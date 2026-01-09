La distancia crece en la familia Beckham: Brooklyn exige comunicación con David y Victoria solo a través de abogados

Brooklyn Beckham exige comunicación con David y Victoria solo a través de abogados

Esta disputa dio un giro inesperado y más serio: Brooklyn Beckham solicitó oficialmente que cualquier comunicación con sus papás se haga únicamente a través de sus abogados, según reveló Daily Mail.

De acuerdo con los reportes, la relación entre Brooklyn de 26 años y sus papás se deterioró de forma significativa durante los últimos años y no parece haber una reconciliación a corto plazo.

A finales del verano pasado, Brooklyn les envió una carta legal a sus papás en la que les pidió que se abstuvieran de contactarlo directamente y que evitara declaraciones públicas o etiquetarlo en redes sociales.

Brooklyn y David Beckham (Getty Images)

En el documento, redactado a través de su firma de abogados, se estableció que David y Victoria solo podían comunicarse con él por medio de representantes legales, una medida que refleja el punto más profundo de la disputa entre ambas partes.

La decisión de Brooklyn habría sido motivada por el malestar ante ciertos comentarios que se publicaron, incluyendo comunicaciones en redes sociales que él consideró inapropiadas o invasivas respecto a su vida personal y su matrimonio con la actriz Nicola Peltz Beckham.