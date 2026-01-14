Después de que Scarlett Johansson reinara en la lista de las actrices más taquilleras mundialmente por su participación en sagas como Jurassic Park y en universos cinematográficos como el de Marvel, ha perdido el liderato después de que la taquilla de Avatar: Fuego y cenizas se sumara a las ganancias de Zoe Saldaña , la nueva líder de la lista.
Las películas con las que Zoe Saldaña venció a Scarlett Johansson como la actriz más taquillera
Zoe Saldaña es la nueva actriz más taquillera
De acuerdo con el sitio web The Numbers, especializado en llevar conteos y rankings sobre los ingresos de taquilla de las películas, Zoe Saldaña se ha posicionado como la estrella más taquillera a nivel internacional de todos los tiempos con un total de $15,470 millones de dólares gracias a las diferentes películas exitosas en las que ha participado.
Los actores que siguen a Zoe Saldaña en esta lista son la anterior líder Scarlett Johansson con una taquilla de $15,401 millones de dólares, Samuel L. Jackson con $14,613 MDD, Robert Downey Jr. con $14,315 MDD y Chris Pratt con la suma de $14,128 MDD.
Las películas más taquilleras de Zoe Saldaña
Para lograr convertirse en la actriz más taquillera de todos los tiempos, Zoe Saldaña debió participar en 33 películas, entre las cuales figuran las pertenecientes a las exitosas sagas de Avatar de James Cameron en la que interpretó a Neytiri y el Universo Cinematográfico de Marvel donde dio vida al personaje de Gamora.
Específicamente, las cinco películas más taquilleras de Zoe Saldaña, de acuerdo con The Numbers, son:
· Avatar (2009) – $2,923 millones de dólares
· Avengers: Endgame (2019) – $2,717 millones de dólares
· Avatar: El camino del agua (2022) – $2,322 millones de dólares
· Avengers: Infinity War (2018) – $2,048 millones de dólares
· Avatar: Fuego y cenizas (2025) - $1,232 millones de dólares
Otras películas exitosas de Zoe Saldaña que no sobrepasaron una taquilla de miles de dólares son las tres películas de Guardianes de la Galaxia, así como las películas de la saga Star Trek, donde interpretó el personaje de Nyota Uhura.
Zoe Saldaña también es ganadora de un Premio Oscar
Otro de los mayores logros de Zoe Saldaña en su carrera como actriz ha sido su victoria como ‘Mejor actriz de reparto’ en los Premios Oscar de 2025 por su papel en la controversial película Emilia Pérez.
No es sorpresa que Zoe Saldaña sea la nueva actriz más taquillera de todos los tiempos, después de todo, participó en las tres películas más exitosas de la historia: Avatar, Avengers: Endgame y Avatar: El camino del agua; sin embargo, Scarlett Johansson se mantiene muy cerca de Zoe con una diferencia de $69 millones de dólares, por lo que es posible que regrese al primer lugar en cualquier momento.