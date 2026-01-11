Publicidad

Espectáculos

El fallido intento de David Beckham por reconciliarse con Brooklyn y Nicola Peltz

David Beckham habría dado un paso para arreglar la relación con Brooklyn y Nicola Peltz, en un intento por unir nuevamente a la familia, aunque la reconciliación no se logró.
dom 11 enero 2026 08:05 AM
david-beckham-brooklyn-beckham.jpg
David, Victoria, Brooklyn Beckam y Nicola Peltz. (Getty Images)

David Beckham intentó acercarse a su hijo Brooklyn y a su esposa, Nicola Peltz , con la intención de reunir a la familia, pero el esfuerzo por una reconciliación no tuvo éxito.

El exfutbolista fue nombrado caballero por el rey Carlos III el pasado mes de noviembre, pero su hijo mayor y su nuera fueron los grandes ausentes de la ceremonia.

David Beckham intentó reconciliarse con Brooklyn y Nicola Peltz

Brooklyn Beckham y a su esposa, Nicola Peltz ya estaban distanciados de la familia en ese momento, pero fuentes le dijeron al Daily Mail que David Beckham se había comunicado personalmente con ellos por separado con hacerles personalmente la invitación para que lo acompañaran durante su nombramiento de caballero.

Según la fuente, el chef, de 26 años, y la actriz, de 31, decidieron no aceptar su invitación, por que que David aceptó el honor en el Castillo de Windsor junto a su esposa, Victoria Beckham, y sus otros tres hijos: Romeo, de 23 años, Cruz, de 20, y Harper, de 14.

Brooklyn Beckham y David Beckham
Brooklyn Beckham y David Beckham (Getty Images)

Los rumores de un distanciamiento entre Brooklyn y su familia comenzaron a circular tras su boda con Nicola Peltz en abril de 2022. La tensión se hizo más evidente en mayo, cuando la pareja se ausentó de la fiesta por el 50 cumpleaños de David Beckham.

Desde entonces, el conflicto familiar se habría intensificado y, según versiones, Brooklyn habría pedido a sus padres que cualquier comunicación se realizara únicamente a través de su abogado.

El distanciamiento de Brooklyn con los Beckham

En junio, fuentes declararon a Page Six que Brooklyn Beckham habría dejado claro a su familia que no deseaba mantener contacto y que no respondía a los intentos de acercamiento.

Un mes después, su hermano Cruz aseguró que Brooklyn los bloqueó a él y a sus papás en Instagram, desmintiendo las versiones que apuntaban a que David y Victoria Beckham habían sido quienes se distanciaron primero.

Familia Beckham
Familia Beckham (Instagram)

Pese a estar bloqueados en redes sociales, David y Victoria enviaron mensajes discretos a su hijo a través de Instagram Stories. Tras haberlo desairado inicialmente de su publicación de cierre de 2025, el exfutbolista compartió posteriormente una fotografía antigua junto a Brooklyn con el mensaje: “Los amo mucho a todos”.

De acuerdo con los reportes, aunque Brooklyn habría cortado comunicación con su familia cercana, mantiene contacto con sus abuelos por ambas partes. La misma fuente señaló que Nicola Peltz ha sido su principal apoyo, describiéndola como su “pilar absoluto” mientras él enfrenta esta difícil y dolorosa disputa familiar.

