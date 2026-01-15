El actor venezolano Fernando Carrillo habló públicamente sobre el motivo que, a su juicio, marcó el final de su relación con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, y no descartó la posibilidad de intentar una reconciliación en el futuro.
Fernando Carrillo confiesa las razones de su ruptura con Delcy Rodríguez y abre la puerta a una reconciliación
En una entrevista para el programa ¡Siéntese quien pueda!, Fernando Carrillo reconoció que la responsabilidad de la ruptura recayó en gran medida sobre su propia actitud. El actor admitió que, durante el noviazgo, nunca se animó a hacer pública la relación, lo que, según él, frenó la consolidación del vínculo amoroso.
Fernando Carrillo describió su separación como un resultado de inmadurez emocional, confesando que en aquel momento no tuvo la claridad para enfrentar al mundo con su historia de pareja.
“Fue principalmente por mi inmadurez; no pude tener la claridad de hoy y plantarme frente al mundo… ha sido el gran amor de mi vida”, señaló, aunque aclaró que no están juntos en la actualidad.
Además, el actor desmintió versiones que circulan en medios y redes sociales sobre supuestos pagos por parte del régimen de Nicolás Maduro para defenderlo en público.
Carrillo afirmó que su postura se basa en sus propias convicciones políticas y que vive únicamente de sus rentas e inversiones, rechazando que sea “mantenido” de algún grupo.
Fernando Carrillo abre la puerta a una posible reconciliación con Delcy Rodríguez
Sobre las especulaciones de interesados en la relación, Carrillo también negó que su vínculo con Rodríguez tuviera motivaciones políticas, asegurando que si ese hubiera sido el caso, lo hubiera expresado cuando ellos eran pareja.
Respecto a una posible reconciliación, el actor no cerró la puerta:"Delcy Eloína Rodríguez Gómez, a lo mejor algún día de Carrillo, quién sabe..., si la volvemos a reconquistar y, si no es mi esposa, es mi hermana de lucha para siempre, está viviendo ella un momento muy difícil de su vida, ya veremos", dijo, sugiriendo que aún guarda esperanza de reencontrarse con la presidenta venezolana en el futuro.
La revelación de su romance con Delcy Rodríguez, de quien Fernando Carrillo ha hablado anteriormente como del “amor de su vida”, ha generado amplio interés mediático, puesto que la política venezolana asumió la presidencia interina del país tras la caída de Nicolás Maduro, en medio de una convulsa coyuntura política en la región.