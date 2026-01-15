Publicidad

Justin y Hailey Bieber amenazan legalmente a TikToker

La pareja envió una carta legal a una creadora de contenido exigiendo que retire las acusaciones y defienda su reputación tras su TikTok viral.
jue 15 enero 2026 02:34 PM
hailey-justin-bieber-amenaza-legal-tiktoker-relacion-abusiva.png
(Getty Images)

Una de las parejas más famosas del mundo se vio envuelta en una nueva controversia: Justin Bieber y su esposa, Hailey Bieber, han enviado una carta "cease-and-desist" a la creadora de contenido Julie Theis por una serie de videos virales en los cuales ella asegura que su matrimonio es "abusivo por la adicción de sustancias de Justin".

Justin y Hailey Bieber toman medidas legales para defender su reputación en internet tras acusaciones sobre su matrimonio

Según el documento, compartido por Julie Theis a través de su cuenta de TikTok, la pareja calificó las afirmaciones realizadas en sus videos como "falsas, fabricadas y difamatorias", por lo que exigen a la influencer que elimine los videos de sus redes sociales y deje de publicar cualquier tipo de comentario similar sobre su vida privada.

Especulaciones de inestabilidad y crisis maritales han inundado las redes sociales desde su boda en 2018, constantemente enfrentándose a rumores sobre su vida íntima.

Justin y Hailey Bieber
Justin y Hailey Bieber junto a su hijo Jack Blues (Instagram)

¿Qué dijo Julie Theis sobre la relación de Justin y Hailey Bieber?

En sus publicaciones originales, Theis describe la relación de Justin y Hailey como un "ejemplo de dinámica tóxica", sugiriendo que Hailey sufre de codependencia hacia su marido y Justin muestra conductas abusivas.

En respuesta al aviso legal, ella defiende su postura, alegando que su contenido es únicamente un comentario basado en opiniones personales sobre patrones de relación y no declaraciones de hechos. La influencer calificó la carta como un intento de limitar su libertad de expresión: “Sentirse ofendido por las opiniones de la gente no te da derecho a escuchar sus voces”, dijo en el video, describiendo la acción como “elitista” y un "capricho de los ricos”. Theis procedió a burlarse de las actitudes de Hailey Bieber en nuevos videos, así como haciendo pública la carta que le fue enviada a través de los abogados de la familia Bieber.

Justin and Hailey Bieber Match in Leather Jackets as They Join Tori Kelly to Support Victoria Monet at The 2nd Night of Her Sold Out Jaguar Tour, Los Angeles, USA - 12 Oct 2023
Justin Bieber y Hailey Bieber (Shutterstock)

¿Por qué Julie Theis (y el internet) creen que la relación de Justin y Hailey podría ser "abusiva"?

Aunque constantemente niegan las especulaciones, Hailey y Justin han sido objeto de críticas por la acumulación de clips en los que la pareja parece tener una "relación desigual". Momentos como Justin bajando de camionetas y cerrando la puerta detrás de él sin darse cuenta de que Hailey también está bajando, la evasión del contacto físico en público y comparaciones con su relación anterior con Selena Gomez han sido los principales argumentos de que el matrimonio de los Bieber podría ser tóxico.

Hailey y Justin Bieber
Hailey y Justin Bieber (Instagram/Justin Bieber)

