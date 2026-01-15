Sting paga más de 800 mil dólares a sus compañeros de ‘The Police’ tras demanda por regalías

El abogado de Sting confirma que ha pagado $600,000 libras esterlinas

De acuerdo con el encargado de defender a Sting en la demanda impuesta por Andy Summers y Stewart Copeland, el cantante Sting ha pagado $600,000 libras esterlinas (más de 800 mil dólares) a sus ex compañeros de The Police después de reconocer que les había pagado menos regalías de las acordadas, esto tras la imposición de la demanda a finales de 2024.

La cantidad pagada por Sting en realidad está muy alejada de los 2 a 10 millones de euros que Andy Summers y Stewart Copeland solicitan como remuneración por sus “honorarios de arreglistas”. El abogado de Sting también aclaró durante la audiencia ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales que el pago del cantante correspondió a “ciertos infrapagos históricos admitidos”, a pesar de que el juicio para dar un veredicto aún no se realiza.