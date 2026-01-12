Stephanie Salas se sincera sobre su relación con Alejandra Guzmán tras tensiones en la familia Pinal

Durante un encuentro con la prensa, Stephanie Salas reconoció que no mantiene contacto frecuente con su tía Alejandra Guzmán, pero enfatizó que el afecto familiar sigue presente, aunque cada una viva su propia vida y desafíos.

“No he tenido mucho contacto con ella. Yo espero que esté mejor y le deseo una muy pronta recuperación y un gran año”, expresó.

Stephanie Salas, Sylvia Pasquel, Silvia Pinal y Alejandra Guzmán (HILDELIZA LOZANO GARDUÑO)

La conversación se dio en un momento delicado para la familia: después de que la Guzmán atravesara algunas complicaciones de salud tras someterse a una cirugía de columna a finales del año pasado, misma que la ha mantenido alejada de los escenarios y los reflectores.

A pesar de ello, Salas evitó profundizar en detalles personales y optó por enfocarse en enviar buenos deseos a su tía.

Silvia Pinal, Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Stephanie Salas (HILDELIZA LOZANO GARDUÑO)

La hija de Sylvia Pasquel también aprovechó para reflexionar sobre la dinámica familiar tras la partida de doña Silvia Pinal, quien durante décadas fue el eje que mantenía unidos a todos.

"Claro que la unión siempre va a estar ahí, pero cada quien hace su vida y sus proyectos laborales”, comentó, dejando ver que, aunque el cariño permanece, las agendas, los compromisos personales y los distintos momentos de la vida afectan la cercanía diaria.