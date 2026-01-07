La dura respuesta del esposo de Hilary Duff a Ashley Tisdale tras ensayo sobre "mamás tóxicas"

La polémica por el grupo de “mamás famosas” que Ashley Tisdale describió como “tóxico” dio un nuevo giro cuando Matthew Koma, esposo de Hilary Duff, reaccionó públicamente: a través de una publicación en Instagram, en la que Koma se editó en una falsa portada de revista para burlarse de lo que dijo Tisdale, calificándola indirectamente como “egocéntrica” y “fuera de tono”.
La reflexión personal de Ashley Tisdale sobre la maternidad y las amistades adultas publicado en The Cut terminó por desatar una inesperada polémica en Hollywood. La actriz publicó recientemente un ensayo en el que relató su experiencia dentro de un grupo de mamás famosas que, según explicó, terminó siendo emocionalmente desgastante y “tóxico” para ella.
Aunque en ningún momento mencionó nombres propios, el texto rápidamente dio lugar a especulaciones en redes sociales sobre quiénes podrían haber formado parte de ese círculo.
El conflicto escaló cuando Matthew Koma, esposo de Hilary Duff, decidió responder públicamente al ensayo. A través de su cuenta de Instagram, el músico publicó una foto suya editada sobre el cuerpo de Tisdale. En la foto, se le ve sentado en un sofá junto a una planta, con un conjunto completamente negro y lentes de sol rosas
Koma agregó el logo de The Cut y un titular ficticio a la foto, que decía "Cuando eres la persona más sorda y obsesionada consigo misma del mundo, otras madres tienden a centrar su atención en sus hijos pequeños reales", con un subtítulo que decía "Un grupo de madres lo cuenta todo a través de los ojos de un padre".
"Lea mi nueva entrevista con @TheCut", tituló el músico la publicación de Instagram.
Hilary Duff’s husband Matthew Koma pokes fun at Ashley Tisdale’s article about toxic mom groups:— Pop Crave (@PopCrave) January 7, 2026
“When You're The Most Self Obsessed Tone Deaf Person On Earth, Other Moms Tend To Shift Focus To Their Actual Toddlers.” pic.twitter.com/zFlNdoYMRV
Ashley Tisdale y su reflexión sobre un “grupo de mamás tóxico”
Ashley Tisdale generó un fuerte debate tras publicar un ensayo personal titulado “Breaking Up With My Toxic Mom Group” en The Cut, donde habló abiertamente sobre su experiencia del grupo de amigas mamás (en el que estaban Hilary Duff, Meghan Trainor y Mandy Moore) que, según ella, se volvió emocionalmente dañino y excluyente.
En el texto, la actriz explicó que al principio se sintió afortunada de haber encontrado un grupo de mujeres con experiencias similares durante la maternidad y que incluso sintió que había “encontrado mi tribu”.
Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a notar comportamientos que la hicieron sentir repetidamente excluida: no ser invitada a reuniones, quedando aislada durante cenas y enterarse por fotos en redes sociales de encuentros en los que no estaba incluida. Esta dinámica, relató, la hizo dudar de sí misma, afectó su bienestar emocional e incluso la hizo llorar.
Tisdale comparó esa situación con los dramas de secundaria, señalando que se veía haciendo preguntas como “¿qué estoy haciendo mal para no encajar?” y finalmente decidió alejarse del grupo enviando un mensaje en el que declaró: “Esto es demasiado de secundaria para mí y no quiero seguir participando”.
Aunque su ensayo no mencionó a personas específicas, muchos fans especularon en redes sobre la posible inclusión de celebridades en el grupo. Por otro lado, su representante aclaró que el texto no tenía la intención de señalar a figuras públicas, sino de visibilizar una experiencia que, según Tisdale, refleja cómo incluso entre adultos pueden surgir dinámicas sociales poco saludables.