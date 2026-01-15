Esto no es un juego: Renata Zarazúa muestra las quemaduras en su piel causadas por el sol en Australia

Renata Zarazúa sufrió las consecuencias de asolearse sin protección adecuada

Hobart, la ciudad ubicada al sur del país oceánico donde jugó Renata Zarazúa, ha registrado en los últimos días temperaturas veraniegas cercanas a los 22 grados centígrados, según reportes. Pero el lugar ha tenido índices de radiación ultravioleta que han oscilado entre riesgo muy alto y extremo alrededor del mediodía, aun cuando el clima puede sentirse templado.

Renata Zarazúa (Phil Walter/Getty Images)

Es precisamente ese índice UV —y no la temperatura— lo que define el potencial de daño en la piel. Cuando el índice supera el 3, la exposición prolongada al sol sin medidas de protección aumenta exponencialmente el riesgo de quemaduras (como las que sufrió la tenista mexicana) y daños celulares.

Renata terminó su participación en el torneo tras caer ante la estadounidense Iva Jovic en los octavos de final (6-1, 6-2), pero su testimonio dejó en evidencia lo que muchos australianos ya conocen por experiencia propia: el sol en ese país puede ser extremadamente peligroso.