este caso está programada para el 5 de marzo de 2026, donde ambas partes continuarán presentando sus argumento
Quiénes son los hermanos Cascio y por qué demandaron al patrimonio de Michael Jackson
Los hermanos Frank, Aldo, Marie-Nicole y Dominic Cascio son una familia que durante años mantuvo una relación cercana con Michael Jackson, vínculo que se remonta a su infancia y que, según su propio relato, se desarrolló en un entorno de confianza con el cantante y su círculo.
Durante mucho tiempo, los Cascio fueron vistos públicamente como defensores del artista; sin embargo, en los últimos años dieron un giro radical al asegurar que, cuando eran niños, fueron víctimas de abuso sexual por parte de Jackson.
Las acusaciones salieron a la luz de manera más clara tras el impacto del documental Leaving Neverland (2019), que reabrió el debate público sobre las denuncias contra el fallecido “Rey del Pop”.
A partir de entonces, los hermanos comenzaron a relatar una supuesta historia de manipulación, control emocional y abuso, afirmando que tardaron años en procesar lo ocurrido y en comprender (ya como adultos) la gravedad de aquellas experiencias.
El conflicto legal actual no es directamente contra Michael Jackson, fallecido en 2009, sino contra su patrimonio, que administra su legado artístico y financiero.
En 2020, los Cascio firmaron un acuerdo confidencial con los representantes del patrimonio, mediante el cual recibieron una compensación económica y se comprometieron a resolver cualquier disputa futura mediante arbitraje privado, renunciando a demandar públicamente.
Según sus abogados, ese acuerdo fue firmado bajo presión y sin que los hermanos estuvieran en condiciones emocionales de entender plenamente sus implicancias legales. Por ese motivo, los Cascio acudieron nuevamente a los tribunales para anular dicho acuerdo, argumentando que fue ilegal y que buscaba silenciar sus denuncias.
