De Owen Cooper a Jessie Buckley: los nombres de los Golden Globes 2026 que vale la pena seguir

EJAE y el impacto del K-pop en Hollywood

La noche también dejó espacio para la música global con la victoria de EJAE, compositora y vocalista principal en la película animada Las Guerreras K-pop. EJAE se llevó el Golden Globe a Mejor Canción Original por el tema Golden, pieza que forma parte de la banda sonora de la cinta, consolidando el cruce entre la cultura pop coreana y el cine internacional.

La presencia de este título animado y su impacto musical fue uno de los aspectos más comentados de la gala, demostrando la creciente influencia del movimiento K-pop y la diversidad en las categorías artísticas de los premios.

EJAE (Getty Images)

Eva Victor: talento emergente a seguir

Otra figura joven que brilló en la noche fue Eva Victor, nominada como Mejor Actriz de Drama por su papel en Sorry, Baby. Aunque no se llevó la estatuilla, su actuación le permitió consolidarse como un talento emergente dentro de la industria cinematográfica y un nombre que vale la pena seguir de cerca durante la temporada de premios y en los próximos años.

Eva Victor (Getty Images)

Otras grandes sorpresas de los Golden Globes 2026

La ceremonia también coronó a otras producciones y talentos que dominaron distintas categorías. La película One Battle After Another se convirtió en una de las grandes ganadoras de la noche, llevándose múltiples estatuillas, incluyendo Mejor Película Comedia o Musical, mientras que Hamnet se posicionó como la Mejor Película de Drama.

En televisión, The Pitt y The Studio destacaron como las mejores series de drama y comedia respectivamente, mientras que producciones como Adolescence reafirmaron su ascendencia con varios premios técnicos y de reparto.