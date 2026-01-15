Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Fernando Carrillo confiesa las razones de su ruptura con Delcy Rodríguez y abre la puerta a una reconciliación

Fernando Carrillo reveló que la inmadurez y el miedo a hacer pública la relación fueron las principales causas de la ruptura con Delcy Rodríguez y aseguró que no descarta una reconciliación en el futuro.
jue 15 enero 2026 10:55 AM
fernando-carrillo-motivos-ruptura-delcy-rodriguez.jpg
Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez. (Getty Images)

El actor venezolano Fernando Carrillo habló públicamente sobre el motivo que, a su juicio, marcó el final de su relación con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, y no descartó la posibilidad de intentar una reconciliación en el futuro.

Publicidad

Fernando Carrillo confiesa las razones de su ruptura con Delcy Rodríguez

En una entrevista para el programa ¡Siéntese quien pueda!, Fernando Carrillo reconoció que la responsabilidad de la ruptura recayó en gran medida sobre su propia actitud. El actor admitió que, durante el noviazgo, nunca se animó a hacer pública la relación, lo que, según él, frenó la consolidación del vínculo amoroso.

Fernando Carrillo describió su separación como un resultado de inmadurez emocional, confesando que en aquel momento no tuvo la claridad para enfrentar al mundo con su historia de pareja.

“Fue principalmente por mi inmadurez; no pude tener la claridad de hoy y plantarme frente al mundo… ha sido el gran amor de mi vida”, señaló, aunque aclaró que no están juntos en la actualidad.

First Batch Of Sputnik V Vaccines Arrives To Venezuela
Delcy Rodriguez (Getty Images)

Además, el actor desmintió versiones que circulan en medios y redes sociales sobre supuestos pagos por parte del régimen de Nicolás Maduro para defenderlo en público.

Carrillo afirmó que su postura se basa en sus propias convicciones políticas y que vive únicamente de sus rentas e inversiones, rechazando que sea “mantenido” de algún grupo.

Publicidad

Fernando Carrillo abre la puerta a una posible reconciliación con Delcy Rodríguez

Sobre las especulaciones de interesados en la relación, Carrillo también negó que su vínculo con Rodríguez tuviera motivaciones políticas, asegurando que si ese hubiera sido el caso, lo hubiera expresado cuando ellos eran pareja.

Respecto a una posible reconciliación, el actor no cerró la puerta:"Delcy Eloína Rodríguez Gómez, a lo mejor algún día de Carrillo, quién sabe..., si la volvemos a reconquistar y, si no es mi esposa, es mi hermana de lucha para siempre, está viviendo ella un momento muy difícil de su vida, ya veremos", dijo, sugiriendo que aún guarda esperanza de reencontrarse con la presidenta venezolana en el futuro.

GettyImages-14123033041-a9c3ac3f1f3c40e5b452828c49c00a5e.jpg
Fernando Carrillo sostuvo una relación con Delcy Rodríguez (Getty Images)

La revelación de su romance con Delcy Rodríguez, de quien Fernando Carrillo ha hablado anteriormente como del “amor de su vida”, ha generado amplio interés mediático, puesto que la política venezolana asumió la presidencia interina del país tras la caída de Nicolás Maduro, en medio de una convulsa coyuntura política en la región.

Publicidad

Tags

interes-humano.famoso.personaje.actor.fernando-carrillo

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad