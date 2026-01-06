Eugenio Derbez revela cómo la familia acompañó a Aislinn durante las fiestas decembrinas tras la muerte de su mamá

Eugenio Derbez habló sobre el estado emocional de su hija Aislinn tras la inesperada muerte de su mamá, la actriz de doblaje Gabriela Michel, quien falleció el pasado 24 de noviembre a los 65 años a causa de un infarto fulminante en la Ciudad de México.
El actor fue abordado en el aeropuerto de Los Ángeles, donde compartió con honestidad cómo su primogénita enfrenta este difícil proceso de duelo.
Aislinn Derbez recibió el apoyo de su familia durante las fiestas decembrinas
Eugenio Derbez compartió detalles sobre cómo su hija Aislinn atraviesa el duelo por la muerte de su mamá, Gabriela Michel. El actor explicó que, durante las fiestas decembrinas, la familia se mantuvo unida para acompañarla y contenerla, procurando que no enfrentara sola el dolor de la pérdida.
“La estuvimos conteniendo mucho, abrazando, consintiendo mucho estas fiestas y este fin de año, así es que se la pasó con nosotros y la apapachamos mucho, la abrazamos mucho y ya la vemos mucho más tranquila”, expresó el actor.
Antes de estas declaraciones, Aislinn Derbez recurrió a sus redes sociales para compartir un extenso mensaje en el que reflexionó sobre lo que significó para ella el año 2025. La actriz reconoció que fue un periodo marcado por contrastes, con momentos de gran felicidad, pero también por duelos y aprendizajes profundos.
“Mi 2025 tuvo momentos muy maravillosos y estas fotos me los recuerdan”, escribió junto a una serie de imágenes que reflejaban instantes de alegría. No obstante, también describió el año como una etapa de confrontación personal, atravesada por verdades incómodas, colapsos internos y externos, cierres inevitables y un proceso de crecimiento acelerado.
Aislinn Derbez vive un proceso de reconstrucción personal
En su mensaje, Aislinn Derbezexplicó que el año pasado representó una profunda ruptura y transformación, en la que se vio obligada a soltar aquello que ya no tenía sustento. “Nos arrancó todo aquello que ya no se sostenía. Y después de todo eso… queda espacio. Un espacio raro, vacío, a veces incómodo”, reflexionó, dejando ver la profundidad del proceso personal que atravesó.
La actriz también destacó la importancia de no apresurarse y de abrirse a lo desconocido. “Tal vez el verdadero reto sea no llenarlo de inmediato, sino aprender a sostener el silencio, no correr a repetir lo conocido y tener la valentía de llenarlo de una forma distinta”, escribió, dejando ver su disposición a enfrentar la vida desde una nueva perspectiva.
Finalmente, Aislinn concluyó su mensaje con un tono esperanzador, invitando a honrar ese espacio con calma y atención: “Bajarle a la prisa, observar con cuidado para que la inercia no nos arrastre a lo anterior y mantener el corazón abierto a lo desconocido. Tal vez nada vuelva a ser como antes. Y eso… está bien”.
Mientras su familia permanece unida para acompañarla, Aislinn ha encontrado en la reflexión y la escritura una forma de transitar el duelo, sobrellevar la pérdida y abrirse con mayor conciencia a nuevas etapas de su vida.