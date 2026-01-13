Camila West le da la bienvenida a su hija Lúa y comparte sus primeras fotos

Así fue como Camila West anunció que esperaba a su tercer hijo

Fue el pasado mes de julio cuando Camila West sorprendió a sus seguidores al anunciar que estaba esperando a su tercer hijo y reveló el sexo del bebé.

La ilustradora compartió la imagen de un ultrasonido, lo que provocó que sus seguidores le preguntaran si se convertiría nuevamente en mamá, a lo que ella respondió que sí. Semana después, a través de un video que compartió en sus redes sociales, la hermana de Minnie West, publicó el momento en el que su hija mayor, Manola, parte el pastel que usaron para anunciar que Lúa sería el nombre que llevaría su hija.

"Lúa ya te amamos demasiado", escribió en ese momento la hija de Amparín Serrano.

Camila West y su familia (Instagram)

Camila West ha hablado abiertamente sobre la gestación subrogada, el método al que recurrió para convertirse en mamá por tercera vez. A través de sus redes sociales, compartió un emotivo mensaje de agradecimiento dedicado a la mujer que llevó en su vientre a su bebé, reconociendo su generosidad y el vínculo tan especial que hicieron posible esta nueva etapa en su vida.

"Una de las mejores sensaciones es poder tener a mi bebé en el vientre de otra mujer increíble, porque no puedo llevarla por mi cuenta, estoy agradecida por ti. Qué viaje tan increíble hemos tenido. Te amo tanto", escribió.