Belinda se va de México para comenzar una nueva aventura en España

Hace algunos meses, Belindaconfirmó que dejaría temporalmente México para integrarse a un ambicioso proyecto internacional que la tiene especialmente ilusionada y que representa un nuevo paso en su carrera.
La cantante y actriz fue elegida para dar vida a la emperatriz Carlota en la serie biográfica, un papel histórico que supone un importante reto interpretativo y marca su regreso a producciones de alto perfil fuera del país.
Belinda se despide de México
El proyecto Carlota llega en un momento clave para Belinda, quien aún celebra el éxito de su más reciente álbum, Indómita, y su destacada participación en la pantalla chica y el teatro en Mentiras.
La artista se dirigió a sus fans para despedirse de México para instalarse en España: “Adiós México... Me da melancolía cambiar de país por un tiempo, pero a la vez emoción de vivir esta nueva aventura en España. Carlota es un gran proyecto para mí. ¡La última emperatriz de México!”, escribió en sus historias de Instagram.
Junto a su mensaje, la intérprete de “Heterocromia” compartió una fotografía tomada desde el interior de un avión. En la imagen se aprecia una bolsa Chanel negra con un colgante de Labubu.
Con esta nueva etapa profesional, Belinda consolida su proyección internacional, alternando su faceta musical con retos actorales que se le presentan.
Belinda interpretará a Carlota en una nueva serie
Fue en agosto del año pasado cuando Belindaanunció que tendría que dejar México, país en el que ha desarrollado su carrera artística desde la infancia, para asumir el reto de dar vida a la emperatriz Carlota en una nueva serie.
“Me voy a ir muchos, muchos meses, más de seis meses de México. Voy a extrañar mucho, obviamente, todo aquí. Me voy a España seis meses, dos meses a Colombia. Literalmente van a ser entre siete y ocho meses de filmación, de preproducción. Es un proyecto muy ambicioso con Sony y ya quiero empezar a trabajar en él”, reveló la cantante en entrevista para el programa Ventaneando.
Se trata de una producción de Sony Pictures Television que contará con 10 capítulos y será dirigida por Alejandro Bazzano y Ana Lorena Pérez Ríos, con las actuaciones de Jaime Lorente como Maximiliano, Miguel Ángel Silvestre como Alfred Van Der Smissen y Mabel Cadena como Josefa.
La cantante confesó que este nuevo reto llega en medio de una etapa intensa de su carrera: “Lo que pasa es que no he parado, he tenido conciertos, ahora en la obra. Así que estoy con muchas cosas, pero viene música, viene serie y conciertos. No sé, me falta dormir”, comentó entre risas en semanas pasadas.