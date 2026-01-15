Chiara Ferragni habla por primera vez tras ser declarada inocente en el caso de estafa que sacudió su carrera

El fallo, emitido por un tribunal en Milán, determinó que no existían elementos suficientes para sostener una acusación penal por fraude agravado, luego de que Chiara Ferragni fuera señalada por presuntamente engañar a los consumidores al presentar como benéficas campañas promocionales de productos navideños (entre ellos pandoros y huevos de Pascua), cuando las donaciones no estaban directamente vinculadas a las ventas, episodio que desató el llamado "Pandoro-gate".

Oggi a #Milano la sentenza sul “pandoro gate”: #ChiaraFerragni è accusata di truffa aggravata per aver fatto credere che una parte del ricavato del pandoro Pink Christmas e delle uova Dolci Preziosi andasse in beneficenza. La difesa nega ogni illecito. pic.twitter.com/hibNLLSrvS — TorinoCronaca_Official (@Torino_Cronaca) January 14, 2026

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Chiara Ferragni se sinceró sobre la experiencia personal y profesional que significó este proceso.

“Estos dos años han sido todo menos sencillos… vivir bajo un juicio constante, sin poder responder, sin poder explicar, te pone a prueba”, escribió.

La influencer reconoció que hubo un error de comunicación en las campañas. “Siempre he asumido la responsabilidad por lo relacionado con la publicidad engañosa. Entendí que era un error y era correcto reconocerlo. Lo hice: pagué, lo corregí y me disculpé”, aceptó.

La influencer explicó que durante el auge de esas campañas ella se encontraba “en la cima de mi imagen y mi carrera” y que “no había ninguna razón económica ni de sentido común para engañar a nadie”.

Aclaró que sus honorarios eran fijos y no dependían de las ventas, un punto clave en su defensa legal.

La fiscalía había solicitado un año y ocho meses de prisión, alegando que las promociones vinculadas a productos (como el pandoro de edición especial vendido junto a Balocco) daban a entender que parte de las ganancias se destinaban a causas benéficas, cuando en realidad las donaciones habían sido hechas con anterioridad y no estaban condicionadas a las ventas.

Al salir del tribunal, Ferragni se mostró visiblemente emocionada y agradecida, señalando que el veredicto representó “el fin de una pesadilla” y una oportunidad para retomar su vida personal y profesional tras el largo proceso.