Mark Ruffalo, Ariana Grande y más famosos que levantaron la voz en contra ICE en los Golden Globes 2026

Famosos levantan la voz en contra ICE en los Golden Globes

Varios asistentes a los Golden Globes portaron pines con las frases“Be Good” e “ICE Out”, reforzando la idea de que la ceremonia no solo celebra al entretenimiento, sino que también es un espacio de protesta y reflexión por los acontecimientos que ocurren actualmente en Estados Unidos.

Sunrise Coigney y Mark Ruffalo (Getty Images)

“Estoy verdaderamente triste por lo que está pasando en las calles de América, aterrorizando a las personas por sus papeles, aterrorizando y matando personas. La violencia está alta, la comida está cara, la gente no se puede enfermar, no les alcanza para pagar sus casas. Algo está verdaderamente mal”, declaró Mark Ruffalo a su paso por la alfombra roja.

Ariana Grande (Getty Images)

Jean Smart, quien se llevó el premio a Mejor Actriz en una serie de televisión – Comedia o musical por su actuación ten Hacks, declaró en entrevista con Entertainment Tonight que “todo está un poco eclipsado por lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país”, en relación al clima social y político que se vive en Estados Unidos.

Jean Smart (Getty Images)

“Espero que la gente mantenga la calma, porque creo que eso es lo más difícil. Requerirá mucha valentía y preocupación, pero creo que es importante”, agregó en la alfombra roja y defendió su postura: "Sé que hay personas a las que les resulta molesto que los actores aprovechen las oportunidades para hablar de cuestiones sociales y políticas, pero no estoy aquí ahora hablando como actriz, estoy aquí hablando como ciudadana y madre, y espero que la gente lo entienda”, puntualizó.