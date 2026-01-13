⁠BTS llega a México: Todos los detalles de sus conciertos en CDMX

¿Cuándo y dónde son los conciertos de BTS en México?

La banda de K-Pop se presentará en el Estadio GNP Seguros el próximo 7, 9 y 10 de mayo de 2026.

BTS llegará a México en mayo de 2026. (Getty Images)

¿Cuándo es la venta de boletos para BTS en CDMX?

Habrá una preventa especial para ‘ARMY members’:

· 22 de enero de 2026 a las 9:00 a.m. para las fechas del 7 y 9 de mayo de 2026,

· 23 de enero de 2026 a las 9:00 a.m. para la fecha del 10 de mayo de 2026.

La venta general para los tres conciertos será el sábado 24 de enero de 2026 a las 9:00 a.m.