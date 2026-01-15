Publicidad

Espectáculos

Esto no es un juego: Renata Zarazúa muestra las quemaduras en su piel causadas por el sol en Australia

La tenista Renata Zarazúa padeció las consecuencias de un partido de larga duración sin protección adecuada contra los rayos del sol en Australia.
jue 15 enero 2026 07:49 PM
Renata Zarazúa tenista mexicana
Renata Zarazúa (Maddie Meyer/Getty Images)
Renata Zarazúa muestra las quemaduras en su piel causadas por el sol en Australia

La jugadora de 28 años compartió en Instagram una imagen de las quemaduras que sufrió en la espalda tras disputar un partido de casi tres horas en el Torneo de Hobart, en Tasmania, previo al Abierto de Australia.

La tenista Renata Zarazúa muestra las quemaduras en su espalda causadas por el sol en Australia
La tenista Renata Zarazúa muestra las quemaduras en su espalda causadas por el sol en Australia (Instagram / Renata Zarazúa)

“El sol australiano no es broma”, escribió Renata Zarazúa junto a la fotografía que compartió en Instagram y que puso en alerta a sus seguidores. Poco después, publicó otra en la que mostraba una mejoría y en la que aprovechó para agradecer a quienes le dieron consejos para aliviar el dolor y los daños en la piel.

La tenista Renata Zarazúa muestra las quemaduras en su espalda causadas por el sol en Australia
La tenista Renata Zarazúa muestra las quemaduras en su espalda causadas por el sol en Australia (Instagram / Renata Zarazúa)

Renata Zarazúa sufrió las consecuencias de asolearse sin protección adecuada

Hobart, la ciudad ubicada al sur del país oceánico donde jugó Renata Zarazúa, ha registrado en los últimos días temperaturas veraniegas cercanas a los 22 grados centígrados, según reportes. Pero el lugar ha tenido índices de radiación ultravioleta que han oscilado entre riesgo muy alto y extremo alrededor del mediodía, aun cuando el clima puede sentirse templado.

Renata Zarazúa tenista mexicana
Renata Zarazúa (Phil Walter/Getty Images)

Es precisamente ese índice UV —y no la temperatura— lo que define el potencial de daño en la piel. Cuando el índice supera el 3, la exposición prolongada al sol sin medidas de protección aumenta exponencialmente el riesgo de quemaduras (como las que sufrió la tenista mexicana) y daños celulares.

Renata terminó su participación en el torneo tras caer ante la estadounidense Iva Jovic en los octavos de final (6-1, 6-2), pero su testimonio dejó en evidencia lo que muchos australianos ya conocen por experiencia propia: el sol en ese país puede ser extremadamente peligroso.

Los riesgos de exponerse al sol sin protección

La radiación ultravioleta (UV) del sol es invisible e imperceptible al tacto, pero sus efectos en la piel son acumulativos y, a largo plazo, peligrosos.

Según la Organización Mundial de la Salud, los cánceres de piel —incluido el melanoma— están causados principalmente por la exposición a esta radiación, ya sea del sol o de fuentes artificiales como las cabinas de bronceado.

Renata Zarazúa tenista mexicana
Renata Zarazúa (Maddie Meyer/Getty Images)

A corto plazo, la radiación UV puede provocar quemaduras solares, dolor e inflamación —como las que vivió Renata Zarazúa— así como envejecimiento prematuro de la piel y daño ocular.

A largo plazo, puede alterar el ADN de las células cutáneas y disparar mecanismos que desencadenan tumores malignos.

Recomendaciones para tomar el sol sin riesgos

La clave está en la prevención: la OMS y otras instituciones médicas de prestigio recomiendan como medidas básicas:

  • Limitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad UV (generalmente entre las 10:00 y las 16:00).
  • Usar protector solar de amplio espectro con factor de protección alto (SPF 30 o más).
  • Buscar sombra, vestir ropa protectora y sombrero de ala ancha, y utilizar gafas de sol que bloqueen la radiación UV.
  • Reaplicar el protector cada dos horas, y después de nadar, sudar o practicar deporte.

Australia está en la cima en radiación solar y en cáncer de piel

Australia es famosa por sus playas, canguros y el icónico Opera House de Sidney, lo que ha convertido a esta nación en un destino ideal para quienes gustan de las actividades al aire libre y los deportes acuáticos.

Sin embargo, también encabeza estadísticas globales en cáncer de piel, tanto melanoma como otros tipos —basal y espinocelular— atribuibles en más del 95 por ciento de los casos a la exposición excesiva a la radiación UV del sol, según dan a conocer autoridades australianas.

Reportes señalan que dos de cada tres australianos son diagnosticados con al menos un cáncer de piel a lo largo de su vida y que, cada año, miles de estas enfermedades podrían evitarse con medidas de protección más estrictas y consistentes.

La geografía del país, con cielos mayormente despejados y alta exposición solar todo el año, combinada con una población de piel predominantemente clara, explica en buena medida estas cifras. A diferencia de otros tipos de cáncer, los cutáneos —aunque a menudo tratables si se detectan a tiempo— pueden generar desfiguración, tratamientos invasivos o incluso ser letales si progresan sin diagnóstico.

