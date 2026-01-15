Ashley Tisdale desató una intensa ola de comentarios en la escena del entretenimiento tras publicar un ensayo personal en The Cut donde define como “tóxico” a su antiguo grupo de mamás (un círculo de amigas con quienes compartía experiencias de maternidad). Ahora, una fuente cercana reveló la reacción de las mujeres que integran ese grupo.
Ashley Tisdale sacude a Hollywood: así respondieron sus ex amigas del ‘mom group’ tras acusarlas de tóxicas
En su ensayo “Breaking Up With My Toxic Mom Group”, recientemente publicado en The Cut, Ashley Tisdale relató cómo comenzó a sentirse excluida de actividades, chats y salidas que antes compartía con otras mamás del grupo, una experiencia que, según ella, la hizo revivir dinámicas escolares que creía superadas.
Después de la publicación del texto, las reacciones no se hicieron esperar: de acuerdo con Page Six, una fuente cercana reveló que varias integrantes del supuesto grupo de mamás (al que se ha vinculado a Hilary Duff, Mandy Moore y Meghan Trainor, aunque Tisdale no mencionó nombres) se mostraron sorprendidas por la descripción de la amistad como “tóxica”,
Según dijo la fuente, desde la perspectiva de las famosas mencionadas, consideran que la relación había cambiado de manera natural conforme evolucionaron sus vidas y prioridades, sin que hubiera ocurrido ninguna ruptura dramática que lo justificar.
Algunas celebridades vinculadas al círculo han evitado comentar directamente, mientras que otras han hecho alusión a la situación en distintas plataformas. Por ejemplo, el esposo de Hilary Duff publicó una imagen satírica en redes sociales, calificando el ensayo de Tisdale de forma despectiva, lo que alimentó aún más el debate público.
Hilary Duff’s husband Matthew Koma pokes fun at Ashley Tisdale’s article about toxic mom groups:— Pop Crave (@PopCrave) January 7, 2026
“When You're The Most Self Obsessed Tone Deaf Person On Earth, Other Moms Tend To Shift Focus To Their Actual Toddlers.” pic.twitter.com/zFlNdoYMRV
Por otro lado, Meghan Trainor se pronunció ante la polémica, pero con tono humorístico y directo en redes sociales.
A través de varios videos publicados en TikTok, la cantante de “Still Don’t Care” intentó despejar cualquier sospecha al utilizar fragmentos de audio que dan a entender su posición de distancia con el drama, incluso sobre uno de los clips escribió: “Tratando de convencer a todos de que no estoy involucrada en el drama del mom group".
Ashley Tisdale: “Me hizo sentir como si estuviera de nuevo en la secundaria” — lo que dijo en su ensayo para The Cut
En un ensayo personal publicado en The Cut titulado “Breaking Up With My Toxic Mom Group” (que se viralizó por toda las redes sociales) Ashley Tisdale relató su experiencia dentro de un grupo de mamás que, en un inicio, la hizo sentir apoyada pero que con el tiempo desencadenó en sentimientos de exclusión y dolor emocional.
Tisdale explicó que cuando se convirtió en mamá, buscó conexión con otras mujeres que atravesaban experiencias similares y pronto se unió a un grupo de madres que “se sentía como un pueblo con mujeres increíbles, inteligentes y divertidas”. Sin embargo, con el paso de los meses la dinámica cambió y empezó a notar señales que la hicieron sentirse apartada.
“Me hizo revivir una sensación desagradable pero familiar que creía haber dejado atrás hace años”, escribió, describiendo un momento en el que, después de acostar a su hija, se encontró sola pensando: “¿Quizás no soy lo suficientemente cool?”. Añadió que la situación la llevó a sentirse de nuevo como en la secundaria, con dudas sobre si estaba haciendo algo mal para haber sido excluida de reuniones y conversaciones.
La actriz también detalló ejemplos concretos que la hicieron sentirse fuera de lugar: encuentros a los que no fue invitada y cadenas de mensajes de grupo en las que no estaba incluida, a pesar de ver las publicaciones relacionadas en redes sociales. “Con el tiempo, comencé a preguntarme si realmente había encontrado mi pueblo”, escribió.
Finalmente, Tisdale decidió poner un punto final a la situación con un mensaje honesto al grupo: “Esto es demasiado de secundaria para mí y ya no quiero participar en ello”. Según relató, la respuesta no fue del todo positiva, y en algunos casos las reacciones oscilaron entre intentos de suavizar la situación y negar que hubiera habido exclusión intencional.
A pesar de ello, la actriz de High School Musical fue clara en que no consideraba que las otras madres fueran “malas personas” en sí, aunque sí sintió que la dinámica del grupo dejó de ser saludable y positiva.