Nicola Peltz comenzó el 2026 haciendo una drástica limpieza en sus redes sociales. La actriz de Bates Motel eliminó de su cuenta de Instagram cualquier rastro de la familia de su esposo, Brooklyn Beckham, con la que actualmente mantiene una relación distante, incluida una dedicatoria especial que había publicado en 2024 por el cumpleaños de su suegra, Victoria Beckham.
Nicola Peltz borra todo rastro de la familia Beckham de sus redes sociales
Cuando la diseñadora de moda Victoria Beckham cumplió 50 años en 2024, Nicola Peltz publicó una foto de ellas juntas en su cuenta de Instagram: “Feliz cumpleaños a mi hermosa suegra Victoria Beckham”, escribió junto a la publicación que ahora eliminó. "Te amo mucho y me encantaría ser tu compañera de baile para siempre", agregó la actriz de 31 años.
En la sección de comentarios, la exintegrante de las Spice Girls, ahora de 51 años, respondió: "¡¡¡Te quiero mucho!!!!! xxxxxxx besos xxxxxxx".
26 años, pidiera a sus famosos padres que cualquier contacto con él se realizara únicamente a través de abogados. Además, el joven habría solicitado que no lo mencionaran ni emitieran declaraciones públicas sobre él en redes sociales, de acuerdo con información del Daily Mail.
De acuerdo con los reportes, Brooklyn tomó esta decisión tras sentirse molesto por versiones que apuntaban a que su esposa, Nicola Peltz, lo “controlaba” o incluso lo mantenía como un “rehén”.
“Le dijeron a David que cualquier comunicación debía hacerse a través del despacho de abogados Schillings”, aseguró una fuente al medio. “Era la única vía posible”.
La tensión entre Brooklyn y Nicola con la familia Beckham
La tensión entre Brooklyn y Nicola con la familia Beckham se intensificó nuevamente en abril pasado, cuando trascendió que el joven había dejado de hablar con su hermano Romeo, presuntamente a raíz de la relación de este con su entonces novia, Kim Turnbull.
La situación se agravó cuando Brooklyn y Nicola Peltz no asistieron a la fiesta por el 50 cumpleaños de David Beckham, que se celebró en mayo de 2025.
Meses después, en octubre, una fuente declaró a Us Weekly que la estrella de Cookin’ With Brooklyn no tenía “ningún interés” en reconciliarse con su familia en ese momento.
Como señal del distanciamiento, el mes pasado Brooklyn bloqueó a sus padres y hermanos en Instagram, lo que confirmó que la relación sigue siendo tensa.