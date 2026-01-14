¿Quiénes son las 'mamás tóxicas' de las que Ashley Tisdale se alejó?

¿Quiénes son las supuestas integrantes del ‘grupo tóxico’ de Ashley Tisdale?

Si bien Ashley Tisdale no mencionó ningún nombre en su ensayo, las experiencias que cuenta parecen hacer referencia al cercano grupo de amigas que formó con las cantantes Hilary Duff y Meghan Trainor, la actriz Mandy Moore, las empresarias Samii Ryan y Janice Gott, la maquillista Kelsey Deenihan Fisher, la chef Gaby Dalkin y Amanda Lillywhite, quien mantiene sus redes sociales privadas.

No cabe duda de que las integrantes más famosas de este grupo de mamás son Hilary Duff, la cantante que saltó a la fama por ser Lizzie McGuire, Meghan Trainor, cuya canción All about that base la lanzó a la fama, la actriz de This Is Us Mandy Moore y por supuesto Ashley Tisdale.

Samii Ryan es la fundadora y diseñadora de su propia marca de ropa. Janice Gott es la creadora de Muu by Better Babies, una empresa de extractores de leches. Kelsey Deenihan ha sido maquillista de celebridades como Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Emma Roberts, entre muchas otras. Finalmente, Gaby Dalkin además de ser chef, tiene negocios relacionados a su profesión.