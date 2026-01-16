El ensayo de Ashley Tisdale sobre el "grupo de mamá tóxicas" que sacude Hollywood podría llegar al cine

Hollywood ha puesto los ojos en un fenómeno de internet que ha trascendido más allá de las redes sociales: el ensayo viral de Ashley Tisdale sobre su experiencia en un grupo de madres que, según ella, se volvió “tóxico”.

Lo que empezó como un texto personal podría transformarse ahora en una película, según fuentes citadas por Page Six.

El ensayo de Tisdale, titulado “Breaking Up With My Toxic Mom Group” y publicado en The Cut, resonó con muchas personas porque aborda algo que muchos padres han vivido: sentirse excluidos o atrapados en dinámicas sociales que terminan afectando su bienestar emocional.

La historia de sentirse poco valorada y fuera de lugar (al punto de compararlo con dramas de secundaria) conectó con una audiencia amplia y creciente.

En julio de 2022 Hilary Duff compartió fotografías de este grupo de amigas. (Instagram - @hilaryduff)

Esa conexión es precisamente lo que, según aseguran fuentes del medio estadounidense, ha captado el interés de estudios de cine y grandes estrellas con compañías de producción.

Dichos personajes estarían en conversaciones con el equipo de Tisdale para explorar la posibilidad de llevar esta historia a la pantalla grande. “Hay muchísimo interés”, dijo una fuente, citada por Page Six.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente ningún proyecto cinematográfico, y Ashley Tisdale no ha hecho declaraciones públicas sobre si su ensayo viral será llevado a la pantalla grande.