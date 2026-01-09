El caso del hijo del cineasta Rob Reiner, Nick Reiner, ha tomado un giro inquietante en los tribunales de Los Ángeles después de que el acusado, señalado de asesinar a sus padres, declarara no entender por qué está en prisión y afirme que su detención forma parte de una “conspiración” en su contra.
Hijo de Rob Reiner niega saber por qué está en prisión y denuncia conspiración tras asesinar a sus padres
Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado horas después de que sus padres Rob y Michele Reiner fueran hallados muertos con múltiples heridas por arma blanca en su casa de Brentwood, Los Ángeles, tras lo cual fue acusado formalmente de dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias agravantes por múltiples homicidios.
Durante una audiencia celebrada el 7 de enero, Reiner solo habló para aceptar el aplazamiento de su juicio: su abogado defensor, Alan Jackson, renunció abruptamente al caso, citando “razones legales y éticas” y asegurando su convicción de que “según la ley de California, Nick Reiner no es culpable de asesinato”.
Después de la retirada de Jackson, la defensa quedó en manos de una abogada de oficio, Kimberly Greene, y la próxima audiencia fue reprogramada para el 23 de febrero.
Pese a las acusaciones y a las condenatorias preliminares de la fiscalía, fuentes cercanas al proceso señalaron que Reiner cree que su arresto es producto de una conspiración en su contra, afirmación que algunos atribuyen a su diagnóstico previo de esquizofrenia y episodios de deterioro mental que se habrían intensificado tras un cambio en su medicación psiquiátrica semanas antes de los hechos.
Reiner permanece detenido sin derecho a fianza en el centro penitenciario Twin Towers de Los Ángeles, bajo vigilancia constante y atención médica mientras se prepara su defensa.
Abogado de Nick Reiner renuncia al caso y asegura que “no es culpable de asesinato”
La defensa legal del hijo del cineasta Rob Reiner, Nick Reiner, vivió un giro inesperado durante una audiencia en Los Ángeles este 7 de enero, cuando su abogado defensor Alan Jackson anunció que se retiraba del caso ante el juez y renunciaba a representar al acusado, quien enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres, el director Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner.
Frente a los medios, Jackson dijo que se veía obligado a dejar el caso por “circunstancias fuera de nuestro control y, más importante aún, fuera del control de Nick”, sin entrar en detalles sobre las razones específicas.
Aunque no explicó los motivos de su retirada, dejó claro que, bajo la ley de California, “Nick Reiner no es culpable de asesinato”, una declaración que buscaba subrayar la presunción de inocencia de su cliente a pesar de los graves cargos en su contra.
La renuncia de Jackson provocó que la lectura de cargos y la comparecencia formal de Reiner se aplazaran, ya que el acusado no entró una declaración de culpabilidad en esa sesión. La jueza Theresa McGonigle recalendó la audiencia para el 23 de febrero de 2026, y mientras tanto el caso quedó en manos de un defensor público, la abogada Kimberly Greene, quien asumió temporalmente la defensa
Tras la retirada de su abogado privado, Reiner permanece detenido sin derecho a fianza en el centro penitenciario de Los Ángeles. Si fuera declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte, dado que la fiscalía ha dicho que considerará esa opción en el juicio.