Revelan la causa de la muerte del actor James Ransone, actor de 'It: Capítulo Dos' y 'The Wire'

El mundo del entretenimiento sigue lamentando la muerte del actor estadounidense James Ransone, quien falleció el pasado 19 de diciembre a los 46 años.
Ransone, recordado por sus papeles en la serie The Wire y en películas como It: Capítulo Dos, se encontraba en Los Ángeles al momento de su muerte.
Recientemente, se confirmó que la causa fue suicidio por ahorcamiento, según el certificado de defunción obtenido por People, confirmando así la investigación realizada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles.
Originario de Baltimore, Maryland, James Ransone inició su carrera en el teatro antes de dar el salto a la televisión y el cine, logrando reconocimiento internacional por su interpretación de Chester “Ziggy” Sobotka en la segunda temporada de The Wire.
Su versatilidad como actor le permitió aparecer en producciones de gran alcance como The Black Phone, Law & Order, Hawaii Five‑0 y Generation Kill, consolidando una carrera marcada por personajes complejos y memorables.
Tras confirmarse la causa de su muerte, amigos, colegas y fanáticos expresaron su consternación y cariño hacia el actor en redes sociales, destacando no solo su talento, sino también su calidez y dedicación dentro y fuera de los sets.
La muerte de James Ransone reavivó la conversación sobre la salud mental
Su esposa, Jamie McPhee, compartió un emotivo mensaje recordando la vida familiar que compartieron junto a sus hijos, Jack y Violet, y la importancia de seguir apoyando a la familia en estos momentos difíciles.
La muerte de James Ransone reavivó la conversación sobre la salud mental y a la necesidad de prestar mayor atención a quienes atraviesan momentos de vulnerabilidad emocional.
Su partida recuerda que, detrás del reconocimiento público y el éxito profesional, incluso las figuras más admiradas pueden enfrentar luchas internas profundas y silenciosas.