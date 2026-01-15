Belinda se va de México para comenzar una nueva aventura en España

Belinda se despide de México

El proyecto Carlota llega en un momento clave para Belinda , quien aún celebra el éxito de su más reciente álbum, Indómita, y su destacada participación en la pantalla chica y el teatro en Mentiras.

Belinda (Instagram)

La artista se dirigió a sus fans para despedirse de México para instalarse en España: “Adiós México... Me da melancolía cambiar de país por un tiempo, pero a la vez emoción de vivir esta nueva aventura en España. Carlota es un gran proyecto para mí. ¡La última emperatriz de México!”, escribió en sus historias de Instagram.

Mensaje de Belinda (Instagram)

Junto a su mensaje, la intérprete de “Heterocromia” compartió una fotografía tomada desde el interior de un avión. En la imagen se aprecia una bolsa Chanel negra con un colgante de Labubu.

Con esta nueva etapa profesional, Belinda consolida su proyección internacional, alternando su faceta musical con retos actorales que se le presentan.