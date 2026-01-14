Julio Iglesias rompe el silencio tras denuncias de agresión sexual por dos exempleadas

Julio Iglesias rompe el silencio tras denuncias de agresión sexual

Un medio español se puso en contacto con Julio Iglesias después de que una investigación de ElDiario.es y Univision Noticias revelara que la organización internacional Women’s Link Worldwide presentó una denuncia, en representación de dos mujeres, contra el cantante por presunta acoso y agresión sexual.

Julio Iglesias (Getty Images)

De acuerdo a la publicación, el cantante español respondió con una voz seria y grave, consciente de la dificultad del momento, pero al mismo tiempo seguro de que la verdad saldrá a la luz.

“Solo por la amistad a lo largo de los años que mantiene con la publicación, ha querido responder a nuestra llamada para adelantarnos que la verdad llegará muy pronto e insiste en que todo se aclarará”, publicó el medio.

El entorno cercano del artista ha optado por guardar silencio y evitar cualquier declaración oficial. No obstante, en privado rechazan de forma tajante las acusaciones y aseguran estar sorprendidos por lo sucedido. Aseguran que los señalamientos les resultan incomprensibles y confían en que la verdad terminará por salir a la luz.

Mientras que Julio Iglesias tiene la determinación de esclarecer el caso a fondo y disipar cualquier duda sobre lo ocurrido. Mientras su equipo legal prepara la estrategia que presentará ante las autoridades yse mantiene firme en que los hechos se aclararán.