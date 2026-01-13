La espera ha terminado para todos los fans de BTS en México: el grupo ha anunciado que visitará nuestro país durante el mes de mayo como parte de la gira internacional que comenzará el próximo 9 de abril en Goyang, Corea del Sur. Esta noticia ha sorprendido al fandom ya que la última vez que BTS estuvo en México fue en 2017 como parte del festival KCON México.
BTS llega a México: Todos los detalles de sus conciertos en CDMX
¿Cuándo y dónde son los conciertos de BTS en México?
La banda de K-Pop se presentará en el Estadio GNP Seguros el próximo 7, 9 y 10 de mayo de 2026.
¿Cuándo es la venta de boletos para BTS en CDMX?
Habrá una preventa especial para ‘ARMY members’:
· 22 de enero de 2026 a las 9:00 a.m. para las fechas del 7 y 9 de mayo de 2026,
· 23 de enero de 2026 a las 9:00 a.m. para la fecha del 10 de mayo de 2026.
La venta general para los tres conciertos será el sábado 24 de enero de 2026 a las 9:00 a.m.
¿Cuánto costarán los boletos de BTS?
Aún no se ha revelado un listado de precios oficial para los conciertos de BTS en México; se espera que sean revelados el día de la preventa de fans.
¿Cómo conseguir la ‘ARMY Membership’?
Para poder acceder a la preventa de ‘ARMY members’ es necesario comprar la membresía del fandom la cual puedes adquirir a través de la aplicación Weverse: Connect with Artists o mediante el sitio web Weverse shop. En ambas plataformas deberás crear una cuenta con tu correo electrónico.
Una vez dentro, podrás comprar la ARMY Membership por $19.67 USD o $409.82 MXN. Después de realizar tu pago y que tu membresía sea activada, podrás registrarte a la preventa a través también de la aplicación o sitio web de Weverse. Deberás comprar tu membresía y realizar tu registro antes del 19 de enero para poder participar en la preventa.
¿Qué otros lugares visitará BTS en su gira mundial?
La gira internacional de BTS llegará a Corea del Sur, Japón, México, Estados Unidos, España, Bélgica, Inglaterra, Alemania, Francia, Canadá, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Taiwán, Tailandia, Singapur, Malasia y más.
El muy esperado regreso de BTS a tierras mexicanas finalmente es una realidad y sucederá el mes de mayo cuando RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y JungKook presenten sus canciones más icónicas en el Estadio GNP Seguros durante las tres fechas que se espera queden agotadas apenas salgan a la venta.