Ashley Tisdale revela por qué se alejó de un grupo de mamás ‘tóxicas’ famosas

Ashley Tisdale arremetió contra su antiguo grupo de madres famosas en un ensayo, donde denunció actitudes de “chicas malas” y aseguró que fue excluida de varias de sus reuniones.
mar 06 enero 2026 01:11 PM
Ashley Tisdale
Ashley Tisdale criticó duramente a su grupo de madres repleto de estrellas en un ensayo. (Instagram)

Ashley Tisdale sorprendió al hablar abiertamente sobre una experiencia personal que marcó su maternidad. En un ensayo publicado en The Cut, la actriz y cantante criticó a su antiguo grupo de madres, al que calificó como “tóxico” y que incluía a figuras como Hilary Duff, Meghan Trainor y Mandy Moore.

La ex estrella de Disney Channel reflexionó sobre el impacto emocional que le generó sentirse excluida de las reuniones del grupo, confesando que llegó a cuestionarse si era “lo suficientemente cool” para encajar. En el texto, Tisdale abordó cómo esta situación afectó su autoestima y la llevó a replantearse el tipo de relaciones que deseaba mantener durante esa etapa de su vida.

Ashley Tisdale se alejó de un grupo de madres ‘tóxicas’ famosas

Ashley Tisdale recordó “estar sentada sola una noche después de haber acostado a su hija… sintiéndose totalmente perdida en cuanto a qué estaba haciendo ‘mal’ para que la dejaran afuera”.

Ashley Tisdale
Ashley Tisdale comparó la dinámica del grupo con la de la “escuela secundaria”. (Instagram)

La actriz, de 40 años, continuó enviando un mensaje de texto al grupo: "Esto es demasiado de secundaria para mí y ya no quiero participar en esto". Aunque “nunca consideró que las mamás fueran malas personas (excepto) quizás una”, decidió cortar lazos con ellas después de que la “dinámica dejó de ser sana y positiva”.

Ashley, quien comparte a sus hijas Jupiter, de 4 años, y Emerson, de 1, con su esposo Christopher French, ya había hablado anteriormente sobre este distanciamiento en una sincera entrada de blog, donde confesó que la situación “la hizo llorar”.

mamas famosas
El grupo de mamás incluía a Hilary Duff, Meghan Trainor, Mandy Moore y otras. (Instagram)

En ese texto, la actriz criticó el “comportamiento de chica mala” y el aislamiento “feo” dentro del grupo, experiencias que con el tiempo la hicieron sentir herida, agotada y excluida. “Me di cuenta de que había cadenas de mensajes grupales que no incluían a todas, lo que provocó la formación de camarillas”, explicó. “Después de ver por tercera o cuarta vez fotos en redes sociales de reuniones a las que no me habían invitado, sentí que, al final, no formaba parte del grupo”.

Aunque la estrella de High School Musical no mencionó nombres en ninguna ocasión, actualmente ya no sigue en Instagram a Hilary Duff ni a Mandy Moore, aunque sí continúa siguiendo a Meghan Trainor.

Mamás famosas
Ashley Tisdale se enteró que el grupo se reunía sin ella (Instagram)

Desmienten rumores sobre el ensayo de Ashley Tisdale

El representante de Ashley Tisdale se pronunció sobre las especulaciones surgidas en internet que señalaban a Mandy Moore, Hilary Duff y Meghan Trainor como integrantes del supuesto “grupo de madres tóxicas” al que la actriz hizo referencia en su ensayo publicado en The Cut.

Ashley Tisdale
Ashley Tisdale (Instagram)

De acuerdo con TMZ, el vocero negó estos rumores en una declaración emitida el lunes 5 de enero, aclarando que Tisdale no se refería específicamente a Moore, Duff ni a Trainor.

El representante añadió que el artículo, titulado “Rompiendo con mi grupo de madres tóxicas” y publicado el jueves 1 de enero, tenía como objetivo visibilizar una experiencia con la que muchas mujeres pueden identificarse: la exclusión dentro de un grupo de amigas.

