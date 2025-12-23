Barry Manilow, intérprete de “Copacabana”, revela que tiene de cáncer de pulmón

El artista, de 82 años y ganador de un Grammy, dijo en una publicación de Instagram que una resonancia magnética ordenada después de un episodio prolongado de bronquitis "descubrió un punto cancerígeno" en su "pulmón derecho que necesita ser removido".

"Es pura suerte, y un gran médico, que se haya detectado tan temprano", agregó Manilow.

El artista aseguró que planea someterse a una cirugía para remover el cáncer, por lo que cancelará todos los conciertos programados para el resto de diciembre y enero.

"Los doctores no creen que se haya propagado y estoy haciéndome exámenes para confirmar su diagnóstico", dijo, y añadió que no se someterá a quimioterapia ni a radioterapia.