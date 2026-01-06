Eugenio Derbez revela cómo la familia acompañó a Aislinn durante las fiestas decembrinas tras la muerte de su mamá

Aislinn Derbez recibió el apoyo de su familia durante las fiestas decembrinas

Eugenio Derbez compartió detalles sobre cómo su hija Aislinn atraviesa el duelo por la muerte de su mamá, Gabriela Michel . El actor explicó que, durante las fiestas decembrinas, la familia se mantuvo unida para acompañarla y contenerla, procurando que no enfrentara sola el dolor de la pérdida.

“La estuvimos conteniendo mucho, abrazando, consintiendo mucho estas fiestas y este fin de año, así es que se la pasó con nosotros y la apapachamos mucho, la abrazamos mucho y ya la vemos mucho más tranquila”, expresó el actor.

Vadhir Derbez y Alessandra Rosaldo con Eugenio, Aislinn y José Eduardo Derbez. (Michael Tran/January Images/Shutterstock)

Antes de estas declaraciones, Aislinn Derbez recurrió a sus redes sociales para compartir un extenso mensaje en el que reflexionó sobre lo que significó para ella el año 2025. La actriz reconoció que fue un periodo marcado por contrastes, con momentos de gran felicidad, pero también por duelos y aprendizajes profundos.

“Mi 2025 tuvo momentos muy maravillosos y estas fotos me los recuerdan”, escribió junto a una serie de imágenes que reflejaban instantes de alegría. No obstante, también describió el año como una etapa de confrontación personal, atravesada por verdades incómodas, colapsos internos y externos, cierres inevitables y un proceso de crecimiento acelerado.