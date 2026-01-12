Revelan la razón por la Ashley Tisdale y Vanessa Hudgens dejaron de ser amigas

Ashley Tisdale y Vanessa Hudgens dejaron de ser amigas

La amistad de Ashley Tisdale y Vanessa Hudgens se mantuvo sólida durante más de una década. Prueba de ello es que Hudgens incluso fue dama de honor en la boda de Ashley con el músico Christopher French. Sin embargo, la relación dio un giro inesperado cuando Tisdale no asistió a la boda de Vanessa con Cole Tucker en 2023.

Ashley Tisdale y Vanessa Hudgens (Getty Images)

A partir de entonces comenzaron a circular rumores sobre un distanciamiento definitivo entre las actrices. Ahora ha trascendido que la ruptura de su amistad estaría relacionada con la presencia de un hombre: Austin Butler.

“Vanessa y Ashley ya se estaban distanciando simplemente por convertirse en dos adultas diferentes de las niñas que eran cuando se hicieron amigas”, dijo una fuente a The Sun.“Pero su amistad terminó oficialmente cuando Austin (Butler) rompió con Vanessa ”, agregó.

Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Chris French y Austin Butler (Getty Images)

“Ashley y Austin también son mejores amigos y Vanessa sintió que Ashley apoyaba mucho más a Austin que a ella”, explicó el informante.

De acuerdo con la fuente, Hudgens "no se sintió apoyada durante esa ruptura y sintió que Ashley se centraba en sí misma, su familia y sus problemas cuando Vanessa estaba en un momento de necesidad".