Una de las parejas más famosas del mundo se vio envuelta en una nueva controversia: Justin Bieber y su esposa, Hailey Bieber, han enviado una carta "cease-and-desist" a la creadora de contenido Julie Theis por una serie de videos virales en los cuales ella asegura que su matrimonio es "abusivo por la adicción de sustancias de Justin".
Justin y Hailey Bieber amenazan legalmente a TikToker
Justin y Hailey Bieber toman medidas legales para defender su reputación en internet tras acusaciones sobre su matrimonio
Según el documento, compartido por Julie Theis a través de su cuenta de TikTok, la pareja calificó las afirmaciones realizadas en sus videos como "falsas, fabricadas y difamatorias", por lo que exigen a la influencer que elimine los videos de sus redes sociales y deje de publicar cualquier tipo de comentario similar sobre su vida privada.
Especulaciones de inestabilidad y crisis maritales han inundado las redes sociales desde su boda en 2018, constantemente enfrentándose a rumores sobre su vida íntima.
¿Qué dijo Julie Theis sobre la relación de Justin y Hailey Bieber?
En sus publicaciones originales, Theis describe la relación de Justin y Hailey como un "ejemplo de dinámica tóxica", sugiriendo que Hailey sufre de codependencia hacia su marido y Justin muestra conductas abusivas.
En respuesta al aviso legal, ella defiende su postura, alegando que su contenido es únicamente un comentario basado en opiniones personales sobre patrones de relación y no declaraciones de hechos. La influencer calificó la carta como un intento de limitar su libertad de expresión: “Sentirse ofendido por las opiniones de la gente no te da derecho a escuchar sus voces”, dijo en el video, describiendo la acción como “elitista” y un "capricho de los ricos”. Theis procedió a burlarse de las actitudes de Hailey Bieber en nuevos videos, así como haciendo pública la carta que le fue enviada a través de los abogados de la familia Bieber.
¿Por qué Julie Theis (y el internet) creen que la relación de Justin y Hailey podría ser "abusiva"?
Aunque constantemente niegan las especulaciones, Hailey y Justin han sido objeto de críticas por la acumulación de clips en los que la pareja parece tener una "relación desigual". Momentos como Justin bajando de camionetas y cerrando la puerta detrás de él sin darse cuenta de que Hailey también está bajando, la evasión del contacto físico en público y comparaciones con su relación anterior con Selena Gomez han sido los principales argumentos de que el matrimonio de los Bieber podría ser tóxico.