Fernando Carrillo confiesa las razones de su ruptura con Delcy Rodríguez y abre la puerta a una reconciliación

Fernando Carrillo confiesa las razones de su ruptura con Delcy Rodríguez

En una entrevista para el programa ¡Siéntese quien pueda!, Fernando Carrillo reconoció que la responsabilidad de la ruptura recayó en gran medida sobre su propia actitud. El actor admitió que, durante el noviazgo, nunca se animó a hacer pública la relación, lo que, según él, frenó la consolidación del vínculo amoroso.

Fernando Carrillo describió su separación como un resultado de inmadurez emocional, confesando que en aquel momento no tuvo la claridad para enfrentar al mundo con su historia de pareja.



“Fue principalmente por mi inmadurez; no pude tener la claridad de hoy y plantarme frente al mundo… ha sido el gran amor de mi vida”, señaló, aunque aclaró que no están juntos en la actualidad.

Delcy Rodriguez (Getty Images)

Además, el actor desmintió versiones que circulan en medios y redes sociales sobre supuestos pagos por parte del régimen de Nicolás Maduro para defenderlo en público.

Carrillo afirmó que su postura se basa en sus propias convicciones políticas y que vive únicamente de sus rentas e inversiones, rechazando que sea “mantenido” de algún grupo.