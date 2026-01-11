El fallido intento de David Beckham por reconciliarse con Brooklyn y Nicola Peltz

David Beckham intentó reconciliarse con Brooklyn y Nicola Peltz

Brooklyn Beckham y a su esposa, Nicola Peltz ya estaban distanciados de la familia en ese momento, pero fuentes le dijeron al Daily Mail que David Beckham se había comunicado personalmente con ellos por separado con hacerles personalmente la invitación para que lo acompañaran durante su nombramiento de caballero.

Según la fuente, el chef, de 26 años, y la actriz, de 31, decidieron no aceptar su invitación, por que que David aceptó el honor en el Castillo de Windsor junto a su esposa, Victoria Beckham, y sus otros tres hijos: Romeo, de 23 años, Cruz, de 20, y Harper, de 14.

Brooklyn Beckham y David Beckham (Getty Images)

Los rumores de un distanciamiento entre Brooklyn y su familia comenzaron a circular tras su boda con Nicola Peltz en abril de 2022. La tensión se hizo más evidente en mayo, cuando la pareja se ausentó de la fiesta por el 50 cumpleaños de David Beckham.

Desde entonces, el conflicto familiar se habría intensificado y, según versiones, Brooklyn habría pedido a sus padres que cualquier comunicación se realizara únicamente a través de su abogado.