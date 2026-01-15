Justin y Hailey Bieber amenazan legalmente a TikToker

Justin y Hailey Bieber toman medidas legales para defender su reputación en internet tras acusaciones sobre su matrimonio

Según el documento, compartido por Julie Theis a través de su cuenta de TikTok, la pareja calificó las afirmaciones realizadas en sus videos como "falsas, fabricadas y difamatorias", por lo que exigen a la influencer que elimine los videos de sus redes sociales y deje de publicar cualquier tipo de comentario similar sobre su vida privada.

Especulaciones de inestabilidad y crisis maritales han inundado las redes sociales desde su boda en 2018, constantemente enfrentándose a rumores sobre su vida íntima.

Justin y Hailey Bieber junto a su hijo Jack Blues (Instagram)

¿Qué dijo Julie Theis sobre la relación de Justin y Hailey Bieber?

En sus publicaciones originales, Theis describe la relación de Justin y Hailey como un "ejemplo de dinámica tóxica", sugiriendo que Hailey sufre de codependencia hacia su marido y Justin muestra conductas abusivas.

En respuesta al aviso legal, ella defiende su postura, alegando que su contenido es únicamente un comentario basado en opiniones personales sobre patrones de relación y no declaraciones de hechos. La influencer calificó la carta como un intento de limitar su libertad de expresión: “Sentirse ofendido por las opiniones de la gente no te da derecho a escuchar sus voces”, dijo en el video, describiendo la acción como “elitista” y un "capricho de los ricos”. Theis procedió a burlarse de las actitudes de Hailey Bieber en nuevos videos, así como haciendo pública la carta que le fue enviada a través de los abogados de la familia Bieber.