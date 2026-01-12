Mark Ruffalo, Ariana Grande y más famosos que levantaron la voz en contra ICE en los Golden Globes 2026

Mark Ruffalo, Ariana Grande, Natasha Lyonne, Wanda Sykes y Jean Smart, entre otras figuras de Hollywood, fijaron postura contra ICE durante los Golden Globes, donde denunciaron las políticas migratorias, así como el clima de violencia, miedo y la profunda crisis social que, aseguran, atraviesa Estados Unidos.
Sus declaraciones surgieron tras la muerte de Renee Nicole Macklin Good, una ciudadana estadounidense que murió el miércoles a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Minnesota, hecho que provocó una ola de indignación pública y protestas. A raíz de este caso surgió el mensaje #BeGood, una consigna que busca visibilizar la violencia institucional y fomentar la empatía, la justicia y la responsabilidad social.
Famosos levantan la voz en contra ICE en los Golden Globes
Varios asistentes a los Golden Globes portaron pines con las frases“Be Good” e “ICE Out”, reforzando la idea de que la ceremonia no solo celebra al entretenimiento, sino que también es un espacio de protesta y reflexión por los acontecimientos que ocurren actualmente en Estados Unidos.
“Estoy verdaderamente triste por lo que está pasando en las calles de América, aterrorizando a las personas por sus papeles, aterrorizando y matando personas. La violencia está alta, la comida está cara, la gente no se puede enfermar, no les alcanza para pagar sus casas. Algo está verdaderamente mal”, declaró Mark Ruffaloa su paso por la alfombra roja.
Jean Smart, quien se llevó el premio a Mejor Actriz en una serie de televisión – Comedia o musical por su actuación ten Hacks, declaró en entrevista con Entertainment Tonight que “todo está un poco eclipsado por lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país”, en relación al clima social y político que se vive en Estados Unidos.
“Espero que la gente mantenga la calma, porque creo que eso es lo más difícil. Requerirá mucha valentía y preocupación, pero creo que es importante”, agregó en la alfombra roja y defendió su postura: "Sé que hay personas a las que les resulta molesto que los actores aprovechen las oportunidades para hablar de cuestiones sociales y políticas, pero no estoy aquí ahora hablando como actriz, estoy aquí hablando como ciudadana y madre, y espero que la gente lo entienda”, puntualizó.
La actriz Wanda Sykes, fue otra de las famosas que también portó el pin como protesta ante la muerte de Renee Nicole Macklin Good: "Por supuesto que esto es para la madre que fue asesinada por un agente de ICE", dijo la actriz en entrevista con Variety. "Sé que hoy hay gente marchando y todo eso, y tenemos que alzar la voz.Tenemos que salir y acabar con este gobierno corrupto porque es horrible lo que le están haciendo a la gente".
¿De qué se trata la campaña #BeGood?
La campaña #BeGood, impulsada por organizaciones como Marmot, MoveOn, National Domestic Workers Alliance y Working Families Power, junto con líderes de la industria del entretenimiento, también busca rendir homenaje a Keith Porter, quien fue asesinado por un agente de ICE fuera de servicio en Los Ángeles durante la víspera de Año Nuevo.
La iniciativa tiene como propósito recordar la importancia de la empatía en tiempos de violencia y polarización, invitando a las personas a “ser buenas con los demás”: actuar como mejores ciudadanos, vecinos, amigos, aliados y, sobre todo, como seres humanos.