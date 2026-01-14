Valentino Lanús rompe el silencio sobre su alejamiento de la televisión

Valentino Lanús, quien a inicios de los 2000 fue considerado uno de los galanes más emblemáticos de las telenovelas mexicanas, ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación pública, no por un nuevo protagónico, sino por la firme decisión de alejarse de forma consciente de la televisión para priorizar aspectos más íntimos de su vida, como la paternidad, la espiritualidad y la tranquilidad cotidiana.
Valentino Lanús rompe el silencio sobre su alejamiento de la actuación y su etapa de vida como papá
A poco más de un año de haber retomado brevemente su presencia en pantalla con la telenovela Tu vida es mi vida (producida por TelevisaUnivision y estrenada en enero de 2024) donde compartió créditos con Susana González, Valentino Lanús ha sido claro sobre su postura actual frente al trabajo artístico y su carrera.
En una reciente entrevista con el programa De Primera Mano, el actor explicó que su regreso temporal no significó un retorno definitivo a los sets, sino una experiencia que vivió con plenitud antes de reafirmar que sus prioridades están en otro lugar.
“Así es como vivo ahora. Mi vida es diferente”, expresó. Además, el actor de 50 años dejó en claro la coherencia entre su filosofía personal y su rutina actual al afirmar: “Así vivo, así es mi forma de vida”.
¡Valentino Lanús revela por qué se mantiene ALEJADO de las redes sociales! #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/gdpFK812Bb— De Primera Mano (@deprimeramano) January 12, 2026
Lanús también puso en contexto su relación intermitente con la televisión en los últimos años y explicó que la paternidad y el tiempo con su familia se han convertido en el eje que guía sus decisiones, incluso por encima de la posibilidad de regresar a los reflectores.
“Desde hace mucho tiempo, ya saben que me retiré hace bastante, y solo en ocasiones necesarias regreso, pero tengo una vida muy tranquila y feliz, dedicada a ser papá”, compartió.
Ante la posibilidad de volver a ser el protagonista de alguna telenovela, Valentino dejó claro que no lo ve imposible: “No es un no rotundo, porque solo Dios sabe el camino en el que nos va a poner, pero de entrada estoy en una historia completamente distinta”, explicó.
El actor fue especialmente claro al detallar por qué, por ahora, el medio televisivo dejó de resultarle atractivo.
“No me gustan las historias, no me gusta el medio ni la forma en la que se maneja; no es un mundo que me resulte atractivo”, señaló. “Hay que ingeniárselas y buscar siempre los mecanismos para generar ingresos. Sí, la vida de la farándula es cómoda y tiene beneficios, pero también tiene precios muy altos, y la verdad es que yo vivo muy feliz y contento”.
¿Por qué Valentino Lanús se alejó de la televisión?
Valentino Lanús tomó la decisión de alejarse de la televisión como resultado de un profundo proceso personal que transformó por completo sus prioridades.
Lejos de tratarse de un retiro abrupto o de un conflicto con la industria, el actor ha explicado en distintas ocasiones que su salida de los reflectores fue una elección consciente, motivada por la necesidad de encontrar equilibrio, bienestar y sentido más allá del éxito profesional.
Tras años de protagonizar melodramas de alto rating como Primer amor… a mil por hora, El juego de la vida y Las tontas no van al cielo, Lanús comenzó a cuestionarse el ritmo acelerado de trabajo y la presión constante que implicaba la fama.
A partir de ese momento, el actor decidió retirarse temporalmente de la actuación y emprender un camino de introspección: vivió durante 6 años en la selva de la Riviera Maya, donde tuvo contacto 100% con la naturaleza y se involucró en diversas prácticas espirituales, alejándose por completo del medio artístico.
“En la naturaleza precisamente ahí empecé a dedicarme al yoga de forma profunda y pasaron cosas maravillosas en estas prácticas, diseñé otras prácticas muy interesantes, así es que tengo mucho de qué platicarles, muchas cosas muy buenas”, dijo en una entrevista.
Lamentablemente, mientras dedicaba su vida a la naturaleza, se atravesó un problema de salud grave: le detectaron cáncer, una experiencia que mantuvo en privado durante mucho tiempo y que lo llevó a replantear su relación con el cuerpo, el estrés y la vida misma.
“En la selva y en mis prácticas detecté ese tumor. Tenía sentido porque llevamos una vida desordenada, desfasada, confusa; hay muchas tendencias de nutrición que no van. Después de que lo identifiqué tuve una verificación médica, pero yo estaba tan entretenido en la experiencia de la selva y de mi expansión, que fue algo completamente secundario”, dijo en una entrevista.
Otro factor clave en su decisión fue la paternidad. Con la llegada de su hija María Magdalena, Lanús reafirmó que su prioridad ya no estaba en los foros de grabación ni en los proyectos de larga duración que lo mantenían meses lejos de casa.
Aunque en 2024 hizo un regreso puntual a las telenovelas con Tu vida es mi vida, el actor dejó claro que se trató de una experiencia específica y no de un retorno definitivo.