Hijo de Rob Reiner niega saber por qué está en prisión y denuncia conspiración tras asesinar a sus padres

Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado horas después de que sus padres Rob y Michele Reiner fueran hallados muertos con múltiples heridas por arma blanca en su casa de Brentwood, Los Ángeles, tras lo cual fue acusado formalmente de dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias agravantes por múltiples homicidios.

Durante una audiencia celebrada el 7 de enero, Reiner solo habló para aceptar el aplazamiento de su juicio: su abogado defensor, Alan Jackson, renunció abruptamente al caso, citando “razones legales y éticas” y asegurando su convicción de que “según la ley de California, Nick Reiner no es culpable de asesinato”.

Bob y Nick Reiner (Getty Images)

Después de la retirada de Jackson, la defensa quedó en manos de una abogada de oficio, Kimberly Greene, y la próxima audiencia fue reprogramada para el 23 de febrero.

Pese a las acusaciones y a las condenatorias preliminares de la fiscalía, fuentes cercanas al proceso señalaron que Reiner cree que su arresto es producto de una conspiración en su contra, afirmación que algunos atribuyen a su diagnóstico previo de esquizofrenia y episodios de deterioro mental que se habrían intensificado tras un cambio en su medicación psiquiátrica semanas antes de los hechos.

Nick Reiner y Rob Reiner (Getty Images)

Reiner permanece detenido sin derecho a fianza en el centro penitenciario Twin Towers de Los Ángeles, bajo vigilancia constante y atención médica mientras se prepara su defensa.