Chiara Ferragni es declarada inocente en el caso de estafa Pandoro tras pagar millones de euros

Después de dos años de un proceso judicial que marcó su carrera y su imagen pública, Chiara Ferragni fue absuelta por un tribunal en Milán de los cargos de fraude en el conocido como "Caso Pandoro".
Chiara Ferragni fue absuelta de los cargos de fraude relacionados con el conocido “Caso Pandoro”, poniendo fin a un proceso judicial que marcó su carrera y su reputación en los últimos dos años.
La justicia italiana cerró uno de los capítulos más polémicos que involucró a la figura de las redes sociales: recibió indemnizaciones y donaciones por más de 3,4 millones de euros como parte del acuerdo con Chiara para demostrar buena fe. Con esto, el tribunal determinó que no existió fraude intencionado y dictó su absolución.
Al conocer el fallo, Ferragni se mostró visiblemente emocionada y aliviada: “Estoy muy feliz, se acabó la pesadilla”, declaró, agradeciendo a sus abogados y a sus seguidores por el apoyo recibido durante el largo proceso.
🔵 L'abbraccio tra Chiara Ferragni e la mamma Marina Di Guardo fuori dal tribunale di Milano dopo l'assoluzione dell'influencer dall'accusa di truffa aggravata per i casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. " finito un incubo, sono molto contenta di riprendere in… pic.twitter.com/CLJPXUkck5— RTL 102.5 (@rtl1025) January 14, 2026
Chiara Ferragni y el 'Pandoro Gate': de fue acusada y por qué fue absuelta
El escándalo surgió a finales de 2023 cuando Chiara Ferragni promocionó, junto a la empresa Balocco, un pandoro navideño (dulce tradicional italiano) de edición especial y huevos de Pascua con su marca, campañas que se publicitaron sugiriendo que parte de las ganancias se destinarían a causas benéficas, entre ellas el hospital pediátrico Regina Margherita de Turín.
Las autoridades italianas argumentaron que el mensaje publicitario era engañoso: la donación relevante al hospital (una suma de 50 mil euros) había sido realizada antes de la venta de los productos y no dependía realmente del volumen de ventas, lo que significaba que los consumidores no estaban contribuyendo a la causa como se había dado a entender.
Oggi a #Milano la sentenza sul “pandoro gate”: #ChiaraFerragni è accusata di truffa aggravata per aver fatto credere che una parte del ricavato del pandoro Pink Christmas e delle uova Dolci Preziosi andasse in beneficenza. La difesa nega ogni illecito. pic.twitter.com/hibNLLSrvS— TorinoCronaca_Official (@Torino_Cronaca) January 14, 2026
Por esta razón, la Fiscalía de Milán acusó a Ferragni de estafa agravada y publicidad engañosa, solicitando una pena de un año y ocho meses de cárcel bajo el argumento de que su campaña indujo a error a los compradores.
Durante el proceso, la influencer y sus empresas asumieron una serie de indemnizaciones y donaciones que superaron los 3,4 millones de euros, incluyendo pagos al hospital implicado y a otras organizaciones benéficas, en un intento de mitigar el impacto legal y la controversia pública.
Sin embargo, el juez de la tercera sección penal de Milán determinó que no se podía sostener la acusación de estafa agravada porque no se reconoció la agravante de “minoración de la defensa del consumidor” que permitiría proceder sin una querella formal. Como resultado, el caso fue recalificado como trampa simple y finalmente extinguido, por lo que Ferragni fue declarada inocente de los principales cargos.