Mandy Moore sorprendió a sus seguidores con un comentario reflexivo sobre la naturaleza cambiante de las amistades, en el que reconoció que algunas relaciones han tomado “un rumbo diferente” a medida que su vida ha evolucionado, especialmente tras convertirse en madre y afrontar nuevas etapas personales.
Muchos interpretaron sus palabras como una pista al ensayo de Ashley Tisdale sobre su “grupo de mamás tóxicas”, publicado recientemente en The Cut.
Mandy Moore lanza indirecta tras el escándalo del “grupo de mamás tóxicas”
Mandy Moore hizo un comentario reflexivo sobre cómo las amistades pueden tomar un “rumbo diferente”, apenas días después de que Ashley Tisdale denunciara a su grupo de mamás famosas como “tóxicas”.
Durante una aparición en el podcast Conversaciones con Cam, la actriz de This Is Us preguntó al host Cameron Rogers si alguna vez había “visto una amistad tomar un rumbo diferente”.
“Tengo amigos que tienen hijos mayores, digamos”, añadió Moore. “Y he descubierto que las personas con las que tengo más confianza en este momento son aquellas que están en la misma etapa de sus vidas como padres”.
Moore, que comparte con su esposo Taylor Goldsmith a sus hijos August, de 4 años, Oscar, de 3, y Louise, de 16 meses, reconoció que, aunque algunas amistades coinciden con la edad de sus hijos, “he tenido que lamentar de alguna manera” cómo “han cambiado” esas relaciones con el tiempo.
La actriz explicó que no se trata de que haya “hecho algo mal”, sino de que las prioridades y experiencias de vida (como el ritmo que exige la crianza) tienden a acercar a quienes están en situaciones similares.
“No significa que ames menos a nadie”, afirmó, “pero la realidad es que terminas en contacto más frecuente con quienes comparten tu misma etapa vital", señaló.
Sus comentarios surgieron en un contexto mediático tras el ensayo publicado por Ashley Tisdale para The Cut, en el que la actriz de High School Musical habló de dejar un grupo de mamás que describió como “tóxico” tras sentirse excluida de salidas y chats grupales.
Aunque Tisdale no nombró específicamente a Moore ni a otras celebridades en ese grupo, muchos fans y medios relacionaron indirectamente a la protagonista de This Is Us con esa controversia por las interesantes dinámicas sociales entre mamás famosas.
Ashley Tisdale revela por qué dejó su grupo de "mamás tóxicas"
Ashley Tisdale abrió una conversación que ha resonado en Hollywood y en redes sociales tras publicar un ensayo personal en The Cut titulado “Breaking Up With My Toxic Mom Group”, en el que relató su experiencia al alejarse de un círculo de madres con las que compartía amistad y maternidad.
En el texto, Tisdale explicó que al principio se sintió afortunada de encontrar un grupo de mujeres que “atravesaban la maternidad al mismo tiempo que yo”, muchas de ellas con hijos de edades similares.
Sin embargo, con el paso del tiempo empezó a notar un patrón de exclusión que la hizo sentir cada vez más apartada. En sus propias palabras: “Una noche, después de acostar a mi hija, me encontraba sentada sola, pensando: ‘¿Quizás no soy lo suficientemente popular?’… de repente, estaba de nuevo en la secundaria, sintiéndome completamente perdida.
Tisdale describió situaciones concretas en las que se sintió marginada, como reuniones a las que no era invitada y cenas en las que la ubicaban “al final de la mesa, lejos del resto de las mujeres”, lo que reafirmó su sensación de no pertenecer.
Finalmente, decidió ponerle fin a esa dinámica enviando un mensaje al grupo: “Esto es demasiado de secundaria para mí y ya no quiero seguir participando”, señaló.
Aunque Tisdale no nombró directamente a ninguna integrante en su ensayo, su relato encendió especulaciones en torno a figuras como Hilary Duff, Mandy Moore y Meghan Trainor, con quienes había sido vista socialmente en contextos similares.