14 años después, Tina Knowles, mamá de Beyoncé, revela el significado del nombre de Blue Ivy

Tina Knowles le dedicó un emotivo mensaje a su nieta Blue Ivy Carterpara celebrar su cumpleaños número 14, ocasión en la que también reveló el origen de su particular nombre.
A través de su cuenta de Instagram, la mamá de Beyoncé publicó un collage con fotos de la adolescente en varias etapas de su vida, acompañado del mensaje “¡Feliz cumpleaños, Blue!”, escrito al centro.
El significado del nombre de Blue Ivy, la hija de Beyoncé y Jay-Z
Con motivo del cumpleaños número 14 de Blue Ivy, Tina Knowles conmovió a sus seguidores al dedicarle un emotivo mensaje en redes sociales, en el que no solo celebró a la primogénita de Beyoncé, sino que también reveló la historia y el significado detrás de su nombre.
“Recuerdo el día que supimos que estabas en el vientre de tu mamá. ¡No podríamos haber estado más emocionados! Nos dijeron que eras del tamaño de un blueberry y de ahí viene tu nombre”, escribió la diseñadora.
“Oramos todos juntos por ti todos los días hasta que cumpliste 12 semanas en el vientre de tu mamá. Luego, oramos individualmente hasta que llegaste meses después", detalló.
En su mensaje, Tina Knowles resaltó los talentos de su nieta: “Se notaba que eras una luchadora desde el principio y hablaste desde muy pequeña”, aseguró. “Siempre fuiste muy lista, jugábamos a las princesas y a las Barbies todo el tiempo y tenías una imaginación increíble. Decir que soy una abuela orgullosa es quedarse corta. A pesar de todos tus logros y éxitos, sigues siendo una persona muy dulce, amable y humilde. Para mi representante, maquilladora, asesora de moda, mi amor: Feliz cumpleaños", finalizó.
El rapero Jay-Z, papá de Blue Ivy, contó que el nombre surgió durante el embarazo de Beyoncé, luego de verla en un ultrasonido. “En teoría se llamaría Brooklyn, ese era el nombre que teníamos”, declaró el productor en entrevista con CBS Mornings. “Pero cuando vimos la ecografía, empezamos a llamarla 'la pequeña blueberry’”, explicó.
“Era un apodo. Durante nueve meses, estuvimos diciendo ‘Mira el pequeño blueberry’. Era natural. Luego le quitamos el "berry" y nos quedamos con Blue".
Un gran año para Blue Ivy
Blue Ivy vivió un año extraordinario en 2025 al unirse a su mamá en la gira Cowboy Carter. La joven formó parte del espectáculo como bailarina y fue ampliamente aclamada por su talento, energía y destacada presencia escénica.
"Blue es una artista", dijo Beyoncé en entrevista para GQ después de la aparición de su hija en el Renaissance World Tour en 2023. “Tiene un gusto exquisito por la música y la moda. Es editora, pintora y una actriz fantástica. Crea personajes desde los tres años. Tiene un talento natural. Se lo tomó en serio y se lo ganó. Y lo más importante, se divirtió. Todos la vimos crecer cada noche ante nuestros ojos".
La joven bailarina continúa abriéndose camino en el mundo del entretenimiento tras presentarse junto a la intérprete de "Single Ladies"y participar en el doblaje de la película Mufasa: El Rey León de Disney en 2024.