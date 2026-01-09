Los mellizos Bárbara y Sebastián, hijos menores de Ludwika Paleta, nacieron en 2017 y desde entonces han crecido prácticamente lejos del ojo público. Fiel a su postura de proteger su intimidad, la actriz ha sido siempre muy cuidadosa con la exposición de los pequeños y rara vez comparte imágenes de ellos, y cuando lo hace, procura ocultar sus caras o mostrar solo momentos muy cuidados.
Ludwika Paleta posa por primera vez con sus tres hijos y deja ver lo grandes que están sus mellizos
Por eso, la reciente fotografía que la actriz publicó en sus redes sociales, en la que aparece acompañada por sus tres hijos, incluido Nicolás, su primogénito, llamó especialmente la atención de sus seguidores.
Ludwika Paleta sorprendió compartió en redes sociales una serie de fotografías durante unas vacaciones recientes en Los Cabos y entre ellas, aparece junto a sus tres hijos: Nicolás, su hijo mayor, y los mellizos Bárbara y Sebastián, aunque cuidando su seguridad, al difuminar sus rostros.
En la imagen, que ha generado reacciones entre sus fans, Ludwika Paleta luce sonriente junto a sus hijos en la playa, en una escena que muestra lo mucho que han crecido los mellizos.
La actriz también compartió otros momentos de esta escapada familiar, como paseos en kayak y paseos en bote con su hijo mayor, así como divertidos momentos en la arena junto a su hermana, Dominika Paleta.
Ludwika Paleta quiere ser una mamá presente para sus hijos
Ludwika Paleta, quien siempre ha mantenido un perfil discreto respecto a su vida privada, ha expresado en más de una ocasión la importancia de estar presente en la vida de sus hijos y construir recuerdos memorables con ellos.
En una reciente entrevista, la actriz mencionó que, tras algunas experiencias personales, decidió acompañar más de cerca todos los momentos de su vida familiar.
Los mellizos Bárbara y Sebastián, nacidos en mayo de 2017 son fruto de su matrimonio con Emiliano Salinas. Por su parte, Nicolás, fruto de su relación anterior con el actor Plutarco Haza, también forma parte activa de los momentos familiares de la actriz.