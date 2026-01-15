Esto no es un juego: Renata Zarazúa muestra las quemaduras en su piel causadas por el sol en Australia

Australia está en la cima en radiación solar y en cáncer de piel
Australia es famosa por sus playas, canguros y el icónico Opera House de Sidney, lo que ha convertido a esta nación en un destino ideal para quienes gustan de las actividades al aire libre y los deportes acuáticos.
Sin embargo, también encabeza estadísticas globales en cáncer de piel, tanto melanoma como otros tipos —basal y espinocelular— atribuibles en más del 95 por ciento de los casos a la exposición excesiva a la radiación UV del sol, según dan a conocer autoridades australianas.
Reportes señalan que dos de cada tres australianos son diagnosticados con al menos un cáncer de piel a lo largo de su vida y que, cada año, miles de estas enfermedades podrían evitarse con medidas de protección más estrictas y consistentes.
La geografía del país, con cielos mayormente despejados y alta exposición solar todo el año, combinada con una población de piel predominantemente clara, explica en buena medida estas cifras. A diferencia de otros tipos de cáncer, los cutáneos —aunque a menudo tratables si se detectan a tiempo— pueden generar desfiguración, tratamientos invasivos o incluso ser letales si progresan sin diagnóstico.