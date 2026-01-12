⁠'Adolescencia' y todas las razones por las qué arrasó en los Golden Globes

‘Adolescencia’ gana todas sus nominaciones en los Golden Globes

La miniserie de Netflix Adolescencia llegó a la ceremonia de los Globos de Oro con un total de cinco nominaciones repartidas en cuatro categorías diferentes. Sin duda el premio más importante que recibió Adolescencia fue el Globo de Oro como ‘Mejor miniserie, antología o película para televisión’, categoría en la que venció a los programas Black Mirror, All Her Fault, The Beast In Me, Dying for Sex y The Girlfriend.

Stephen Graham ganó en la categoría de 'Mejor actor de una miniserie, serie de antología o película para televisión'. (Amy Sussman/Getty Images)

En el aspecto actoral, Stephen Graham ganó en la categoría de ‘Mejor actor de una miniserie’ gracias a su papel como Eddie Miller, papá de Jamie, el adolescente del que trata la serie. Cabe mencionar que Stephen no solo trabajó como actor en Adolescencia, también fue creador y guionista. A su vez, Erin Doherty triunfó como ‘Mejor actriz de reparto en televisión’ por su papel como Briony Ariston, la psicóloga de Jamie.