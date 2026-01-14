Julio Iglesias rompe el silencio tras denuncias de agresión sexual por dos exempleadas

Luego de que dos exempleadas deJulio Iglesiaspresentaran ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en España, una denuncia por presunto acoso y agresión sexual, el cantante español rompió el silencio y aseguró que la verdad saldrá a la luz muy pronto.
Los hechos habrían ocurrido presuntamente en 2021, en las mansiones del artista en la República Dominicana y en las Bahamas.
Julio Iglesias rompe el silencio tras denuncias de agresión sexual
Un medio español se puso en contacto con Julio Iglesias después de que una investigación de ElDiario.es y Univision Noticias revelara que la organización internacional Women’s Link Worldwide presentó una denuncia, en representación de dos mujeres, contra el cantante por presunta acoso y agresión sexual.
De acuerdo a la publicación, el cantante español respondió con una voz seria y grave, consciente de la dificultad del momento, pero al mismo tiempo seguro de que la verdad saldrá a la luz.
“Solo por la amistad a lo largo de los años que mantiene con la publicación, ha querido responder a nuestra llamada para adelantarnos que la verdad llegará muy pronto e insiste en que todo se aclarará”, publicó el medio.
El entorno cercano del artista ha optado por guardar silencio y evitar cualquier declaración oficial. No obstante, en privado rechazan de forma tajante las acusaciones y aseguran estar sorprendidos por lo sucedido. Aseguran que los señalamientos les resultan incomprensibles y confían en que la verdad terminará por salir a la luz.
Mientras que Julio Iglesias tiene la determinación de esclarecer el caso a fondo y disipar cualquier duda sobre lo ocurrido. Mientras su equipo legal prepara la estrategia que presentará ante las autoridades yse mantiene firme en que los hechos se aclararán.
Revelan el estado de salud y paradero de Julio Iglesias
El escritor Ignacio Peiró, autor del libro El español que enamoró al mundo. Una vida de Julio Iglesias, habló en entrevista con Ventaneando desde Italia para aclarar los rumores que han circulado recientemente sobre la salud del cantante.
Ante las versiones que apuntan a un supuesto deterioro físico y problemas de movilidad, Peiró aseguró que estas condiciones no son nuevas ni recientes. Además, el biógrafo reveló detalles sobre el paradero actual del artista, desmintiendo así algunas de las especulaciones que han rodeado al intérprete en los últimos meses.
“Él ha tenido siempre, desde los 20 y pocos años, él ha tenido problemas de, es verdad, en las piernas, pero le han acompañado siempre, pero sí puede moverse y está bien, ahora mismo está en Bahamas. Y ha estado muy entretenido con un barco que quería hacerse en unos astilleros polacos”, aseguró.
El paradero del cantante ha cobrado relevancia mientras avanzan las investigaciones judiciales, por lo pronto,Iglesias se encuentra en el Caribe, alejado de los reflectores y del contacto con la prensa. Aunque su entorno cercano niegan las acusaciones y aseguran que el artista ya prepara su defensa con el objetivo de esclarecer los hechos.