Actor de ‘High School Musical’ es arrestado por posesión de pornografía infantil... entre otros cargos

Matt Prokop de 'High School Musical' en problemas con la justicia en Texas

Matt Prokop enfrenta un escenario complicado, ya que además de tener antecedentes por otro caso, ahora se le imputaron cargos por posesión de pornografía infantil, según dan a conocer distintos medios estadounidenses.

Según el reporte oficial, Prokop fue detenido por una orden señalada a raíz de violaciones a las condiciones de una fianza impuesta tras un arresto en 2024.

Matt Prokop, actor de 'High School Musical', arrestado con cargos por posesión de pornografía infantil (Craig Barritt/Getty Images)

En ese otro episodio, el actor había sido acusado de agresión doméstica agravada y resistencia al arresto.

Durante la investigación de estas nuevas violaciones se incorporó el cargo grave de posesión de pornografía infantil, clasificado como un delito grave de segundo grado.

Matt Prokop, actor de 'High School Musical', arrestado con cargos por posesión de pornografía infantil (John Shearer)

Además del cargo mayor, se le imputan cuatro cargos menores: violación de la orden de fianza o de protección, evasión de arresto o detención, y dos cargos por resistencia durante la búsqueda o transporte, según informa Entertainment Weekly.