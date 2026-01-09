Ludwika Paleta posa por primera vez con sus tres hijos y deja ver lo grandes que están sus mellizos

Ludwika Paleta posa por primera vez con sus tres hijos

Por eso, la reciente fotografía que la actriz publicó en sus redes sociales, en la que aparece acompañada por sus tres hijos, incluido Nicolás, su primogénito, llamó especialmente la atención de sus seguidores.

Ludwika Paleta sorprendió compartió en redes sociales una serie de fotografías durante unas vacaciones recientes en Los Cabos y entre ellas, aparece junto a sus tres hijos: Nicolás, su hijo mayor, y los mellizos Bárbara y Sebastián, aunque cuidando su seguridad, al difuminar sus rostros.

En la imagen, que ha generado reacciones entre sus fans, Ludwika Paleta luce sonriente junto a sus hijos en la playa, en una escena que muestra lo mucho que han crecido los mellizos.

La actriz también compartió otros momentos de esta escapada familiar, como paseos en kayak y paseos en bote con su hijo mayor, así como divertidos momentos en la arena junto a su hermana, Dominika Paleta.