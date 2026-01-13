Maluma inició el año con un cambio de look radical que causó polémica en redes sociales, pues el cantante colombiano se quitó por completo la barba, un rasgo que durante años había formado parte de su imagen pública y marca personal dentro del género urbano.
Maluma sorprende al iniciar 2026 con radical cambio de look: dice adiós a la barba
A través de fotografías compartidas en Instagram, el intérprete de éxitos como Felices los 4 y 11 PM mostró su nuevo rostro sin barba, generando impacto entre sus seguidores debido a lo diferente que luce respecto a su aspecto habitual.
Muchos usuarios aseguraron que el cambio lo hace ver más joven y renovado, incluso afirmando que se quitó 15 años de encima.
La barba había sido un elemento distintivo de la imagen de “Papi Juancho”, apodo con el que también se ha identificado Maluma a lo largo de su carrera, y su ausencia ha provocado una ola de reacciones mixtas en redes sociales.
Mientras algunos fans celebran su nueva apariencia y lo elogian por verse “más atractivo” sin el vello facial, otros han expresado sorpresa y cierta nostalgia por su look anterior.
¿A qué se debe el cambio de look de Maluma?
Aunque no se ha confirmado si este cambio está ligado a un proyecto creativo específico, publicaciones extraoficiales sugieren que el artista podría estar preparándose para lanzar material nuevo o sorprender con una producción audiovisual, como ha ocurrido en otras etapas de su carrera cuando ha experimentado con diferentes estilos estéticos.
Por ahora, el cambio de barba de Maluma se ha convertido en uno de los temas más comentados entre sus seguidores y en tendencias de conversación en redes sociales, demostrando una vez más el interés que genera cada aspecto de la vida personal y profesional del artista colombiano.