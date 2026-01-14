Las películas con las que Zoe Saldaña venció a Scarlett Johansson como la actriz más taquillera

Las películas más taquilleras de Zoe Saldaña

Para lograr convertirse en la actriz más taquillera de todos los tiempos, Zoe Saldaña debió participar en 33 películas, entre las cuales figuran las pertenecientes a las exitosas sagas de Avatar de James Cameron en la que interpretó a Neytiri y el Universo Cinematográfico de Marvel donde dio vida al personaje de Gamora.

Específicamente, las cinco películas más taquilleras de Zoe Saldaña, de acuerdo con The Numbers, son:

· Avatar (2009) – $2,923 millones de dólares

· Avengers: Endgame (2019) – $2,717 millones de dólares

· Avatar: El camino del agua (2022) – $2,322 millones de dólares

· Avengers: Infinity War (2018) – $2,048 millones de dólares

· Avatar: Fuego y cenizas (2025) - $1,232 millones de dólares

Otras películas exitosas de Zoe Saldaña que no sobrepasaron una taquilla de miles de dólares son las tres películas de Guardianes de la Galaxia, así como las películas de la saga Star Trek, donde interpretó el personaje de Nyota Uhura.