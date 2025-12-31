Aislinn Derbez dedica un emotivo mensaje de despedida a su mamá a poco más de un mes de su partida

Aislinn Derbez compartió en redes sociales una conmovedora carta dedicada a su mamá, la actriz de doblaje Gabriela Michel, quien falleció el pasado 24 de noviembre a los 65 años tras sufrir un infarto fulminante en la Ciudad de México.
La actriz acompañó su mensaje con varias fotografías inéditas junto a su madre, entre ellas una de las pocas que conserva de la época en la que sus papás aún eran pareja. A corazón abierto, dedicó una emotiva despedida cargada de amor y gratitud.
Publicidad
Aislinn Derbez dedica un emotivo mensaje de despedida a su mamá
En las últimas semanas, Aislinn Derbez ha atravesado un profundo proceso de duelo, reflexionando sobre una relación con su madre que describió como compleja, pero profundamente transformadora. Como portada del álbum que compartió, la actriz eligió una fotografía de su infancia en la que aparece pintada como un conejo, posando junto a su mamá.
"Mamá, tal vez algún día me atreva a hablar más de nosotras, creo que aún no es ese momento. Sin duda, la relación más compleja de mi vida. Una en la que aprendí a quebrarme y a reconstruirme tantas veces, hasta convertirme en quien soy hoy", escribió en la primera parte de esta carta.
Aislinn Derbez subrayó que esa relación, aunque marcada por imperfecciones, fue determinante en su formación personal, y destacó las cualidades que heredó de su madre. "La manera en la que enfrento la vida, la incansable curiosidad por entender el mundo y a las personas, la profundidad con la que vivo, nacieron también ahí, de una historia imperfecta que me enseñó a sostenerme, a cuidarme, a conocerme y a buscar infinidad de herramientas, las cuales hoy me apasiona compartir, para que otros puedan atravesar sus dolores más acompañados".
La intérprete reconoció que la personalidad de Gabriela Michel fue determinante para su formación, ya que le permitió conocer el mundo con mayor claridad y sin idealizaciones: "Gracias a ti entendí que muchas cosas no iban a ser como yo soñaba. Y aún así, hoy puedo quedarme en paz con lo que nunca fue. Porque lo que sí fue, con todo y su caos, ha sido más poderoso y más formador que cualquier fantasía de perfección".
Publicidad
Finalmente, la actriz se despidió públicamente de su mamá: "Te dejo ir con amor, con perdón, con compasión y con profunda aceptación y gratitud. Deseo que tu siguiente vida sea más suave, menos caótica y sobre todo más amorosa contigo misma. Que ahí sí puedas cumplir todos tus sueños que se quedaron esperando. Te amo por siempre mamá", concluyó.
Aislinn Derbez habla del difícil 2025
A poco más de un mes de su dolorosa pérdida, Aislinn Derbezretomó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje profundo y vulnerable, en el que reflejó el “torbellino” emocional que ha vivido. En la publicación, la actriz confesó que el cierre de año la puso a prueba y resumió ese periodo con una frase contundente: “Este último mes fue como un año entero en 30 días…”.
Luego de mencionar sus logros como “la graduación de 2025”, la actriz habló de los retos personales que marcaron su año. Detalló que enfrentó una serie de experiencias difíciles, entre ellas la muerte de su madre, procesos de remodelación y mudanzas, un retiro significativo de La Magia del Caos, una cirugía que ya no podía posponer y situaciones laborales complejas. “Todo ocurrió al mismo tiempo”, expresó, al acompañar su mensaje con diversas imágenes que retratan lo vivido durante un año que describió como “un torbellino que duele y desconcierta, pero que también transforma de manera irreversible”.
Con un mensaje de resiliencia y gratitud, Aislinn Derbez subrayó la importancia del acompañamiento durante los momentos más difíciles de su vida. La actriz reconoció que el crecimiento personal no ocurre en soledad, sino gracias al apoyo de quienes rodean y sostienen en medio del caos, una reflexión que compartió como muestra de agradecimiento hacia su red cercana en una etapa de profunda transformación personal.