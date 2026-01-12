En medio de las tensiones que se han vivido dentro de la familia Pinal, Stephanie Salas se sinceró ante los medios sobre su relación con Alejandra Guzmán, quien ha enfrentado problemas de salud en los últimos meses.
Stephanie Salas se sincera sobre su relación con Alejandra Guzmán tras tensiones en la familia Pinal
Durante un encuentro con la prensa, Stephanie Salas reconoció que no mantiene contacto frecuente con su tía Alejandra Guzmán, pero enfatizó que el afecto familiar sigue presente, aunque cada una viva su propia vida y desafíos.
“No he tenido mucho contacto con ella. Yo espero que esté mejor y le deseo una muy pronta recuperación y un gran año”, expresó.
La conversación se dio en un momento delicado para la familia: después de que la Guzmán atravesara algunas complicaciones de salud tras someterse a una cirugía de columna a finales del año pasado, misma que la ha mantenido alejada de los escenarios y los reflectores.
A pesar de ello, Salas evitó profundizar en detalles personales y optó por enfocarse en enviar buenos deseos a su tía.
La hija de Sylvia Pasquel también aprovechó para reflexionar sobre la dinámica familiar tras la partida de doña Silvia Pinal, quien durante décadas fue el eje que mantenía unidos a todos.
"Claro que la unión siempre va a estar ahí, pero cada quien hace su vida y sus proyectos laborales”, comentó, dejando ver que, aunque el cariño permanece, las agendas, los compromisos personales y los distintos momentos de la vida afectan la cercanía diaria.
La relación de Stephanie Salas y Alejandra Guzmán
La relación entre Stephanie Salas y su tía Alejandra Guzmán ha sido objeto de atención y especulación durante años.
Aunque ambas han construido carreras exitosas en la música y la actuación, diversos episodios familiares y situaciones mediáticas han marcado su relación.
Uno de los presuntos motivos del distanciamiento es la relación Michelle Salas, hija de Stephanie y de Luis Miguel, con su prima Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.
El distanciamiento entre Michelle y su prima Frida se hizo particularmente visible cuando comenzaron las comparaciones entre ambas y Frida expresó abiertamente su molestia por lo que percibía como favoritismo de la familia hacia Michelle.
La hija de Alejandra aseguró que Michelle era tratada como “más dama” mientras que ella era vista como “el borrego negro de la familia”.