Diego Boneta y Renata Notni hacen gran anuncio: ya viven juntos

Renata Notni aclara su postura sobre el matrimonio

Para aclarar cualquier especulación, Renata fue clara al explicar la postura que tanto ella como su novio han adoptado frente al tema del matrimonio: “Todo está muy planeado y muy platicado, ya no es un tabú el tema de que si la boda y tal. Estamos caminando hacia el mismo camino que es lo importante, tenemos los mismos planes y metas en común y por eso estamos acá”, aseguró.

Diego Boneta y Renata Notni (Instagram)

Desde que hicieron pública su relación en 2021, Renata Notni y Diego Boneta han compartido, de manera gradual y cuidadosa, algunos momentos de su vida en común. Fieles a su estilo, ambos han sido muy reservados con los detalles de su romance y solo en contadas ocasiones han hablado abiertamente de él.

Diego Boneta y Renata Notni (Instagram)

Aun así, sus viajes juntos en diferentes destinos como Punta Mita, Manhattan, Disney y Marbella, se han convertido en una ventana a su relación. Las imágenes que han compartido en redes reflejan una conexión sólida que se fortalece con el paso del tiempo.

Incluso la distancia, impuesta por sus compromisos profesionales, no ha sido un obstáculo para la pareja, que ha sabido mantenerse unida para seguir creciendo en lo personal y lo profesional.