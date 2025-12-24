Emilio Azcárraga sale a calmar las aguas tras la venta de casi la mitad del América y el Estadio Azteca

Emilio Azcárraga vende casi la mitad del América y el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca

La operación valora a la empresa en 490 millones de dólares, lo que implica una inversión aproximada de 240 millones de dólares por parte de General Atlantic, que adquirirá el 49% de las acciones. Grupo Ollamani conservará el 51% mayoritario, asegurando el control de la familia Azcárraga. Emilio Azcárraga Jean seguirá como presidente ejecutivo del Consejo de Administración, liderando la estrategia del club, el estadio y los proyectos inmobiliarios.

Este anuncio llega en un momento clave: el Estadio Banorte se remodela para el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, convirtiéndose en el primer recinto en recibir por tercera vez un Mundial. Con una capacidad renovada para más de 80 mil espectadores, el coloso promete una experiencia superior para los aficionados.

Estadio Azteca (HECTOR VIVAS /Getty Images)

Emilio Azcárraga explica la venta del América

Luego del revuelo que generó la noticia, Emilio Azcárraga Jean, heredero de la familia que adquirió el club en 1959 y lo convirtió en un ícono del americanismo, compartió un emotivo comunicado donde enfatiza que esta alianza fortalece al equipo sin alterar su esencia.

“El América de siempre, listo para el futuro. El Club América no se explica sin su gente. Se explica con historias, con recuerdos, con días y noches inolvidables y con una pasión que se hereda de generación en generación. Es una historia escrita en la tribuna, en la cancha y en cada rincón donde late el americanismo”.

Azcárraga destacó que esta sociedad con General Atlantic —un inversionista global con experiencia en mercados como México, donde ha inyectado más de 3 mil millones de dólares en empresas locales— suma visión de largo plazo y expertise internacional.

“Hoy, el América abre un nuevo capítulo, sin perder su esencia. Anuncio hoy, una alianza estratégica con General Atlantic, un fondo de inversión internacional, que permitirá seguir fortaleciendo al Club América y al Estadio Banorte, pensando en el futuro, en la grandeza del club y, sobre todo, en su gente. Esta alianza suma experiencia global y visión de largo plazo, pero mantiene algo fundamental, su liderazgo y su grandeza”.

El directivo puso énfasis en las mejoras del estadio, que busca ofrecer mayor comodidad y cercanía a los millones de americanistas.