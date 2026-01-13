Maluma sorprende al iniciar 2026 con radical cambio de look: dice adiós a la barba

A través de fotografías compartidas en Instagram, el intérprete de éxitos como Felices los 4 y 11 PM mostró su nuevo rostro sin barba, generando impacto entre sus seguidores debido a lo diferente que luce respecto a su aspecto habitual.

Muchos usuarios aseguraron que el cambio lo hace ver más joven y renovado, incluso afirmando que se quitó 15 años de encima.

La barba había sido un elemento distintivo de la imagen de “Papi Juancho”, apodo con el que también se ha identificado Maluma a lo largo de su carrera, y su ausencia ha provocado una ola de reacciones mixtas en redes sociales.

Mientras algunos fans celebran su nueva apariencia y lo elogian por verse “más atractivo” sin el vello facial, otros han expresado sorpresa y cierta nostalgia por su look anterior.