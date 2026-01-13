Hilary Duff reaparece sonriente y sin preocupaciones tras polémico drama sobre el “grupo de mamás tóxicas"

Ashley Tisdale y el polémico ensayo sobre el “grupo de mamás tóxicas”

Ashley Tisdale desató una amplia conversación sobre las amistades y la maternidad después de publicar el ensayo “Breaking Up With My Toxic Mom Group” en The Cut, donde compartió de forma honesta cómo su experiencia dentro de un grupo de amigas también madres llegó a sentirse dañina para su bienestar emocional.

En el texto, Tisdale explica que al principio creyó haber encontrado su comunidad, pero con el tiempo empezó a sentirse cada vez más excluida.

“Recuerdo haber sido excluida de un par de encuentros grupales, y lo supe porque Instagram me mostró cada foto y cada historia”, relató.

La actriz también narró un episodio que la hizo sentir “de vuelta en la secundaria” al notar su posición en una cena: “En una de las cenas de las mamás, me di cuenta de dónde me habían puesto, al final de la mesa, lejos del resto de las mujeres”, escribió.

Tisdale tomó la decisión de distanciarse del grupo enviando un mensaje claro: “Esto es demasiado de secundaria para mí y no quiero ser parte de ello más”, una decisión que dijo no fue bien recibida por todas, aunque algunas intentaron limar asperezas.

“Una me mandó flores y luego me ignoró cuando le di las gracias”, añadió, y otra le respondió que todos asumían que ella ya había sido invitada.

Ashley Tisdale criticó duramente a su grupo de madres repleto de estrellas en un ensayo. (Instagram)

La actriz enfatizó que no veía a las demás mamás como “malas personas”, pero sí señaló que la dinámica del grupo dejó de ser saludable para ella: “Nunca he considerado que las mamás fueran malas personas (quizá una). Pero sí creo que nuestra dinámica de grupo dejó de ser sana y positiva, al menos para mí”.

Aunque la actriz de High School Musical no mencionó nombres en el ensayo, su relato coincidiendo con fotos y salidas públicas previas generó especulación de que el grupo aludido podría incluir a figuras como Hilary Duff, Meghan Trainor y Mandy Moore.