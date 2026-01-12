De Owen Cooper a Jessie Buckley: los nombres de los Golden Globes 2026 que vale la pena seguir

La edición 83 de los Golden Globes celebrada anoche en el Beverly Hilton Hotel en Beverly Hills se consolidó como una noche de sorpresas, emociones y nuevos nombres que vale la pena seguir.
La ceremonia, considerada antesala de los Oscar, destacó tanto a talentos consagrados como a jóvenes promesas que se perfilan como figuras clave de la próxima temporada de premios.
Los nombres de los Golden Globes 2026 que vale la pena seguir
Jessie Buckley: consagración en el drama
Una de las grandes protagonistas de la noche fue Jessie Buckley, quien obtuvo el Golden Globe a Mejor Actriz de Drama por su papel en la película Hamnet, una adaptación cinematográfica del drama histórico que explora la vida de William Shakespeare y su familia.
La actriz irlandesa, de 36 años, se impuso a un grupo de destacadas nominadas, incluyendo a Jennifer Lawrence y Julia Roberts, consolidando su trayectoria artística.
Owen Cooper: un récord histórico a los 16 años
Otra figura destacada fue Owen Cooper, el joven actor británico de apenas 16 años que hizo historia al ganar el Golden Globe a Mejor Actor de Reparto en Televisión por su actuación en Adolescence, la serie de Netflix que aborda temas de masculinidad, redes sociales y conflicto adolescente.
Cooper, quien sorprendió por su madurez en el papel de Jamie Miller, se convirtió en uno de los ganadores más jóvenes de la historia de los premios en una categoría tan competitiva. En su discurso, el actor recordó sus humildes comienzos y la sorpresa de estar sobre el escenario recibiendo uno de los galardones más importantes de la industria
EJAE y el impacto del K-pop en Hollywood
La noche también dejó espacio para la música global con la victoria de EJAE, compositora y vocalista principal en la película animada Las Guerreras K-pop. EJAE se llevó el Golden Globe a Mejor Canción Original por el tema Golden, pieza que forma parte de la banda sonora de la cinta, consolidando el cruce entre la cultura pop coreana y el cine internacional.
La presencia de este título animado y su impacto musical fue uno de los aspectos más comentados de la gala, demostrando la creciente influencia del movimiento K-pop y la diversidad en las categorías artísticas de los premios.
Eva Victor: talento emergente a seguir
Otra figura joven que brilló en la noche fue Eva Victor, nominada como Mejor Actriz de Drama por su papel en Sorry, Baby. Aunque no se llevó la estatuilla, su actuación le permitió consolidarse como un talento emergente dentro de la industria cinematográfica y un nombre que vale la pena seguir de cerca durante la temporada de premios y en los próximos años.
Otras grandes sorpresas de los Golden Globes 2026
La ceremonia también coronó a otras producciones y talentos que dominaron distintas categorías. La película One Battle After Another se convirtió en una de las grandes ganadoras de la noche, llevándose múltiples estatuillas, incluyendo Mejor Película Comedia o Musical, mientras que Hamnet se posicionó como la Mejor Película de Drama.
En televisión, The Pitt y The Studio destacaron como las mejores series de drama y comedia respectivamente, mientras que producciones como Adolescence reafirmaron su ascendencia con varios premios técnicos y de reparto.