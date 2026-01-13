Camila West le da la bienvenida a su hija Lúa y comparte sus primeras fotos

Camila West , hija de la fallecida diseñadora Amparín Serrano, anunció el nacimiento de su tercera hija, Lúa Naufal West, y compartió con sus seguidores de redes sociales las primeras fotos de la bebé.
La bebé de la ilustradora nació mediante gestación subrogada, un método que la empresaria ya había utilizado anteriormente para convertirse en mamá de su segundo hijo, Paolo.
Camila West compartió una de las noticias más importantes de su vida al anunciar el nacimiento de su tercera hija, Lúa Naufal West. A través de sus redes sociales. La hija de la fallecida diseñadora Amparín Serrano presentó a la recién nacida con una serie de fotografías que de inmediato provocó la reacción de su familia y seguidores.
Una de las primeras en reaccionar a la noticia fue Minnie West, quien le dedicó un tierno mensaje a la recién nacida: “Lúa, gracias por hacerme tía por tercera vez”.
Camila West debutó como mamá en 2014 con el nacimiento de Manola, fruto de su relación con José Alfredo Jiménez, nieto del reconocido compositor. Más adelante, en 2023, tras su boda civil con Bruno Naufal, la pareja dio la bienvenida a Paolo. Finalmente, en julio de 2025, Camila anunció que su tercer hijo venía en camino.
Así fue como Camila West anunció que esperaba a su tercer hijo
Fue el pasado mes de julio cuando Camila Westsorprendió a sus seguidores al anunciar que estaba esperando a su tercer hijo y reveló el sexo del bebé.
La ilustradora compartió la imagen de un ultrasonido, lo que provocó que sus seguidores le preguntaran si se convertiría nuevamente en mamá, a lo que ella respondió que sí. Semana después, a través de un video que compartió en sus redes sociales, la hermana de Minnie West, publicó el momento en el que su hija mayor, Manola, parte el pastel que usaron para anunciar que Lúa sería el nombre que llevaría su hija.
"Lúa ya te amamos demasiado", escribió en ese momento la hija de Amparín Serrano.
Camila West ha hablado abiertamente sobre la gestación subrogada, el método al que recurrió para convertirse en mamá por tercera vez. A través de sus redes sociales, compartió un emotivo mensaje de agradecimiento dedicado a la mujer que llevó en su vientre a su bebé, reconociendo su generosidad y el vínculo tan especial que hicieron posible esta nueva etapa en su vida.
"Una de las mejores sensaciones es poder tener a mi bebé en el vientre de otra mujer increíble, porque no puedo llevarla por mi cuenta, estoy agradecida por ti. Qué viaje tan increíble hemos tenido. Te amo tanto", escribió.