Chiara Ferragni es declarada inocente en el caso de estafa Pandoro tras pagar millones de euros

Chiara Ferragni y el 'Pandoro Gate': de fue acusada y por qué fue absuelta

El escándalo surgió a finales de 2023 cuando Chiara Ferragni promocionó, junto a la empresa Balocco, un pandoro navideño (dulce tradicional italiano) de edición especial y huevos de Pascua con su marca, campañas que se publicitaron sugiriendo que parte de las ganancias se destinarían a causas benéficas, entre ellas el hospital pediátrico Regina Margherita de Turín.

Las autoridades italianas argumentaron que el mensaje publicitario era engañoso: la donación relevante al hospital (una suma de 50 mil euros) había sido realizada antes de la venta de los productos y no dependía realmente del volumen de ventas, lo que significaba que los consumidores no estaban contribuyendo a la causa como se había dado a entender.

Oggi a #Milano la sentenza sul “pandoro gate”: #ChiaraFerragni è accusata di truffa aggravata per aver fatto credere che una parte del ricavato del pandoro Pink Christmas e delle uova Dolci Preziosi andasse in beneficenza. La difesa nega ogni illecito. pic.twitter.com/hibNLLSrvS — TorinoCronaca_Official (@Torino_Cronaca) January 14, 2026

Por esta razón, la Fiscalía de Milán acusó a Ferragni de estafa agravada y publicidad engañosa, solicitando una pena de un año y ocho meses de cárcel bajo el argumento de que su campaña indujo a error a los compradores.

Durante el proceso, la influencer y sus empresas asumieron una serie de indemnizaciones y donaciones que superaron los 3,4 millones de euros, incluyendo pagos al hospital implicado y a otras organizaciones benéficas, en un intento de mitigar el impacto legal y la controversia pública.

Sin embargo, el juez de la tercera sección penal de Milán determinó que no se podía sostener la acusación de estafa agravada porque no se reconoció la agravante de “minoración de la defensa del consumidor” que permitiría proceder sin una querella formal. Como resultado, el caso fue recalificado como trampa simple y finalmente extinguido, por lo que Ferragni fue declarada inocente de los principales cargos.