La distancia crece en la familia Beckham: Brooklyn exige comunicación con David y Victoria solo a través de abogados

El distanciamiento, que comenzó de manera discreta, se fue haciendo evidente con ausencias en reuniones familiares, interacciones nulas en redes sociales y una creciente frialdad pública entre el primogénito y el resto del clan Beckham.
Brooklyn Beckham exige comunicación con David y Victoria solo a través de abogados
Esta disputa dio un giro inesperado y más serio: Brooklyn Beckham solicitó oficialmente que cualquier comunicación con sus papás se haga únicamente a través de sus abogados, según reveló Daily Mail.
De acuerdo con los reportes, la relación entre Brooklyn de 26 años y sus papás se deterioró de forma significativa durante los últimos años y no parece haber una reconciliación a corto plazo.
A finales del verano pasado, Brooklyn les envió una carta legal a sus papás en la que les pidió que se abstuvieran de contactarlo directamente y que evitara declaraciones públicas o etiquetarlo en redes sociales.
En el documento, redactado a través de su firma de abogados, se estableció que David y Victoria solo podían comunicarse con él por medio de representantes legales, una medida que refleja el punto más profundo de la disputa entre ambas partes.
La decisión de Brooklyn habría sido motivada por el malestar ante ciertos comentarios que se publicaron, incluyendo comunicaciones en redes sociales que él consideró inapropiadas o invasivas respecto a su vida personal y su matrimonio con la actriz Nicola Peltz Beckham.
Brooklyn Beckham bloqueó a David y Victoria de Instagram
La ruptura ha tenido otros gestos públicos de distanciamiento: Brooklyn bloqueó en Instagram a sus papás y también a sus hermanos, y no estuvo presente en eventos familiares importantes, como la celebración por el cumpleaños 50 de David Beckham o los recuentos anuales de redes sociales de la familia.
A pesar de esta situación, fuentes cercanas afirman que Brooklyn mantiene relación con sus abuelos maternos y paternos, y que parte de su intención al formalizar la comunicación era intentar manejar el conflicto de manera privada y discreta, lejos del foco mediático.
Hasta ahora, David y Victoria Beckham no han emitido declaraciones públicas sobre el estado actual de su vínculo con Brooklyn, aunque no han ocultado en redes sociales su cariño por su familia en general.