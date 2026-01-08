Revelan la causa de la muerte del actor James Ransone, actor de 'It: Capítulo Dos' y 'The Wire'

Recientemente, se confirmó que la causa fue suicidio por ahorcamiento, según el certificado de defunción obtenido por People, confirmando así la investigación realizada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles.

Originario de Baltimore, Maryland, James Ransone inició su carrera en el teatro antes de dar el salto a la televisión y el cine, logrando reconocimiento internacional por su interpretación de Chester “Ziggy” Sobotka en la segunda temporada de The Wire.

James Ransone fue víctima de abuso sexual. (Getty Images)

Su versatilidad como actor le permitió aparecer en producciones de gran alcance como The Black Phone, Law & Order, Hawaii Five‑0 y Generation Kill, consolidando una carrera marcada por personajes complejos y memorables.

Tras confirmarse la causa de su muerte, amigos, colegas y fanáticos expresaron su consternación y cariño hacia el actor en redes sociales, destacando no solo su talento, sino también su calidez y dedicación dentro y fuera de los sets.