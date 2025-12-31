Aislinn Derbez dedica un emotivo mensaje de despedida a su mamá a poco más de un mes de su partida

Aislinn Derbez dedica un emotivo mensaje de despedida a su mamá

En las últimas semanas, Aislinn Derbez ha atravesado un profundo proceso de duelo, reflexionando sobre una relación con su madre que describió como compleja, pero profundamente transformadora. Como portada del álbum que compartió, la actriz eligió una fotografía de su infancia en la que aparece pintada como un conejo, posando junto a su mamá.

Gabriela Michel y Aislinn Derbez (Instagram)

"Mamá, tal vez algún día me atreva a hablar más de nosotras, creo que aún no es ese momento. Sin duda, la relación más compleja de mi vida. Una en la que aprendí a quebrarme y a reconstruirme tantas veces, hasta convertirme en quien soy hoy", escribió en la primera parte de esta carta.

Aislinn Derbez subrayó que esa relación, aunque marcada por imperfecciones, fue determinante en su formación personal, y destacó las cualidades que heredó de su madre. "La manera en la que enfrento la vida, la incansable curiosidad por entender el mundo y a las personas, la profundidad con la que vivo, nacieron también ahí, de una historia imperfecta que me enseñó a sostenerme, a cuidarme, a conocerme y a buscar infinidad de herramientas, las cuales hoy me apasiona compartir, para que otros puedan atravesar sus dolores más acompañados".

Eugenio Derbez, Gabriela Michel y Aislinn Derbez (Instagram)

La intérprete reconoció que la personalidad de Gabriela Michel fue determinante para su formación, ya que le permitió conocer el mundo con mayor claridad y sin idealizaciones: "Gracias a ti entendí que muchas cosas no iban a ser como yo soñaba. Y aún así, hoy puedo quedarme en paz con lo que nunca fue. Porque lo que sí fue, con todo y su caos, ha sido más poderoso y más formador que cualquier fantasía de perfección".