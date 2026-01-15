Diego Boneta y Renata Notni hacen gran anuncio: ya viven juntos

Diego Boneta y Renata Notnise han consolidado como una de las parejas más estables del espectáculo a lo largo de los cinco años que llevan juntos. Sus constantes viajes y momentos compartidos, que suelen mostrar en redes sociales, han sido una clara muestra de la solidez de su relación.
Por ello, no es de extrañar que con frecuencia ambos sean cuestionados sobre la posibilidad de dar el siguiente paso en su historia de amor, en especial sobre si el matrimonio está entre sus planes a futuro.
Diego Boneta y Renata Notni confirman que ya viven juntos
Diego Boneta y Renata Notni regresaron recientemente de su viaje por José Ignacio, en Punta del Este, Uruguay, destino que aprovecharon para celebrar el cumpleaños de la actriz. A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la pareja fue recibida por un grupo de reporteros, quienes aprovecharon el encuentro para cuestionarlos sobre su relación y, en particular, sobre si después de este viaje tienen planes de dar el siguiente paso y llegar al altar.
“Creo que lo más bonito es que hemos disfrutado cada etapa sin apresurarnos, estamos felices paseando”, explicó el actor en su encuentro con los medios, sin ahondar en más detalles sobre la razón de su decisión.
Aunque la pareja suele ser muy reservada respecto a su vida sentimental, en esta ocasión Renata sorprendió al compartir que su noviazgo con Diego ha dado un paso importante: se ha formalizado tanto que ya viven juntos.
“Estamos felices, vivimos juntos, los dos estamos ocupados trabajando, todo está muy planeado y muy platicado”, expresó la actriz.
Renata Notni aclara su postura sobre el matrimonio
Para aclarar cualquier especulación, Renata fue clara al explicar la postura que tanto ella como su novio han adoptado frente al tema del matrimonio: “Todo está muy planeado y muy platicado, ya no es un tabú el tema de que si la boda y tal. Estamos caminando hacia el mismo camino que es lo importante, tenemos los mismos planes y metas en común y por eso estamos acá”, aseguró.
Desde que hicieron pública su relación en 2021, Renata Notni y Diego Bonetahan compartido, de manera gradual y cuidadosa, algunos momentos de su vida en común. Fieles a su estilo, ambos han sido muy reservados con los detalles de su romance y solo en contadas ocasiones han hablado abiertamente de él.
Aun así, sus viajes juntos en diferentes destinos como Punta Mita, Manhattan, Disney y Marbella, se han convertido en una ventana a su relación. Las imágenes que han compartido en redes reflejan una conexión sólida que se fortalece con el paso del tiempo.
Incluso la distancia, impuesta por sus compromisos profesionales, no ha sido un obstáculo para la pareja, que ha sabido mantenerse unida para seguir creciendo en lo personal y lo profesional.