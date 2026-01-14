Hace algunos días la actriz Ashley Tisdale , conocida por dar vida al personaje de Sharpay Evan en las películas de Disney, High School Musical, publicó a través de The Cut un ensayo titulado ‘Breaking Up With My Toxic Mom Group’ o ‘Rompiendo con mi grupo tóxico de mamás’. Desde su publicación, las miradas se han volteado hacia Meghan Trainor, Mandy Moore y Hilary Duff por ser miembros de este grupo.
¿Quiénes son las 'mamás tóxicas' de las que Ashley Tisdale se alejó?
¿Quiénes son las supuestas integrantes del ‘grupo tóxico’ de Ashley Tisdale?
Si bien Ashley Tisdale no mencionó ningún nombre en su ensayo, las experiencias que cuenta parecen hacer referencia al cercano grupo de amigas que formó con las cantantes Hilary Duff y Meghan Trainor, la actriz Mandy Moore, las empresarias Samii Ryan y Janice Gott, la maquillista Kelsey Deenihan Fisher, la chef Gaby Dalkin y Amanda Lillywhite, quien mantiene sus redes sociales privadas.
No cabe duda de que las integrantes más famosas de este grupo de mamás son Hilary Duff, la cantante que saltó a la fama por ser Lizzie McGuire, Meghan Trainor, cuya canción All about that base la lanzó a la fama, la actriz de This Is Us Mandy Moore y por supuesto Ashley Tisdale.
Samii Ryan es la fundadora y diseñadora de su propia marca de ropa. Janice Gott es la creadora de Muu by Better Babies, una empresa de extractores de leches. Kelsey Deenihan ha sido maquillista de celebridades como Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Emma Roberts, entre muchas otras. Finalmente, Gaby Dalkin además de ser chef, tiene negocios relacionados a su profesión.
¿Qué hizo que Ashley Tisdale abandonara el grupo de mamás?
En su ensayo, Ashley Tisdale cuenta que después del nacimiento de su primera hija, “ansiaba conectar con otras madres” para hablar con alguien que pudiera entender “los cambios de humor, las noches en vela, decir adiós a quien solía ser”, entre otros retos que involucra la maternidad. Es por ello por lo que se sintió muy afortunada cuando una amiga la reunió con un grupo de mamás primerizas.
Si bien todo inició como una gran amistad entre madres e hijos, Ashley Tisdale relata que con el paso del tiempo la situación cambió: “Recuerdo que me dejaron fuera de un par de planes de grupo y lo supe porque Instagram se encargó de mostrarme cada foto y cada story”. Tisdale cuenta que comenzó a sentirse apartada del grupo y excluida.
Aunque Ashley Tisdale intentó no tomar la situación de forma personal, declaró que prefirió apartarse del grupo para dar una lección a sus hijos sobre la importancia de expresar lo que sienten, por lo que decidió mandar un mensaje al grupo de mamás diciendo “Esto es demasiado de escuela para mí y no quiero seguir formando parte de ello”.
¿Cuál ha sido la reacción de Meghan Trainor y Hilary Duff?
A través de su cuenta de TikTok, Meghan Trainor posteó un video con el texto “Yo tratando de convencer a todos de que no estoy involucrada en el drama del grupo de mamás” junto a un audio de Stranger Things donde se escucha a uno de los personajes suplicando por que crean lo que dice.
A su vez, el esposo de Hilary Duff, Matthew Koma, publicó en una story de Instagram una falsa portada de la revista The Cut con su cara sobrepuesta en la de Ashley junto al titular “Cuando eres la persona más egocéntrica y desconectada de la realidad del mundo, otras madres tienden a centrar su atención en sus hijos pequeños”. Hasta el momento, no ha habido más declaraciones por parte de Ashley Tisdale.