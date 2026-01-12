Uno de los programas que arrasó durante la 83.ª edición de los Globos de Oro fue la miniserie de Netflix Adolescencia : se llevó la máxima presea en las categorías ‘Mejor miniserie, antología o película para televisión', ‘Mejor actor de una miniserie’ y ‘mejor actriz y actor de reparto en televisión’. Aquí te diremos por qué Adolescencia hizo historia y todo lo que debes conocer sobre este programa.
'Adolescencia' y todas las razones por las qué arrasó en los Golden Globes
‘Adolescencia’ gana todas sus nominaciones en los Golden Globes
La miniserie de Netflix Adolescencia llegó a la ceremonia de los Globos de Oro con un total de cinco nominaciones repartidas en cuatro categorías diferentes. Sin duda el premio más importante que recibió Adolescencia fue el Globo de Oro como ‘Mejor miniserie, antología o película para televisión’, categoría en la que venció a los programas Black Mirror, All Her Fault, The Beast In Me, Dying for Sex y The Girlfriend.
En el aspecto actoral, Stephen Graham ganó en la categoría de ‘Mejor actor de una miniserie’ gracias a su papel como Eddie Miller, papá de Jamie, el adolescente del que trata la serie. Cabe mencionar que Stephen no solo trabajó como actor en Adolescencia, también fue creador y guionista. A su vez, Erin Doherty triunfó como ‘Mejor actriz de reparto en televisión’ por su papel como Briony Ariston, la psicóloga de Jamie.
Owen Cooper gana un Globo de Oro con tan solo 16 años
La última categoría en la que Adolescencia recibió no solo una, sino dos nominaciones, fue para premiar al ‘Mejor actor de reparto en televisión’, donde Owen Cooper , el encargado de dar vida a Jamie Miller, y Ashley Walter, quien interpretó al detective Luke Bascompe, compitieron por el galardón.
El ganador fue Owen Cooper, quien continuó haciendo historia al recibir un Globo de Oro con tal solo 16 años y siendo esta la primera vez que fue nominado. Aunque esto no fue sorpresa ya que en los Premios Primetime Emmy de 2025, cuando Owen aún tenía 15 años, se convirtió en el actor más joven en ganar un Emmy también por Adolescencia.
¿De qué trata ‘Adolescencia’ y dónde verla?
Jamie Miller (Owen Cooper) es un adolescente de 13 años que es arrestado tras convertirse en el principal sospechoso del asesinato de una de sus compañeras de clase. A través de los capítulos de esta miniserie, los cuales fueron grabados como planos secuencia, es decir, en una sola toma y sin cortes, podemos descubrir los complejos problemas que rodean a este joven y a su familia.
Adolescencia está disponible en Netflix ya que es un programa original de la plataforma y al ser una serie limitada cuenta con tan solo 4 episodios, mismos que le fueron suficientes para convertirse en una de las series más exitosas y galardonadas de toda la historia de Netflix, habiendo arrasado en ceremonias como los Emmy Awards, los Critics Choice Awards y ahora, los Globos de Oro.