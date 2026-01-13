Julio Iglesias es acusado de agresión sexual por dos exempleadas

Julio Iglesias es acusado de agresión sexual por dos ex empleadas

Fuentes jurídicas confirmaron a a agencia AFP que el 5 de enero se presentó una denuncia contra Iglesias que se está examinando, sin más detalles.

La existencia de esta demanda trascendió tras la publicación este martes de una investigación de la televisión estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es, en la que una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta de Iglesias denunciaron haber sido sometidas a agresiones, acoso sexual, violaciones a una de ellas y vejaciones.

Los hechos habrían ocurrido presuntamente en 2021, en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas.

Julio Iglesias (Getty Images)

"Me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI", explicó una de las mujeres, identificada como Rebeca, en el artículo de Univisión.

"Él me metía los dedos por todos los lados", añadió esta joven dominicana, que tenía 22 años cuando ocurrieron los presuntos hechos.

La otra joven es una venezolana, Laura, fisioterapeuta, que tenía 28 años cuando empezó a trabajar para el cantante.

Ni Univisión ni elDiario.es lograron que Julio Iglesias, de 82 años, respondiese a estas denuncias. AFP intentó sin éxito contactar con él para conocer su versión.

