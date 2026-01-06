Ashley Tisdale revela por qué se alejó de un grupo de mamás ‘tóxicas’ famosas

Ashley Tisdale se alejó de un grupo de madres ‘tóxicas’ famosas

Ashley Tisdale recordó “estar sentada sola una noche después de haber acostado a su hija… sintiéndose totalmente perdida en cuanto a qué estaba haciendo ‘mal’ para que la dejaran afuera”.

Ashley Tisdale comparó la dinámica del grupo con la de la “escuela secundaria”. (Instagram)

La actriz, de 40 años, continuó enviando un mensaje de texto al grupo: "Esto es demasiado de secundaria para mí y ya no quiero participar en esto". Aunque “nunca consideró que las mamás fueran malas personas (excepto) quizás una”, decidió cortar lazos con ellas después de que la “dinámica dejó de ser sana y positiva”.

Ashley, quien comparte a sus hijas Jupiter, de 4 años, y Emerson, de 1, con su esposo Christopher French, ya había hablado anteriormente sobre este distanciamiento en una sincera entrada de blog, donde confesó que la situación “la hizo llorar”.

El grupo de mamás incluía a Hilary Duff, Meghan Trainor, Mandy Moore y otras. (Instagram)

En ese texto, la actriz criticó el “comportamiento de chica mala” y el aislamiento “feo” dentro del grupo, experiencias que con el tiempo la hicieron sentir herida, agotada y excluida. “Me di cuenta de que había cadenas de mensajes grupales que no incluían a todas, lo que provocó la formación de camarillas”, explicó. “Después de ver por tercera o cuarta vez fotos en redes sociales de reuniones a las que no me habían invitado, sentí que, al final, no formaba parte del grupo”.