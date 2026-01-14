Valentino Lanús rompe el silencio sobre su alejamiento de la televisión

Valentino Lanús rompe el silencio sobre su alejamiento de la actuación y su etapa de vida como papá

A poco más de un año de haber retomado brevemente su presencia en pantalla con la telenovela Tu vida es mi vida (producida por TelevisaUnivision y estrenada en enero de 2024) donde compartió créditos con Susana González, Valentino Lanús ha sido claro sobre su postura actual frente al trabajo artístico y su carrera.

En una reciente entrevista con el programa De Primera Mano, el actor explicó que su regreso temporal no significó un retorno definitivo a los sets, sino una experiencia que vivió con plenitud antes de reafirmar que sus prioridades están en otro lugar.

“Así es como vivo ahora. Mi vida es diferente”, expresó. Además, el actor de 50 años dejó en claro la coherencia entre su filosofía personal y su rutina actual al afirmar: “Así vivo, así es mi forma de vida”.

Lanús también puso en contexto su relación intermitente con la televisión en los últimos años y explicó que la paternidad y el tiempo con su familia se han convertido en el eje que guía sus decisiones, incluso por encima de la posibilidad de regresar a los reflectores.

“Desde hace mucho tiempo, ya saben que me retiré hace bastante, y solo en ocasiones necesarias regreso, pero tengo una vida muy tranquila y feliz, dedicada a ser papá”, compartió.

Valentino Lanús y su hija María Magdalena

Ante la posibilidad de volver a ser el protagonista de alguna telenovela, Valentino dejó claro que no lo ve imposible: “No es un no rotundo, porque solo Dios sabe el camino en el que nos va a poner, pero de entrada estoy en una historia completamente distinta”, explicó.

El actor fue especialmente claro al detallar por qué, por ahora, el medio televisivo dejó de resultarle atractivo.

“No me gustan las historias, no me gusta el medio ni la forma en la que se maneja; no es un mundo que me resulte atractivo”, señaló. “Hay que ingeniárselas y buscar siempre los mecanismos para generar ingresos. Sí, la vida de la farándula es cómoda y tiene beneficios, pero también tiene precios muy altos, y la verdad es que yo vivo muy feliz y contento”.