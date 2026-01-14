Mandy Moore lanza indirecta tras el escándalo del “grupo de mamás tóxicas”

Mandy Moore hizo un comentario reflexivo sobre cómo las amistades pueden tomar un “rumbo diferente”, apenas días después de que Ashley Tisdale denunciara a su grupo de mamás famosas como “tóxicas”.

Durante una aparición en el podcast Conversaciones con Cam, la actriz de This Is Us preguntó al host Cameron Rogers si alguna vez había “visto una amistad tomar un rumbo diferente”.

“Tengo amigos que tienen hijos mayores, digamos”, añadió Moore. “Y he descubierto que las personas con las que tengo más confianza en este momento son aquellas que están en la misma etapa de sus vidas como padres”.

Mandy Moore got candid about navigating motherhood and friendships. 👀 pic.twitter.com/ct8PzXIg6t — Page Six (@PageSix) January 14, 2026

Moore, que comparte con su esposo Taylor Goldsmith a sus hijos August, de 4 años, Oscar, de 3, y Louise, de 16 meses, reconoció que, aunque algunas amistades coinciden con la edad de sus hijos, “he tenido que lamentar de alguna manera” cómo “han cambiado” esas relaciones con el tiempo.

La actriz explicó que no se trata de que haya “hecho algo mal”, sino de que las prioridades y experiencias de vida (como el ritmo que exige la crianza) tienden a acercar a quienes están en situaciones similares.

“No significa que ames menos a nadie”, afirmó, “pero la realidad es que terminas en contacto más frecuente con quienes comparten tu misma etapa vital", señaló.

Mandy Moore y su familia (Instagram)

Sus comentarios surgieron en un contexto mediático tras el ensayo publicado por Ashley Tisdale para The Cut, en el que la actriz de High School Musical habló de dejar un grupo de mamás que describió como “tóxico” tras sentirse excluida de salidas y chats grupales.

Aunque Tisdale no nombró específicamente a Moore ni a otras celebridades en ese grupo, muchos fans y medios relacionaron indirectamente a la protagonista de This Is Us con esa controversia por las interesantes dinámicas sociales entre mamás famosas.