Victoria Ruffo revela cómo fue Eugenio Derbez como papá en los primeros años de José Eduardo

Victoria Ruffo revela cómo fue Eugenio Derbez como papá

Victoria Ruffo recordó uno de los temas más delicados de su historia personal: la crianza de su hijo José Eduardo y la relación que Eugenio Derbez tuvo con él durante sus primeros años. La actriz explicó que, aunque procuró no hablar nunca mal del papá de su hijo, sí vivió momentos de inconformidad y dolor que marcaron esa etapa de su vida.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo en el inicio de su romance (Especial)

"Yo a mi hijo nunca le hablé mal de su papá, mi bronca con Eugenio fue siempre que no estuvo con su hijo, que aparecía una vez al año, despertaba y decía: 'Tengo un hijo, lo voy a ir a ver' y a mí eso no me parecía bien para mi hijo, porque tú vas un día lo vez, lo ilusionas y luego te desapareces, ", expresó.

La actriz reveló que le hubiera gustado que el productor se involucrara en la educación de su hijo: "Según mi punto de vista, desbalancea todo y yo no quería eso, yo quería que estuviera presente con su hijo, que hiciera tareas, que fuera al doctor, pero eso no pasaba", agregó.

José Eduardo Derbez primero le dio la noticia a su mamá, Victoria Ruffo. (Instagram/Victoria Ruffo)

"Él lo ha dicho, no quería ser papá, no sabe ser papá, porque nunca quiso ser papá, ahora es excelente amigo de sus hijos, amigo, pero ya no hay que cambiarles pañales, llevarlos al doctor".