14 años después, Tina Knowles, mamá de Beyoncé, revela el significado del nombre de Blue Ivy

El rapero Jay-Z, papá de Blue Ivy, contó que el nombre surgió durante el embarazo de Beyoncé, luego de verla en un ultrasonido. “En teoría se llamaría Brooklyn, ese era el nombre que teníamos”, declaró el productor en entrevista con CBS Mornings. “Pero cuando vimos la ecografía, empezamos a llamarla 'la pequeña blueberry’”, explicó.

Jay-Z y Blue Ivy (Getty Images)

“Era un apodo. Durante nueve meses, estuvimos diciendo ‘Mira el pequeño blueberry’. Era natural. Luego le quitamos el "berry" y nos quedamos con Blue".

Un gran año para Blue Ivy

A través de su cuenta de Instagram, la mamá de Beyoncé publicó un collage con fotos de la adolescente en varias etapas de su vida, acompañado del mensaje “¡Feliz cumpleaños, Blue!”, escrito al centro.

Beyoncé y Blue Ivy (Getty Images)

Blue Ivy vivió un año extraordinario en 2025 al unirse a su mamá en la gira Cowboy Carter. La joven formó parte del espectáculo como bailarina y fue ampliamente aclamada por su talento, energía y destacada presencia escénica.

"Blue es una artista", dijo Beyoncé en entrevista para GQ después de la aparición de su hija en el Renaissance World Tour en 2023. “Tiene un gusto exquisito por la música y la moda. Es editora, pintora y una actriz fantástica. Crea personajes desde los tres años. Tiene un talento natural. Se lo tomó en serio y se lo ganó. Y lo más importante, se divirtió. Todos la vimos crecer cada noche ante nuestros ojos".

La joven bailarina continúa abriéndose camino en el mundo del entretenimiento tras presentarse junto a la intérprete de "Single Ladies"y participar en el doblaje de la película Mufasa: El Rey León de Disney en 2024.