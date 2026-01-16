Tras el viral ensayo de Ashley Tisdalepara The Cut, "Breaking Up With My Toxic Mom Group", Hollywood está considerando adaptarlo al cine, según informó Page Six.
Una fuente cercana reveló que “hay un enorme interés” en la versión cinematográfica, y que tanto estudios como “grandes estrellas con sus propias compañías de producción” se han acercado al equipo de Tisdale para llevar a la pantalla su historia.
Publicidad
El ensayo de Ashley Tisdale sobre el "grupo de mamá tóxicas" que sacude Hollywood podría llegar al cine
Hollywood ha puesto los ojos en un fenómeno de internet que ha trascendido más allá de las redes sociales: el ensayo viral de Ashley Tisdale sobre su experiencia en un grupo de madres que, según ella, se volvió “tóxico”.
Lo que empezó como un texto personal podría transformarse ahora en una película, según fuentes citadas por Page Six.
El ensayo de Tisdale, titulado “Breaking Up With My Toxic Mom Group” y publicado en The Cut, resonó con muchas personas porque aborda algo que muchos padres han vivido: sentirse excluidos o atrapados en dinámicas sociales que terminan afectando su bienestar emocional.
La historia de sentirse poco valorada y fuera de lugar (al punto de compararlo con dramas de secundaria) conectó con una audiencia amplia y creciente.
Esa conexión es precisamente lo que, según aseguran fuentes del medio estadounidense, ha captado el interés de estudios de cine y grandes estrellas con compañías de producción.
Dichos personajes estarían en conversaciones con el equipo de Tisdale para explorar la posibilidad de llevar esta historia a la pantalla grande. “Hay muchísimo interés”, dijo una fuente, citada por Page Six.
Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente ningún proyecto cinematográfico, y Ashley Tisdale no ha hecho declaraciones públicas sobre si su ensayo viral será llevado a la pantalla grande.
Publicidad
Ashley Tisdale contó por qué dejó su ‘mom group’
En un ensayo publicado The Cut titulado “Breaking Up With My Toxic Mom Group”, Ashley Tisdale relató con honestidad cómo una red de amistades de mamás, que al principio la hizo sentir apoyada y energizada, terminó provocándole inseguridades y recuerdos de la escuela secundaria que creía superados.
Tisdale contó que, tras convertirse en madre durante la pandemia, pensó que había encontrado “su pueblo” en un grupo de mujeres que vivían experiencias similares a las suyas.
Sin embargo, con el tiempo comenzó a notar señales de exclusión: fue invitada a menos reuniones, fue dejada de lado en chats y, en una ocasión, se sentó “al final de la mesa, lejos del resto de las mujeres”, una experiencia que la hizo cuestionarse su lugar en el grupo.
La actriz escribió: “Me hizo revivir una sensación desagradable pero familiar que creía haber dejado atrás hace años.” Detalló cómo, después de acostar a su hija, se encontró sola pensando: “¿Quizás no soy lo suficientemente cool?”.
Ante la creciente sensación de exclusión, la actriz decidió enviar un mensaje honesto al grupo: “Esto es demasiado de secundaria para mí y no quiero participar más.” Según su relato, la respuesta no fue del todo positiva: algunas intentaron suavizar la situación (una le envió flores, para luego ignorarla cuando lo agradeció), mientras que otras le dijeron que quizá había malinterpretado las invitaciones, a lo que ella se preguntó: “Entonces, ¿por qué nadie me preguntó dónde estaba?”
Aunque Tisdale enfatizó que no considera a las mujeres como “malas personas", señaló que la dinámica del grupo dejó de ser saludable y positiva para ella.