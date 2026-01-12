Tras polémico video, Hailey Bieber acaba con especulaciones sobre presunto maltrato de Justin

Hailey Bieber pone fin a los rumores de maltrato en su relación con Justin Bieber tras polémico video viral

La controversia comenzó cuando un video en TikTok generó especulaciones sobre la relación de Hailey y Justin Bieber. En el clip, una creadora de contenido analiza a varias parejas de famosos y afirma que algunas relaciones “solo funcionan porque la mujer tolera mediocridad y abuso”. En su lista, menciona a Hailey y Justin como un supuesto ejemplo de este patrón, lo que desató un amplio debate en redes sociales.

Sin embargo, la situación se intensificó cuando varios usuarios aseguraron haberse percatado de que la dueña de Rhode había repostado el video en su cuenta, lo que desató aún más especulaciones sobre su postura respecto a su matrimonio.

Hailey Bieber aclara polémica en redes y rechaza insinuaciones sobre maltrato con Justin Bieber. (TikTok)

En este contexto, Hailey se dirigió a sus más de 55 millones de seguidores de Instagram para aclarar la situación. La modelo negó categóricamente haber compartido o promovido el video y cualquier referencia negativa sobre su relación:

“¡Hola! Sé que ustedes, quienes viven en internet, están muy aburridos, pero no he vuelto a publicar ningún video hablando de mi relación”, escribió. “¡Que tengan un lindo sábado!”.