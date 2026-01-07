La dura respuesta del esposo de Hilary Duff a Ashley Tisdale tras ensayo sobre "mamás tóxicas"

Esposo de Hilary Duff responde a Ashley Tisdale tras su ensayo sobre "mamás tóxicas"

La reflexión personal de Ashley Tisdale sobre la maternidad y las amistades adultas publicado en The Cut terminó por desatar una inesperada polémica en Hollywood. La actriz publicó recientemente un ensayo en el que relató su experiencia dentro de un grupo de mamás famosas que, según explicó, terminó siendo emocionalmente desgastante y “tóxico” para ella.

Aunque en ningún momento mencionó nombres propios, el texto rápidamente dio lugar a especulaciones en redes sociales sobre quiénes podrían haber formado parte de ese círculo.

Ashley Tisdale criticó duramente a su grupo de madres repleto de estrellas en un ensayo. (Instagram)

El conflicto escaló cuando Matthew Koma, esposo de Hilary Duff, decidió responder públicamente al ensayo. A través de su cuenta de Instagram, el músico publicó una foto suya editada sobre el cuerpo de Tisdale. En la foto, se le ve sentado en un sofá junto a una planta, con un conjunto completamente negro y lentes de sol rosas

Koma agregó el logo de The Cut y un titular ficticio a la foto, que decía "Cuando eres la persona más sorda y obsesionada consigo misma del mundo, otras madres tienden a centrar su atención en sus hijos pequeños reales", con un subtítulo que decía "Un grupo de madres lo cuenta todo a través de los ojos de un padre".

"Lea mi nueva entrevista con @TheCut", tituló el músico la publicación de Instagram.