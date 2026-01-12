Los misteriosos mensajes de Harry Styles que reavivan la esperanza de su regreso a la música

Desde diciembre de 2025, cuando Harry Styles compartió en su canal oficial de YouTube un video titulado Forever, Forever con una emotiva interpretación al piano y la frase “We Belong Together” al final, sus fanss comenzaron a interpretar esta pista como la antesala de un nuevo disco o una nueva era musical.



El último álbum del artista, Harry’s House, fue lanzado en 2022 y desde entonces no ha habido nuevos lanzamientos oficiales, lo que hace que cada movimiento del británico sea analizado al detalle.

Los promocionales detectados recientemente muestran la imagen y el lema vinculados al mensaje “We Belong Together”, junto con frases adicionales como “See you very soon” (“Nos vemos muy pronto”) y “Let the light in” (“Deja entrar la luz”), que han encendido aún más la expectativa de los fans sobre el regreso de Styles.



Harry Styles’ new posters have different phrases for each city, with New York City’s saying “SEE YOU VERY SOON” 👀 pic.twitter.com/FUmakYkvyz — 🏁 (@concertleaks) January 12, 2026

Algunos de estos carteles han sido reportados en ciudades como Roma y São Paulo, y reflejan una campaña aparentemente sincronizada alrededor del mundo.

Además, ha surgido un sitio web relacionado llamado webelongtogether.co , que presenta animaciones y redirige a un contacto de WhatsApp asociado con la cuenta de información oficial del artista, conocido como HSHQ, lo que ha alentado a muchos a especular que se trata de una estrategia de marketing vinculada a un nuevo lanzamiento, aunque todavía no hay confirmaciones oficiales.