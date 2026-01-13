Victoria Ruffo revela cómo fue Eugenio Derbez como papá en los primeros años de José Eduardo

La relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ha tenido momentos complicados a lo largo de los años, especialmente durante la crianza de su hijo, José Eduardo. Aunque ambos han coincidido en que siempre buscaron lo mejor para él, las diferencias entre ellos marcaron esa etapa.
Ahora, la actriz habló por primera vez sobre cómo fue el actor como papá durante los primeros años de vida de su hijo. En una entrevista reciente, la protagonista de telenovelas reveló que nunca le habló mal a su primogénito sobre su papá, pues no quiso influir en la imagen que pudiera formar de él.
Victoria Ruffo revela cómo fue Eugenio Derbez como papá
Victoria Rufforecordó uno de los temas más delicados de su historia personal: la crianza de su hijo José Eduardo y la relación que Eugenio Derbez tuvo con él durante sus primeros años. La actriz explicó que, aunque procuró no hablar nunca mal del papá de su hijo, sí vivió momentos de inconformidad y dolor que marcaron esa etapa de su vida.
"Yo a mi hijo nunca le hablé mal de su papá, mi bronca con Eugenio fue siempre que no estuvo con su hijo, que aparecía una vez al año, despertaba y decía: 'Tengo un hijo, lo voy a ir a ver' y a mí eso no me parecía bien para mi hijo, porque tú vas un día lo vez, lo ilusionas y luego te desapareces, ", expresó.
La actriz reveló que le hubiera gustado que el productor se involucrara en la educación de su hijo: "Según mi punto de vista, desbalancea todo y yo no quería eso, yo quería que estuviera presente con su hijo, que hiciera tareas, que fuera al doctor, pero eso no pasaba", agregó.
"Él lo ha dicho, no quería ser papá, no sabe ser papá, porque nunca quiso ser papá, ahora es excelente amigo de sus hijos, amigo, pero ya no hay que cambiarles pañales, llevarlos al doctor".
Victoria Ruffo reconoce la evolución de Eugenio Derbez como papá
Aunque Victoria Ruffo no tuvo la mejor experiencia con Eugenio Derbez durante la crianza de su hijo José Eduardo, la actriz reconoció que con su hija Aitana el actor ha cambiado.
"Me sorprende ahorita, para bien, con su hija chiquita, porque está con ella, pero con los otros no. Pero a mi hijo nunca le dije nada malo de su papá, pero las cosas por su propio peso caen y él está en una edad donde sabe quién es quién, sabe lo bueno y lo malo de sus papás y no hay necesidad de decirle nada, no tienes por qué envenenar, ni por qué decir nada, las cosas ellos solitos se dan cuenta tarde o temprano", declaró.
Sin embargo, reconoció que con el paso de los años, su hijo ha logrado formar una mejor relación con su papá.
"A mí me gusta que se lleve bien con su papá, creo que de los hijos de Eugenio es el más parecido a él en muchas cosas, pero a José Eduardo le vale y creo que su papá lo ha ido reconociendo como una persona libre, creció así libre, con mucho amor y con puras mujeres".
La primera actriz también reconoció que le ha sorprendido el gran papel que está haciendo José Eduardo como papá Tessa: "No sabes qué buen papá es, la cuida mucho, él se dio cuenta que así deben ser las cosas, ama a su hija y es muy buen papá y a mi me encanta Tessa", señaló.