Revelan la razón por la Ashley Tisdale y Vanessa Hudgens dejaron de ser amigas

Las actrices saltaron a la fama tras protagonizar la franquicia High School Musical, donde interpretaron a Sharpay Evans y Gabriella Montez respectivamente, pero su amistad comenzó tiempo atrás cuando trabajaron juntas en un comercial de Sears y, desde ese momento, se hicieron grandes amigas.
Publicidad
Ashley Tisdale y Vanessa Hudgens dejaron de ser amigas
La amistad deAshley Tisdale y Vanessa Hudgens se mantuvo sólida durante más de una década. Prueba de ello es que Hudgens incluso fue dama de honor en la boda de Ashley con el músico Christopher French. Sin embargo, la relación dio un giro inesperado cuando Tisdale no asistió a la boda de Vanessa con Cole Tucker en 2023.
A partir de entonces comenzaron a circular rumores sobre un distanciamiento definitivo entre las actrices. Ahora ha trascendido que la ruptura de su amistad estaría relacionada con la presencia de un hombre: Austin Butler.
“Vanessa y Ashley ya se estaban distanciando simplemente por convertirse en dos adultas diferentes de las niñas que eran cuando se hicieron amigas”, dijo una fuente a The Sun.“Pero su amistad terminó oficialmente cuando Austin (Butler) rompió con Vanessa ”, agregó.
“Ashley y Austin también son mejores amigos y Vanessa sintió que Ashley apoyaba mucho más a Austin que a ella”, explicó el informante.
De acuerdo con la fuente, Hudgens "no se sintió apoyada durante esa ruptura y sintió que Ashley se centraba en sí misma, su familia y sus problemas cuando Vanessa estaba en un momento de necesidad".
Publicidad
La fuente afirmó que, al final, fue más saludable para ellas dejar de tener una amistad tan cercana, por lo que Vanessa nunca consideró la posibilidad de invitar a Ashley a su boda: “Para ese momento, la relación ya estaba completamente terminada”, concluyó la fuente.
Las vidas de Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale
Vanessa Hudgens y Austin Butlerse separaron en 2020. Posteriormente, en diciembre de 2023, la actriz se casó con Cole Tucker y desde entonces ha dado a luz a dos hijos con el exjugador de béisbol.
Ashley Tisdale y Christopher French se casaron en una boda secreta e íntima el 8 de septiembre de 2014 en Santa Bárbara, California. La pareja tuvo a su primera hija, Jupiter Iris, en marzo de 2021; la menor, Emerson Clover, nació en septiembre de 2024.
La última vez que Ashley y Vanessa Hudgensfueron vistas juntas públicamente fue en la boda de su amiga Sarah Hyland con Wells Adams.
Tras los rumores de una supuesta pelea, Ashley Tisdale decidió romper el silencio y abordar la especulación durante su aparición en Watch What Happens Live With Andy Cohen: “Hace mucho que no la veo”, dijo Ashley sobre Vanessa Hudgens. “Creo que simplemente ella está trabajando, yo también. Tengo una hija, así que es mi trabajo de tiempo completo”.