Ashley Tisdale sacude a Hollywood: así respondieron sus ex amigas del ‘mom group’ tras acusarlas de tóxicas

Ex amigas de Ashley Tisdale reaccionan tras ser señaladas de tóxicas en su ‘mom group'

En su ensayo “Breaking Up With My Toxic Mom Group”, recientemente publicado en The Cut, Ashley Tisdale relató cómo comenzó a sentirse excluida de actividades, chats y salidas que antes compartía con otras mamás del grupo, una experiencia que, según ella, la hizo revivir dinámicas escolares que creía superadas.

Después de la publicación del texto, las reacciones no se hicieron esperar: de acuerdo con Page Six, una fuente cercana reveló que varias integrantes del supuesto grupo de mamás (al que se ha vinculado a Hilary Duff, Mandy Moore y Meghan Trainor, aunque Tisdale no mencionó nombres) se mostraron sorprendidas por la descripción de la amistad como “tóxica”,

En julio de 2022 Hilary Duff compartió fotografías de este grupo de amigas. (Instagram - @hilaryduff)

Según dijo la fuente, desde la perspectiva de las famosas mencionadas, consideran que la relación había cambiado de manera natural conforme evolucionaron sus vidas y prioridades, sin que hubiera ocurrido ninguna ruptura dramática que lo justificar.

Algunas celebridades vinculadas al círculo han evitado comentar directamente, mientras que otras han hecho alusión a la situación en distintas plataformas. Por ejemplo, el esposo de Hilary Duff publicó una imagen satírica en redes sociales, calificando el ensayo de Tisdale de forma despectiva, lo que alimentó aún más el debate público.

Hilary Duff’s husband Matthew Koma pokes fun at Ashley Tisdale’s article about toxic mom groups:



“When You're The Most Self Obsessed Tone Deaf Person On Earth, Other Moms Tend To Shift Focus To Their Actual Toddlers.” pic.twitter.com/zFlNdoYMRV — Pop Crave (@PopCrave) January 7, 2026

Por otro lado, Meghan Trainor se pronunció ante la polémica, pero con tono humorístico y directo en redes sociales.

A través de varios videos publicados en TikTok, la cantante de “Still Don’t Care” intentó despejar cualquier sospecha al utilizar fragmentos de audio que dan a entender su posición de distancia con el drama, incluso sobre uno de los clips escribió: “Tratando de convencer a todos de que no estoy involucrada en el drama del mom group".